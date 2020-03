Bonden willen uitzonderingspositie voor topsporters

Roeiers en zeilers kunnen nog trainen, andere topsporters moeten zich in allerlei bochten wringen.

Voor de mannen van de Holland Acht is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd sinds de uitbraak van de coronacrisis, zegt roeier Simon van Dorp. De trainingen in Almere kunnen en mogen gewoon doorgaan, zij het in een iets aangepaste vorm. De roeibond heeft de mannen ondergebracht in een oude schuur, pal aan het water, die recentelijk is verbouwd tot een aantal kamers met een keuken. “Wij zitten in complete isolatie. We zien niemand anders. Voor nu is dit een heel goede oplossing.”

Lopen, fietsen en dus ook roeien mag nog altijd op de openbare wegen. Dat geldt dus voor alle boten die gekwalificeerd zijn voor Tokio. Ze trainen volgens een vast schema in tweetallen op de Bosbaan.

Ook zeilster Annemiek Bekkering heeft dat voordeel op de Noordzee, ook al is het trainingscentrum in Scheveningen op slot. De boot van Bekkering en zeilpartner Annette Duetz ligt buiten voor de loods. “We kleden ons thuis om, stappen in de auto en dat doen we ook weer als we uit het water komen”, zegt Bekkering. “En dan douchen we thuis. Het is niet ideaal in het koude water, maar ik besef dat we een luxe positie hebben.”

Zo zijn er sporten die weinig hinder ondervinden van alle maatregelen. Hoe anders is dat voor turners Epke Zonderland en Sanne Wevers. Of voor Ranomi Kromowidjojo: alle zwembaden zijn dicht.

Scheve situaties

Het zorgt voor scheve situaties in topsportland. Sporters gaan soms op eigen houtje alternatieven zoeken met grotere kans op blessures. Wevers kreeg vrijdag een balk thuisbezorgd in haar flat op twee hoog. “Dat heeft Sanne zelf geregeld”, zegt Mark Meijer, technisch directeur van de gymnastiekunie.

Met andere technisch directeuren drong Meijer vorige week bij NOC-NSF-topman Maurits Hendriks aan op een uitzonderingspositie voor topsporters. “Ik heb liever dat ik mijn sporters zelf een veilige omgeving bied. Epke heeft al aanbiedingen gehad om ergens in een loods een rek­stok neer te zetten. Maar dat lijkt me niet de weg die we moeten bewandelen. Sporters klampen zich nog steeds vast aan die strohalm. Wij zullen onze mensen zo goed en veilig mogelijk faciliteren.”

Hij kreeg bijval van collega Hessel Evertse van de roeibond. Daarbij kijkt Evertse ook naar de langere termijn. “Stel dat de Spelen worden uitgesteld, maar het virus blijft ons nog maanden parten spelen. Dan kun je het sporters niet verkopen dat ze zich niet optimaal kunnen voorbereiden.”

Evertse hoopt dat er voor heel Team NL een uitzondering wordt gemaakt. ,,Wij kunnen in ons trainingscentrum waarborgen dat alles volgens strenge regels verloopt. Dan kunnen de roeiers onder gecontroleerde omstandigheden hun krachttraining doen. En zo zijn er meer sportaccommodaties waar dat kan.”

Ook voor topzwemmers zijn nu alle trainingsfaciliteiten gesloten. “Er zijn veel ergere dingen aan de hand", zei Joeri Verlinden een week geleden.