Bondscoach Andries Jonker: Vrouwen hebben vooral de wij-gedachte, bij mannen begint elke zin met ‘ik’

Andries Jonker was wel benieuwd of hij weer hetzelfde aan zou treffen bij de Oranjevrouwen. In 2001, toen hij een half jaar als interim-bondscoach werkte bij het Nederlands vrouwenelftal, was het hem al opgevallen dat vrouwen het voetbal op een heel andere manier beleven dan de mannen. Grofweg: vrouwen hebben vooral de ‘wij-gedachte’, mannen denken in de eerste plaats aan zichzelf.

Zou de toenemende invloed van geld, de groeiende media-aandacht en de individualisering van de samenleving daar verandering in hebben aangebracht, vroeg Jonker zich af toen hij vorig jaar augustus begon als bondscoach van Oranje. “Maar dat is niet veranderd”, constateerde hij. “Het is nog precies hetzelfde.”

‘Ik wil in de basis, ík wil de beste zijn’

Het zorgde voor een hevig contrast. Jonker werkte na 2001 uitsluitend bij mannenteams. Als assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München, als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal en als coach van MVV, Willem II en VfL Wolfsburg. Zijn laatste club was Telstar, waar hij tussen 2019 en 2022 met beperkte middelen moest zien te werken.

“Laat ik Telstar, waar ik het drie jaar lang naar mijn zin heb gehad, als voorbeeld nemen”, zegt Jonker, momenteel volop in voorbereiding voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat donderdag begint. “Bij Telstar werkte ik met jongens die uiterst gemotiveerd waren, maar in de kern – en deels begrijp ik dat ook – ging het om hunzelf, om ‘ik’. Ík wil bij Telstar spelen, ík wil in de basis, ík wil de beste zijn, ík wil verkocht worden, ík wil naar een betere club, ík wil meer geld verdienen, et cetera. Elke zin begint altijd met ik. Dat maakt het er voor een coach niet makkelijker op. Want al die ego’s, al die ik-belangen, moet je zien te managen, zodat het bij elkaar past in een team.”

Mannen stellen eerder de ‘waarom-vraag’

Bij de Oranjevrouwen heerst een wezenlijk andere cultuur, merkte Jonker. “Deze vrouwen komen hier binnen met: wie zijn wij? Wat kunnen wij? Hoe passen we het best bij elkaar? Welke speelwijze past het best bij ons? En als we dan zo gaan spelen, hoe pas ik daar dan het best in? Vrouwen denken veel meer vanuit het team, vanuit de wij-gedachte”, ziet de Amsterdammer. “Hun toewijding gaat iets verder. Omdat het niet alleen over hunzelf gaat, maar ze bekommeren zich ook om de ander. En ze onderkennen veel meer dat ze pas tot hun recht komen als de ander ook functioneert.”

Een goed of fout? Jonker wil daarvoor waken. Een voorbeeld: “Als ik op de training een looprondje met pionnen uitzet, dan hoef ik tegen vrouwen niet eens te zeggen dat ze om de doppen heen moeten lopen. Dat doen ze toch wel. Mannen zijn veel eerder geneigd de ‘waarom-vraag’ te stellen. Dat vrouwen dat niet of nauwelijks doen, vind ik niet positief. Bij mij mogen ze zich best wel wat vaker uitspreken naar elkaar en naar mij toe.” Zijn woorden kracht bij zettend: “Maar ook dáár zit weer dat teamdenken in. Zo van: ik wil niet als lastig ervaren worden door mijn medespelers, ik wil niet als bepalend en dominant gezien worden in de groep, et cetera.”

Jonker zocht in de voorbereiding op het WK nadrukkelijk de confrontatie met zijn speelsters. Hij wil dat ze mondiger worden, zichzelf meer uitspreken. “Ik kan niet alles voorkauwen. Uiteindelijk moeten ze het in veld zélf oplossen. Zij moeten de juiste keuzes maken. Door de groepsbesprekingen, waarbij het mijn manier van werken is om via interactie dingen op tafel te krijgen, ontkomen ze er niet aan om hun mening te geven. Wat vind je ervan? Een enkele keer zegt iemand dan: ‘Dat weet ik niet’. Dat leidt meestal tot wat hilariteit. Maar het zijn geen hogerewiskundevragen die ik stel.”

Spitse, Van de Donk en Groenen

Echt uitgesproken leiders zijn – net als bij de mannen – steeds schaarser geworden, ziet Jonker. Vandaar ook dat hij zijn observaties en overwegingen vaak vooraf toetst bij de drie aanvoerders, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen, die de plek van de geblesseerde Vivianne Miedema heeft ingenomen. “Ik denk dat dat beter past bij dit team. Ze hebben allemaal verschillende karakters, verschillende invalshoeken, maar zijn wel heel betrokken en doen het met een positieve insteek. Dat helpt.”

Een team beter maken, dat is wat Jonker drijft. “In deze fase van mijn loopbaan wil ik vooral datgene doen wat mij plezier geeft”, stelt de voormalig gymleraar. “Ik heb in mijn leven altijd wel een gevoel van onafhankelijkheid gehad. In die zin dat ik onafhankelijk ben van wat er gebeurt. Ik ben nu zestig jaar, de tijd en mijn levenservaring hebben hun werk gedaan. Ik heb veel meegemaakt, veel gezien. En dan weet je ook dat dit fijn is. Dat ik kan werken met mensen die elke dag het maximale uit zichzelf en elkaar willen halen.”

