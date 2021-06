Bondscoach Frank de Boer: Ik moet ook in de spiegel kijken

Zo monter hij ’s middags de Puskás Arena had betreden, met een OneLove-button en een regenboogvlagje op zijn revers, zo ‘terneergeslagen’ zat Frank de Boer er na de roemloze uitschakeling bij in de catacomben. Hij wilde in zijn emotie niet te veel over zijn toekomst als bondscoach praten. Zijn contract loopt door tot na het WK van 2022 in Qatar. Met de KNVB gaat hij dit toernooi eerst evalueren. “Ik ben hoofdverantwoordelijk, je mag mij hierop aanspreken. Ik moet in de spiegel gaan kijken. Maar nu zit ik hier met ongelooflijke kater. Dit doet verschrikkelijk pijn. Ik ga eerst rustig deze heel bittere pil doorslikken en dan zien we daarna wel.”

De Boer vond niet dat Nederland (14de op de wereldranglijst) dramatisch had gespeeld tegen Tsjechië, de nummer 40 op de Fifa-ranking. “Ik had steeds het gevoel dat we de betere waren en op voorsprong hadden moeten komen. Maar topsport wordt op details beslist. In dertig seconden stond de wereld op zijn kop. Dat zijn harde lessen”, sprak De Boer die aangaf ook achteraf niet te twijfelen aan zijn tactiek in het zogeheten 5-3-2-systeem. “We waren vaak dominant. Dit paste in mijn ogen het beste bij deze selectie.”

Hij pareerde de kritiek dat Oranje door pas zaterdag af te reizen naar het warme Boedapest (30 graden) te weinig tijd had om te acclimatiseren. “De Tsjechen waren hier nog later”, zei De Boer. “Ik denk dat we ons met de spelers en staf goed hadden voorbereid. Maar Tsjechië is een stugge ploeg, daar win je niet zomaar van. Het gaat erom dat je de kansen moet maken. Dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk haalden te veel spelers niet hun niveau.”

Boetekleed voor De Ligt

Waarom hij Donyell Malen al vroeg eruit haalde? Met tien man tegen elf had hij fitte spelers nodig, legde De Boer uit. “Uit onze data bleek dat hij maar fit genoeg was om zestig à zeventig minuten te spelen. Dan moet je een keuze maken. Als we nog met elf man waren geweest, had ik hem nog niet gewisseld.”

Matthijs de Ligt trok na afloop van de wedstrijd het boetekleed aan. “We hebben de wedstrijd verloren door een actie van mij. Dat voelt heel vervelend”, zei de verdediger schuldbewust. Volgens De Ligt had Oranje de wedstrijd tot aan zijn rode kaart onder controle. “Toen kwam die bal en die liet ik stuiteren en dat was achteraf geen goede keuze. Dit mag mij niet overkomen.”

Aanvoerder Georginio Wijnaldum, die een OneLove-band droeg, speelde een slechte wedstrijd. “Die zitten er soms tussen”, zei de toekomstig speler van Paris Saint-Germain. “Je hoopt dat je het dan als team kan oppakken.”

Dat gebeurde niet. “De voorbereiding verliep moeilijk”, aldus Wijnaldum. Er was kritiek. Maar in de groepsfase groeiden we in het toernooi. We werden beter. En dan hebben we vandaag ineens een off-day. Ik kan het moeilijk verklaren.”

