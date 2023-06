Bondscoach Andries Jonker: ‘Speelsters Oranje moeten in bescherming genomen worden’

Met gebruinde benen, frisse gezichten en overwegend opgewekt humeur meldden de Nederlandse voetbalsters zich maandagmiddag in Zeist, waar het elftal van bondscoach Andries Jonker de eerste training afwerkte richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Een uitgerust Oranje was wat Jonker, sinds vorig jaar augustus bondscoach, beoogde toen hij de planning maakte voor de aanloop naar het komende wereldkampioenschap, dat van 20 juli tot en met 20 augustus gespeeld wordt. “Vanwege hun mentale en fysieke gezondheid”, lichtte hij toe. “De beleidsbepalers in het voetbal gaan volledig voorbij aan de belastbaarheid van de speelsters.”

Vandaar dat de meeste speelsters eind mei uitvlogen naar zonnige oorden. Jackie Groenen zat op een tropisch eiland, Daniëlle van de Donk ging naar het Griekse Mykonos en Lieke Martens vierde haar bruiloft in het zuiden van Spanje. “Ik denk dat een break van drie weken soms echt goed is”, vertelt Groenen na de eerste training. “Ik ging naar een nieuwe club (Paris Saint-Germain, red.), een nieuw land. In dat opzicht heb ik best een pittig jaar gehad. In drie weken kun je dan echt even dalen en alles laten bezinken.”

Champions League-finale

Jonker (60) gunde iedereen drie weken vakantie. Ook Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen, die begin juni nog de Champions League-finale speelden met VfL Wolfsburg. Zij sluiten pas later deze week aan bij Oranje. Net als Lineth Beerensteyn (Juventus), die nog een Italiaanse bekerfinale moest afwerken. “Na het EK, in de zomer van 2022, is de vakantie voor de meesten erg kort geweest”, schetste Jonker. “Als ik deze drie weken niet had geclaimd, dan was er in drie jaar tijd bijna geen vakantie geweest. Dat kan niet.”

Lange tijd was het de vraag of Jonker wel al zijn speelsters kon begroeten op de eerste training van Oranje, dat vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist was. Veel clubs weigerden hun speelsters vrij te geven. Afgelopen woensdag pas wist Jonker dat hij met zijn beoogde trainingsgroep kon starten. “Het is een enorme discussie geworden op het internationaal niveau”, kijkt hij terug. “Daarbij heeft de Engelse bond veel werk moeten doen, omdat het veel van hun speelsters betrof. Uiteindelijk zijn we eruit gekomen.” Al is het laatste woord er nog niet over gezegd, voorspelt Jonker. “Ik vind dat we dit thema niet moeten laten liggen. Er moet een oplossing komen voor die speelsters. Want dit kan echt niet. Zij moeten in bescherming genomen worden.”

De selectie tijdens een trainingssessie van het Nederlands vrouwenelftal in Zeist. Beeld ANP

Volle speelkalender

De kalender in het vrouwenvoetbal is de laatste jaren, mede door de groeiende populariteit van de sport, fors uitgedijd. Met behalve reguliere clubcompetities ook Europese toernooien, bekervoetbal en de Nations League, net als bij de mannen. Dat levert spanningen op tussen nationale bonden en de clubs, die de speelsters salaris betalen. “Ga maar eens, als je net bij een nieuwe club bent, zeggen: ik wil eigenlijk wat meer vakantie”, stelt Groenen. “Bij mijn vorige club, Manchester United, kon ik dat goed aangeven. Maar toen ik na de Olympische Spelen wat extra tijd wilde pakken, leverde dat wel discussie op. Dan is het knippen en plakken.”

Met als gevolg soms uitgebluste speelsters. “Ik denk dat de timing van de wedstrijden niet altijd even handig is”, meent Groenen. “Dat is wel iets waar we ons in de toekomst mee bezig moeten houden. Maar niet nu. Nu gaan we ons richten op het WK.”

Lees ook:

Nederland verliest na veel gemiste kansen van Duitsland

De voetbalsters hebben een oefenduel tegen Duitsland verloren. De speelsters van bondscoach Andries Jonker gingen in het stadion van Fortuna Sittard met 1-0 onderuit tegen de finalist van het afgelopen EK.

Persoonlijk verdriet? Gemiste kansen? Spits Lineth Beerensteyn weet dat ze vooruit moet kijken

Uitgerekend in een periode van persoonlijk verdriet ligt Lineth Beerensteyn meer dan ooit onder een vergrootglas. Is zij een blijvertje in de spits van Oranje?