Bondscoach Portugal: Liever vrede dan voetballen op EK

Uiteraard reageerde Francisco Neto verheugd toen begin mei bekend werd dat Portugal op het EK de plaats mocht innemen van Rusland, dat door de Europese voetbalunie was uitgesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. De bondscoach had er echter ook gemengde gevoelens bij. “We zouden onze plaats op dit EK inruilen voor een wereld zonder oorlog”, zei Neto. “Zonder de schokkende beelden die we op televisie hebben gezien.”

Niemand is onverschillig voor de gebeurtenissen in Oekraïne, aldus Neto, doelend op de gebeurtenissen in het getroffen land. De doden, kinderen, vrouwen, de families in nood en alle mensen die op de vlucht zijn. Hoe heeft het zover kunnen komen, vroeg de 41-jarige Portugees zich vaak af. Op 13 april van het vorige jaar speelde hij met zijn team nog in Moskou, de tweede play-offwedstrijd voor het EK tegen Rusland.

Gelijkspel tegen Zwitserland

Na het gelijkspel (0-0) in de Sapsan Arena viel het doek voor Portugal, dat vijf dagen eerder in Lissabon met 0-1 had verloren. Ruim een jaar later werd de Zuid-Europese ploeg alsnog toegevoegd aan de deelnemerslijst van het EK, in plaats van het geschorste Rusland. Neto trommelde zijn speelsters op om te beginnen aan de voorbereiding op het tweede grote titeltoernooi van de Portugese vrouwen, die debuteerden op het EK van 2017 in Nederland.

In de eerste wedstrijd van het EK speelde Portugal 2-2 tegen Zwitserland in het stadion in Leigh, waar Nederland woensdagavond de volgende opponent is. Uit de uitslag tegen Zwitserland putte Neto vertrouwen voor het duel tegen de regerend kampioen, hoewel de statistieken niet in zijn voordeel spreken. Van de zeven onderlinge ontmoetingen won Nederland er zes en eindigde er een gelijk.

Onvoorspelbaar

In de aanloop naar het EK herhaalde Neto dat niets zo onvoorspelbaar is als voetbal. Kijk naar 1992, toen de mannen van Denemarken op het laatst werden opgeroepen voor het EK als vervangers van Joegoslavië en pardoes de titel pakten. Hij wees ook op de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in zijn land, met nu zo’n 8000 geregistreerde speelsters. Op de mondiale ranglijst steeg Portugal in acht jaar tijd van 49 naar 30.

Door mee te doen aan het EK zal het niveau van zijn team toenemen. “De enige manier om op te groeien is door op dezelfde plek te zijn als de beste landen”, zei hij meerdere keren. Van zijn 23-koppige EK-selectie komen er 21 uit in eigen land, het merendeel bij Benfica, Sporting Portugal en Braga, de club van oud-international Anouk Dekker. Benfica schakelde dit seizoen FC Twente uit in de tweede voorronde van de Champions League. Na de 1-1 in Enschede werd het 4-0 in Lissabon. In augustus treffen beide teams elkaar weer in de eerste ronde van het kampioenentoernooi.

Lees ook:

Het EK in Engeland moet deuren openen voor meisjes en vrouwen uit alle lagen van de samenleving

De belangstelling voor het EK voor vrouwen is groot. Er zijn al meer dan een half miljoen kaarten verkocht, ook aan mannen.