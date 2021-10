Bondscoach Milou van der Heijden won zelf het NK squash. Prijzengeld: 500 euro

In een glazen kooi in het Frans Otten Stadion in Amsterdam veroverde ze zondag haar zesde nationale titel, de vierde op rij. De beloning na het vierdaagse toernooi: 500 euro. Een fooi, vindt Milou van der Heijden. “Ik moest vier dagen op en neer reizen van Eindhoven naar Amsterdam. Daarom is het vooral eervoller om een NK te winnen dan er flink wat geld mee te verdienen.”

Van der Heijden vindt dat de kleine Squash Bond Nederland (SBN) wel wat ruimhartiger had mogen zijn. “Die 500 euro voor de winnaar is het enige bedrag dat de bond jaarlijks vrijmaakt voor mij als speelster. Eigenlijk is er gedurende mijn hele carrière geen financiële steun geweest vanuit de bond.”

Niettemin heeft ze zichzelf onlangs verbonden aan de SBN. Ze is sinds enkele maanden zelf ook bondscoach van de Nederlandse vrouwen en meisjes. Zondag won ze de finale van het NK (3-1) van Tessa ter Sluis, een concurrente bij wie ze nu ook als bondscoach betrokken is. Met haar nieuwe functie is Van der Heijden in de voetsporen van vader Sjef getreden. Hij was jarenlang bondscoach en heeft een eigen squashcentrum. Stiefbroer Dylan Bennett is nog altijd een actieve squasher.

Zelf verantwoordelijk

Haar vader en stiefbroer probeerden Van der Heijden op jonge leeftijd vooral weg te houden van het squash. “Maar ik bracht hele dagen op de sportclub door. Dan ga je automatisch zelf ook de baan op. Ik deed daarvoor aan dans, maar daar miste ik het competitieve. Dat vind ik het allerleukste aan squash, en ook dat je zelf verantwoordelijk bent bij een verliespartij.”

Ze bleek goed in squash en werd – met afstand – de beste van Nederland. Van der Heijden is relatief klein (1 meter 60), wendbaar en snel. Ze besloot haar passie te volgen en is sinds 2009 profspeelster. Om een boterham te kunnen verdienen, reist ze al jaren de wereld over om toernooien en competities te spelen. Soms hield ze een crowdfundingsactie om die te kunnen financieren.

Behalve van de kleine SBN kreeg ze ook van sportkoepel NOC-NSF weinig financiële steun. Squash is geen olympische sport, de A-status (met een soort minimumloon) heeft ze nooit gehad. “Er is gewoon geen geld voor squash” zegt Van der Heijden, die nu op plek 39 van de wereldranglijst staat.

De coronapandemie had daarbij een grote negatieve invloed op squash, zegt ze. Veel recreanten stapten over op het populaire padel – dat je immers ook buiten kunt beoefenen. “Ik vind squash veel leuker want het gaat veel sneller.” Zelf kon ze geen start- en prijzengeld meer verdienen in het circuit. Veel buitenlandse competities en toernooien vielen weg. “Ik zeg altijd dat ik professioneel sporter ben, maar als ik eerlijk ben kan ik niet zeggen dat ik dat de afgelopen anderhalf jaar ben geweest.”

Andere manieren

Van der Heijden moest andere manieren vinden om geld te verdienen. Ze begon een bedrijfje met een eigen merk squashkleding. “En ik geef nu les aan amateurs op het squashcentrum van mijn vader. Hoewel ik dit erg leuk vind, ben ik me er wel van bewust dat dit best gek is. Kiki Bertens heeft als beste Nederlandse tennisser nooit les hoeven geven om geld bij te verdienen.” Inmiddels mag ze weer reizen. Sinds deze zomer speelde ze alweer in Manchester, Hull, Caïro, Bremen en Philadelphia. En dus het NK in Amsterdam.

Haar grote doel nu: “Wij gaan er alles aan doen om de toekomst van squash in Nederland rooskleuriger te maken. We hebben nieuwe aanwas nodig. Dat blijft heel moeilijk, want squash is geen bekende sport die kinderen snel doen. De meeste kinderen die beginnen aan squash hebben een ouder die er ook aan doet. Daar moet een omslagpunt in komen.”

