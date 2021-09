Bondscoach Delmee wil dat het weer gaat knetteren bij Oranje

Hij begon zijn presentatie met een grapje. “Ik ben nu 29 dagen bondscoach en het is al 29 dagen goed gegaan.” Voor de rest gaf Jeroen Delmee (48) woensdag in het Wagener Stadion tussen de regels door een harde en heldere analyse van het Nederlandse mannenhockey en waar het met hem als bondscoach naar toe moet.

Komende maandag maakt hij in Amstelveen zijn gewenste ‘frisse, nieuwe start’ met een drastisch verjongde groep. Van de 22 geselecteerde spelers zijn er slechts negen die deze zomer de mislukte Olympische Spelen in Tokio hebben meegemaakt. Van de oudere garde is alleen keeper Pirmin Blaak er nog bij.

Delmee was zelf al van plan de bezem door Oranje te halen, maar hoefde die uiteindelijk niet te gebruiken. In de intensieve gesprekken die hij sinds zijn aanstelling met alle internationals heeft gevoerd, gaven veel ervaren spelers aan dat ze definitief bedanken voor de nationale ploeg. Het gaat om Billy Bakker, Mink van der Weerden, Roel Bovendeert en Glenn Schuurman. Een groep anderen, zoals Jeroen Hertzberger, Sander de Wijn, Mirco Pruyser, Robbert Kemperman en Seve van Ass, is voorlopig niet beschikbaar. Heel rouwig is Delmee er niet om. “Het geeft ruimte aan jonge spelers om structureel te laten zien wat ze kunnen.”

Duidelijkheid

Hij zag de afgelopen jaren een Nederlands team dat goed kan hockeyen, maar ook door ‘diepe dalen’ ging en soms ‘ver door de ondergrens’ zakte. Uit de gesprekken met spelers kwam één woord vaak terug: het ontbrak voorheen aan duidelijkheid. Wat er van hen werd verwacht, wisten ze blijkbaar niet altijd onder coach Max Caldas. Delmee: “Laat dat nou net een kenmerk van mij zijn: duidelijk zijn.”

De strafballen, een cruciaal onderdeel, vond hij de afgelopen jaren ‘Nederland-onwaardig’. Hij wil daar weer werk van gaan maken en geeft daarom specialist Tim Swaen van Bloemendaal nu een kans. Er ontbrak echter meer bij het mannenteam: totale overgave aan de topsport. Delmee (402 interlands) was zelf een winnaarstype uit een gouden generatie, die wereldkampioen werd in 1998 en in 2000 de Olympische Spelen won.

“Dat is iets wat in mij zit: de onvoorwaardelijke keuze voor tophockey. In hoeverre ben jij elke dag bezig om beter te worden? Ik zeg niet dat de jongens er de afgelopen jaren niet alles voor hebben gelaten, ik weet dat ze fitter dan ooit waren, maar je hebt bepaalde momenten in je topsportcarrière dat je keuzes moet maken. Want het zijn de details die het verschil maken. Ik heb, denk ik, oog voor details en ben op de hoogte van wat internationaal nodig is.”

Mondige spelers

Hij ging verder. “Ik denk dat ze allemaal op het veld stonden om te winnen, maar wat is jouw drijfveer? Hoe sterk is jouw missie om het écht te willen doen? In de gloriejaren was die drive erg groot. Met types als Janssen, Brinkman, Delissen en Bovenlander, die koste wat kost ergens voor stonden. Soms zijn er tegenstrijdige belangen, die wrijven. Kom dan met je eigen mening.”

Mondige spelers, wil hij. “Nee, het is helemaal niet erg als het dan gaat knetteren. Als je iets wilt winnen, dan móet je een mening hebben. Dan word je missie ook duidelijk. Ik vraag ze niet om het me me eens te zijn. Dan gaan we niet vooruit.”

Kortom, Delmee eist toewijding en keuzes van de nieuwe generatie. “Kom je een training afdraaien of wil je beter worden?” Keuzes als het gaat om het belang van de club versus het nationaal team, altijd een spanningsveld. Maar ook als het gaat om nevenactiviteiten. “Dat je niet tussen twee trainingen door even gaat werken. Er is bij mij geen ruimte voor vrijblijvendheid.”

Eric Verboom, nu nog trainer-coach van Den Bosch, wordt waarschijnlijk zijn assistent. Delmees grote doel ligt op de Spelen van 2024 in Parijs, in het land waar hij de afgelopen jaren het bondscoachschap combineerde met zijn baan als coach van Tilburg. Tussendoel is het WK in India in januari 2023. De eerste interlands onder zijn leiding speelt Oranje op 26 en 28 november in Rotterdam tegen wereldkampioen België. “Dat zie ik als een nulmeting.”

De hoofdklasse staat bekend als beste hockeycompetitie ter wereld. Toch is het Nederlandse mannenelftal ver afgegleden, bleek op de Olympische Spelen. Wat moet er veranderen? “Geef je clubcultuur niet op. Want dat gaat het verschil niet maken. Echt niet.”