Bol wint met estafetteteam 4x400 meter tweede goud op WK atletiek

Onder aanvoering van Femke Bol en Lieke Klaver rende het viertal in de finale van het slotonderdeel van de WK naar de titel in een Nederlands record van 3.20,72. Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters waren de andere twee atleten in de gouden ploeg, die op de meet Jamaica en Groot-Brittannië voorbleef.

Het was de vijfde medaille voor de Nederlandse equipe op de WK. Bol scoorde haar tweede gouden medaille. De Amersfoortse won eerder als eerste Nederlandse ooit het goud op de 400 meter horden. In de finale van de 4x400 meter gemengde estafette verspeelde zij als slotloper een zekere medaille door een val in de laatste meters voor de finish.

Lees ook:

Wereldkampioene Femke Bol overwint vooral zichzelf

Met haar gouden race op de 400 meter horden is Femke Bol de vierde Nederlandse atleet met een wereldtitel.