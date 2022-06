Boem Boem Boris en het bobogevecht

Op de roltrap naar beneden kon je aan zijn gezicht al zien dat het mis was. Anton Geesink daalde als een dondergod langzaam op ons neer, in een deftig hotel in Japan. Het was 1998, de Winterspelen stonden op het punt van beginnen. Geesink, trots lid van het Internationaal Olympisch Comité, was boos. Er was gedoe ontstaan over wie het tweede Nederlandse IOC-lid moest worden. De ene kandidaat zou de andere in de krant een ‘judas’, ‘saboteur’ en ‘lafaard’ hebben genoemd. Die andere was onze kroonprins. Onderaan die roltrap haalde Geesink diep adem. Hij vond ons land ‘een bananenrepubliek’ geworden.

Bobo-ruzies zijn zo oud als de sport zelf, maar warempel, sinds 1998 is het met Nederland in de internationale besturen hard achteruit gegaan. Geesink is dood, net als wielerman en IOC-lid Hein Verbruggen. Onze last man standing in dat dubieuze IOC zwaaide in 2018 af: vriendinmepper Camiel Eurlings. En nu is ook Jan Dijkema op zijn 77ste óók nog weg als voorzitter van de Internationale Schaatsunie.

Je moet er een bepaald mens voor zijn. De bestuurlijke sportwereld is een archipel van bananenrepubliekjes. Vol potenzagers, ijdeltuiten, plucheplakkers en bitterballentijgers die het eigen ego of de portemonnee vaak belangrijker vinden dan atleten; de sport trekt ze aan.

In dat kader: onze zwembond KNZB bracht recent een bericht naar buiten over een moddergevecht in eigen gelederen. De (afgezette) bondsvoorzitter Marius van Zeijts, gepensioneerd generaal bij de landmacht, had als een volleerd toetsenbordridder stiekem de officiële Nederlandse kandidaat voor een zetel bij de wereldbond zwart zitten maken in mails. Motief van de generaal b.d.: hij wilde daar zelf op het pluche. Dat bleek uit een onderzoek dat de KNZB liet uitvoeren. Conclusie: Van Zeijts had ‘fatsoensnormen’ overtreden en ‘onbehoorlijk’ gehandeld.

Het is ergens vermakelijk hoor, maar grote sportfederaties gaan wel over belangrijke zaken: de toewijzing van WK’s en EK’s, spelregels, de veiligheid van sporters, verduurzaming, gezondheid, het stimuleren van bewegen en een goede kalender. Maar wie wil zich nog in die slangenkuilen begeven?

Een Don Quichot bij boksfederatie IBA

Nou, Boris van der Vorst. Als een ware Don Quichot wil hij boksfederatie IBA ‘eerlijk en duurzaam’ gaan maken. Die bond wordt al járen door schandalen geteisterd. De oeroude sport dreigt nu de olympische status te verliezen. Van der Vorst wil dat voorkomen. Ik geloof hem. Hij deed al twee pogingen om voorzitter te worden van de IBA. Maar de Rus Kremlev zit dwars. Deze hoge Poetinvriend, die miljoenen sponsorgeld van Gazprom ook nu blijft koesteren, werd onlangs herkozen. De kandidatuur van Van der Vorst werd ongeldig verklaard. Dankzij een Oost-Europese kongsi.

‘Boem Boem Boris’ vocht het aan en kreeg deze week gelijk van het CAS, het tribunaal voor de sport. Hij gaat nu opnieuw de strijd aan. David tegen Goliath, noemde Van der Vorst het in NRC. Hij lijkt me even idealistisch als de eind mei overleden Wouter Huibregtsen. Dat is de man op wie Geesink zo boos was. Huibregtsen kreeg later gelijk van de rechter: hij had die uitspraken over Willem-Alexander nooit gedaan.

Huibregtsen was een inspirerend vernieuwer van de nationale sport. Nadat hij met pek en veren was afgevoerd, zette hij zich op de achtergrond nog jaren in voor een sportievere en duurzamere samenleving. Dat kan dus altijd nog, Boris van der Vorst, mocht ook jij onverhoopt dit gevecht tegen windmolens verliezen.