Bondscoach Delmee is tevreden, maar nog lang niet gelukkig

Wel tevreden, niet gelukkig, zo omschrijft Jeroen Delmee zijn gemoedstoestand zondagmiddag. Na het gelijkspel van vrijdag (2-2) wint Nederland het tweede treffen met België in de Pro League (2-1). “Niet meer dan dat, het grootste gevaar is dat we denken dat we er al zijn”, zegt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeyers.

Onder zijn donkere muts ziet Delmee (48) in het uur daarvoor een opvallend frisse en strijdvaardige ploeg, die de regerend olympisch kampioen over het hele veld in het Wagener Stadion in Amstelveen opjaagt. De Nederlandse gretigheid frustreert de Belgen, die bij de achterstand in de slotfase op elkaar foeteren.

“We creëren als team veel kansen uit de omschakeling”, zegt Delmee, die best gespannen was voor zijn debuutduels tegen België. “Dat betekent dat je ballen moet veroveren. In de ploeg complimenteert inmiddels iedereen elkaar met defensieve acties. Dat is niet echt Nederlands. Meestal kijken we naar wat mensen kunnen met een bal. Wij als staf leggen meer nadruk op wat we doen zonder bal.”

Collectief verdedigd

Thierry Brinkman (26), met 121 interlands de meest ervaren speler, bevestigt die zienswijze. “We hebben als collectief verdedigd en zijn zestig minuten lang blijven gaan”, zegt de voorlopig nieuwe aanvoerder van het jonge team, dat zondag in Mike van Dam en nieuweling Dennis Warmerdam zijn twee doelpuntenmakers had. “Dit resultaat is veelbelovend. Ook als je ziet wie allemaal bij hen op het veld staan, al missen de Belgen hun sterspeler Arthur van Doren.”

Het verhaal van hockeygigant Nederland is bekend. De grootste potentie, de beste jeugdopleidingen met vermogende clubs als Bloemendaal, Amsterdam en Kampong en de sterkste competitie ter wereld, maar sinds de Olympische Spelen van 2000 geen enkele hoofdprijs behaald.

Dieptepunt was het optreden in Tokio van afgelopen zomer, waarbij de ploeg, met Max Caldas nog als bondscoach, na een beschamend toernooi al in de olympische kwartfinale werd uitgeschakeld. Voor het eerst sinds 1984 zat Nederland daardoor niet bij de laatste vier. In het spoor van België, Duitsland en Australië verbleekte Oranje als een dolende subtopper.

Totale overgave

Jeroen Delmee moest als opvolger van Caldas het Nederlands team weer internationale allure geven. Van een overgangstijd of tussenperiode wilde hij bij zijn aanstelling niets weten: gewoon doorselecteren en zo snel mogelijk presteren. Ervaren krachten als Billy Bakker, Mink van der Weerden, Roel Bovendeert en Glenn Schuurman zwaaiden af.

In de leer van Delmee, zelf olympisch kampioen in 1996 en 2000, vormt energie de brandstof waarop de Nederlandse motor moet draaien. Hij eist van zijn selectie totale overgave. Geen trainingen routinematig afdraaien, maar investeren om beter te worden. De mond openen in plaats van zwijgen. Wanneer de hele ploeg het eens is, zet je geen stap vooruit. Delmee: “Ik houd van een open cultuur, iedereen mag zeggen wat hij wil. Dat is prettig werken.”

Die boodschap komt zowel vrijdag als zondag zichtbaar over op de ploeg waar in totaal negen spelers zijn gedebuteerd. Delmee ziet nu geen dissonanten, maar hij wil in de nabije toekomst nog andere spelers aan het werk zien. “Niemand is door het ijs gezakt. Maar wat nu goed is, is over een jaar op het wereldkampioenschap niet genoeg. Het niveau zal verder omhoog moeten.”

