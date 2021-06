Bondscoach De Boer: We hebben een excellerende Depay nodig om ver te komen

In het laatste groepsduel maandag in de Johan Cruijff Arena (18.00 uur) staat voor Nederland weliswaar niets meer op het spel, toch zal bondscoach Frank de Boer zijn elftal niet radicaal overhoop gooien om spelers rust te geven. Ten opzichte van de vorige wedstrijden op het EK wijzigt zijn basiself maandagavond op twee posities. Vermoedelijk start Ryan Gravenberch in de basis, omdat Marten de Roon bij een nieuwe gele kaart geschorst zal zijn voor de wedstrijd in de volgende ronde, op zondag 27 juni. De Boer wilde die wissel nog niet bevestigen, maar een cameraman van de NOS spotte een briefje van de opstelling waar inderdaad Gravenberch op stond vermeld, net als Donyell Malen op de plek van Weghorst.

Verder komt hij tegemoet aan de uitgesproken wens van veel basisspelers om gewoon tegen Noord-Macedonië te starten. Zij zeggen geen rust nodig te hebben. De Boer: “We hebben daarna nog genoeg tijd en ruimte om op volle sterkte de achtste finale in te gaan. Anders zou de rustperiode voor veel spelers ook wel erg lang zijn. Ook het 3-5-2-systeem handhaven we. We hebben daarmee heel goede momenten gehad tegen Oekraïne, en tegen Oostenrijk, maar er zijn ook nog dingen waar we aan moeten werken.”

In de vorm van Depay zit nog veel rek

Dat zit in de onderlinge afstemming en allerlei tactische details, gaf De Boer aan. Ook in de vorm van Memphis Depay zit nog veel rek, erkende de bondscoach op zijn persconferentie. “Memphis is zelf de eerste om zeer kritisch naar zichzelf te kijken”, zei De Boer. “Maar ik weet zeker dat hij zich door de kritiek niet van de wijs laat brengen. Hij is heel zelfverzekerd. Hij weet precies wat hij wil. Dat is zijn kracht. Laten we hopen, voor ons, voor Nederland en voor het voetbal, dat hij op dit EK het niveau gaat halen dat hij in gedachten heeft.”

De Boer stipte aan dat Depay tegen Oostenrijk overigens wel een penalty verzilverde en de beslissende pass voor de 2-0 gaf. Afgelopen week kwam zijn overgang naar FC Barcelona definitief rond. “Misschien heeft dat onbewust toch in zijn achterhoofd gespeeld. Nu dat achter de rug is, kan dat het extra zetje zijn om te gaan excelleren. Uiteindelijk hebben wij een excellerende Memphis nodig om het ver te brengen. Hij is speciaal.”

Noord-Macedonië, debutant op het EK, verloor de eerste twee duels. De Boer: “Zij willen natuurlijk gaan stunten. Wij nemen deze wedstrijd heel serieus. Voor onderschatting is geen plaats.”

