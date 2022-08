Bondsarts Guido Vroemen: ‘Gezondheid van triatleten staat nog steeds niet voorop’

Na het bekend worden van de misstanden in de triatlontop is er volgens bondsarts Guido Vroemen nog bitter weinig veranderd. ‘Er zijn wat poppetjes weg, maar het oude programma draait nog gewoon.’

Groot was de commotie in oktober, toen bekend werd dat er in het Nederlandse triatlon jarenlang ernstige misstanden hadden plaatsgevonden. Maar is er sindsdien daadwerkelijk iets veranderd? Dat vraagt bondsarts Guido Vroemen zich af. Hij maakt zich zorgen om het welzijn van de talenten. “Zij krijgen nog steeds niet de begeleiding die ze verdienen.”

Deze vrijdag staat in München de wedstrijd om de Europese titel bij de vrouwen op het programma. Zullen ze weer tientallen kilometers zwemmen, fietsen en hardlopen alsof er niets is veranderd? “Ik mis extra aandacht voor veiligheid en gezondheid”, zegt Vroemen. “Er zijn wat poppetjes weg, maar het oude programma draait nog gewoon. Er gebeurt in mijn ogen niks.”

Zijn belangrijkste vraag is waarom er na een eerste onderzoek, dat in december harde conclusies bevatte, nog steeds geen prioriteit wordt gegeven aan een betere monitoring van de fysieke en mentale gezondheid van de sporters. “Ik heb meerdere malen mijn hulp hiervoor aangeboden, maar er wordt geen contact opgenomen.”

De bondsarts wordt niets gevraagd

Na de verhalen over verwaarlozing van talenten op het nationale trainingscentrum (NTC) in Sittard zijn technisch directeur Adrie Berk en algemeen directeur Rembert Groenman vertrokken bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Van de twee hoofdcoaches is Jordi Meulenberg weg. Sander Berk, zoon van, is nog wel in dienst.

Vroemen: “Met mij als bondsarts is heel weinig gesproken. Niemand vraagt: hoe gaan we dit anders aanpakken? Op de website van de bond staat bij de topsport-protocollen een document met medische richtlijnen uit 2018. Daar is dus nog steeds geen aandacht voor. Dat verbaast me niet alleen, het irriteert en frustreert ook. Ondanks alles wat er bekend is geworden, blijkt uit niets dat de gezondheid van sporters nu vooropstaat.”

Welgeteld één gesprek heeft Vroemen met de nieuwe technisch directeur Henry Bonnes gehad. “Die zou erop terugkomen. Daar wacht ik nog steeds op.” Rita van Driel, teamleider op het bondsbureau en de kersverse adviseur sociale veiligheid, is langsgekomen op zijn praktijk. “Daarna dacht ik: nu gaat er iets veranderen. Maar nee, het bleef stil. Ik vermoed dat ik als een van de klokkenluiders word genegeerd.”

‘Het was letterlijk terreur’

Vroemen heeft in 2019 al om de tafel gezeten met Berk sr. en Groenman, om zijn zorgen te uiten over de medische begeleiding op het NTC. Hij was zelf niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, maar zag sporters die het trainingscentrum hadden verlaten in zijn praktijk voor testen. “Hier gaat structureel iets fout”, dacht hij, mede vanwege het hoge aantal uitstromers en de verhalen die hij van hen hoorde. “Ik vroeg de directieleden: is gezondheid niet meer belangrijk? Depressies bij sporters, eetstoornissen en blessures die slecht behandeld werden. Ik noemde het letterlijk terreur. Dat is slecht gevallen.”

Vroemen: “De coach is allesbepalend in het Nederlandse triatlon. Ik ken het voorbeeld van een atleet die zich voorafgaand aan een wedstrijd niet optimaal voelde, vervolgens uitviel en met een ambulance werd afgevoerd. Dat soort zaken kun je niet laten gaan. De beslissing of een sporter kan starten, laat je toch niet over aan de coach?”

Medisch coördinator van het NTC is Jochen Cals, de schoonzoon van Adrie Berk. Vroemen was als adviseur betrokken; zijn praktijk in Midden-Nederland zit op te grote afstand van Sittard. Een richtlijn van sportkoepel NOC-NSF schrijft voor dat de begeleiding binnen een straal van 25 kilometer geregeld moet zijn. “Maar Cals is een huisarts. Voor bijvoorbeeld een infectie aan de luchtwegen is dat prima, maar blessures vanwege overbelasting vragen om een andere expertise.”

De sporter mocht niet kiezen

“Als een triatleet geblesseerd raakte, moest hij of zij naar Cals. De sporter mocht niet kiezen. Met diens diagnose besliste de coach wat er gebeurde. Ik vind dat bizar. Waarom beslist de coach over medische zaken waar hij geen verstand van heeft? Volgens mij is deze medische route nog steeds van kracht.”

Al sinds 2006 is Vroemen als sportarts betrokken bij de NTB. Tevens is hij trainer-coach. Hij begeleidt behalve enkele triatleten ook paralympisch kampioen Jetze Plat en mountainbikers – onder wie de Nederlands kampioenen Anne Terpstra en David Nordemann.

“In oktober ontstond er reuring, maar daarna vervaagde de belangstelling weer. Er is nog weinig veranderd, terwijl de atleten in een systeem zitten dat niet topsportwaardig is. Zeker gezien de recente geschiedenis moet je in een veilig klimaat kunnen presteren. De lichting die nu in het NTC zit, krijgt te weinig aandacht. Dan doel ik op het monitoren van de gezondheid. Vermoeidheid kun je in kaart brengen, om te kijken of het niet de verkeerde kant op gaat.”

Vermoeidheid die zich opstapelt

Juist bij triatlon is dat belangrijk. Het is een sport, verklaart Vroemen, waar je er niet met talent alleen komt. Heel veel trainen is een vereiste. “Dat vergt dus ook veel rust en tijd voor herstel. Die balans moet je goed in de gaten houden. Als bijvoorbeeld de hartslagvariabiliteit monotoner wordt, is dat een indicatie dat de vermoeidheid zich opstapelt en het herstel tekortschiet.”

Ook het gevoel van de sporter zelf is een belangrijke graadmeter. Vroemen laat zijn atleten iedere dag een vragenlijst invullen. Hoe gemotiveerd ben je om te trainen? Nog spierpijn van gisteren? Hoe is het met je mentale energie? Afvallers van het NTC vertelden dat zij dat gemist hadden. Niet zeuren, trainen en presteren was daar het parool.

“Iedere sporter zou een individueel programma moeten krijgen, met eigen intensiteit en hersteltijd. Dat is een ander kritiekpunt van mij op het NTC. Er wordt veel getraind als groep. Dan bestaat het gevaar dat je mensen over de kling jaagt. Het programma is immers gebaseerd op de besten; degenen daaronder moeten op hun tenen lopen. Om sporters het beste uit zichzelf te laten halen, moet je zorgen dat ze intrinsiek gemotiveerd blijven, met plezier trainen en niet opbranden. Die zaken moet je goed voor elkaar hebben en dat is nog steeds niet het geval.”

Bond wil niet reageren De triatlonbond wil niet reageren op de kritiek. Rita van Driel, momenteel de teamleider op het bondsbureau, laat na overleg met collega’s telefonisch weten dat de NTB zich van commentaar onthoudt.

