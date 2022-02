Bondscoach Delmee kiest voor internationals die hockey wel op één zetten: ‘Oranje doe je er niet even bij’

Het is een woord dat telkens terugkeert rondom het Nederlands hockeyelftal. Vanaf het moment dat Jeroen Delmee bondscoach van de mannenploeg werd, een ambt dat hij in september overnam van Max Caldas, valt vaak de term ‘commitment’ bij Oranje.

En niet zonder reden. “De onvoorwaardelijke keuze voor het hockey ontbrak soms”, oordeelde Delmee over de ploeg die in Tokio al strandde in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Dat was een historische afgang, want voor het eerst sinds de Spelen van 1984 waren de kwartfinales het eindstation voor Nederland hockeyland (260.000 leden).

Een cultuurverandering is gevraagd, zegt Delmee. “Als je commitment aan het internationale tophockey toont, dan betekent dat dat je elke dag moet zijn om beter te worden”, vertelt hij vanuit het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom, waar Oranje deze week won van Zuid-Afrika (11-1) en Frankrijk (2-2, na shoot-outs). Zaterdag en zondag wachten deze tegenstanders opnieuw in de Pro League.

‘Je bent er om jezelf beter te maken’

“Met welke intentie kom je bij Oranje? Wat betekent het Nederlands elftal voor jou?” herhaalt Delmee de vragen die hij ook aan zijn spelers stelde. “Het is niet iets wat je er even bij doet. Zo van: het gaat wel lekker, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Nee, je bent er om jezelf beter te maken. Dat is de voorwaarde om op termijn te presteren.”

En Delmee kan het weten: hij behoorde in 2000 tot de gouden generatie van Sydney, waar Oranje voor het laatst triomfeerde op een Spelen of WK.

De stellingname van Delmee mag ook een vingerwijzing heten naar de vorige generatie, van wie er vijf (Bakker, Van der Weerden, Bovendeert, Schuurman en Pruyser) stopten na Tokio. In hoeverre zijn dit wandelende BV’s (geweest), die naast een lucratief contract bij hun club, clinics voor sponsors en een goedbetaalde baan Oranje er maar een beetje bij deden?

Die spiegel mag ook voorgehouden worden bij de zogenaamde ‘on hold-groep’, bestaande uit Sander de Wijn, Robert Kemperman, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass; ervaren internationals die zich op dit moment om uiteenlopende redenen niet kunnen committeren aan Oranje.

Delmee is duidelijk: “Voordat wij iets met die spelers gaan doen, moeten ze eerst zelf maar eens kunnen leveren wat er nodig is. Anders hoef ik het gesprek niet eens aan te gaan.”

Verjongd Oranje gaat aan kop in Pro League

In Zuid-Afrika ziet Delmee dat er technisch en tactisch nog genoeg werk te verzetten is bij het verjongde Oranje, maar de werksfeer is goed, vindt hij. “Er wordt hard getraind”, ervaart Delmee. “Daarnaast kan iedereen zijn wie hij wil zijn en zeggen wat hij wil. De spirit is goed.”

Nederland gaat, met dank aan een zege op olympisch kampioen België, aan kop in de Pro League. “Je moet oppassen als het in het begin allemaal héél goed gaat”, weet Delmee. “Want je weet pas echt hoe goed je bent als je tegen tegenslagen aanloopt.”

Delmee heeft Thierry Brinkman voorlopig tot aanvoerder benoemd bij Oranje. “Thierry is iemand die nadenkt over het spel en niet schroomt om te zeggen wat hij vindt”, motiveert Delmee. “Dat vind ik op dit moment eigenlijk wel prettig.”

Brinkman ziet dat het gevraagde commitment versterkend werkt. Elke aanwezige international zet hockey op één. Dat maakt het proces krachtig, vindt hij. “We zijn een groep die goed met elkaar overweg kan, maar dat is juist de basis om op de inhoud hard tegen elkaar te zijn en zo te groeien als spelers en als team. We zijn ervan overtuigd dat we dan snel beter worden.”

Lees ook:

Bondscoach Delmee wil dat het weer gaat knetteren bij Oranje

De nieuwe bondscoach Jeroen Delmee hoefde niet eens zelf de bezem door het Nederlands hockeyteam te halen om zijn gewenste nieuwe start te maken.