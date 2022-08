Boe-rak, Boe-rak, golft er door het stadion: daar is hij dan, de ‘sultan van Sittard’

Fortuna Sittard-Ajax is zaterdagmiddag ruim een uur onderweg als de assistent van Fortuna op zijn vingers blaast richting de spelers die op dat moment warmlopen. Het publiek laat de wedstrijd, waarin Ajax net een vroege achterstand heeft weggepoetst met de 1-3, even voor wat het is en geeft een staande ovatie aan de invaller die zich gereedmaakt. “Boe-rak, Boe-rak”, golft er door het Fortuna Sittard-stadion.

Even later staat de Limburgse hoop langs de lijn met rugnummer 17: Burak Yilmaz. De Turk, 77-voudig international, is deze zomer de meest spectaculaire transfer in de eredivisie. Op 21 juni was Fortuna Sittard, vorig seizoen als vijftiende geëindigd in de competitie, even wereldnieuws toen het de komst van de transfervrije Yilmaz bekendmaakte.

Hoe kwam de voormalig spits van Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray erbij om het Franse Lille, dat hij vorig jaar nog naar de landstitel schoot, te verruilen voor een avontuur in de eredivisie? De Turkse zakenman Isitan Gün, sinds 2016 eigenaar van Fortuna Sittard, bleek een voorname rol te hebben gespeeld bij de komst van Yilmaz. Hij is al jaren bevriend met de spits. Gün legde een vijfjarig contract neer voor Yilmaz, die de eerste twee seizoenen als speler actief zal zijn en daarna verder gaat als trainer. “De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren”, verklaarde Yilmaz bij zijn presentatie.

Burak Yılmaz neemt zijn vrije trap. Beeld Pro Shots / Johan Manders

Seizoenskaarten gingen door het dak

Het aantrekken van Yilmaz werkt als een magneet. Fortuna Sittard verkocht tot dusver al zo’n vijftienhonderd seizoenkaarten meer dan vorig jaar. De gekte blijkt ook voor de seizoensouverture tegen regerend landskampioen Ajax, als er een verkeersinfarct ontstaat bij het stadion. Opvallend is dat er veel auto’s met Duitse en Belgische kentekens aansluiten, met daarin voetballiefhebbers met Turkse wortels.

De man voor wie ze komen zit ruim een helft op de bank. Yilmaz leeft hartstochtelijk mee, pept zijn ploeggenoten op en wiebelt zenuwachtig met zijn benen. Zodra de 37-jarige spits te horen krijgt dat hij mag invallen, trekt hij een sprint richting de zijlijn. Natuurlijk wil de Turk het publiek, ruim elfduizend toeschouwers, meteen laten zien wat hij kan, ondanks dat hij vanwege het uitblijven van een werkvergunning pas een week heeft meegetraind. En hoe. Vlak voor tijd knalt Yilmaz een vrije trap achter Ajax-doelman Pasveer, die de voorkeur kreeg boven Gorter (2-3). De ‘sultan van Sittard’ laat zich meteen gelden.

Een nederlaag kan Yilmaz echter niet voorkomen voor Fortuna Sittard. Trek in interviews na afloop heeft hij dan ook niet. “Elk interview begint en eindigt met een vraag over Burak”, weet Fortuna-trainer Sjors Ultee intussen. “Dat mag ook. Hij is een speler van de buitencategorie. Als we op een training gaan afwerken, dan schiet hij zo goed, zo zuiver, zo hard. Dat is zo extreem knap.”

Ook buiten het veld is Yilmaz van meerwaarde, vindt Ultee. “Laatst gebeurde er iets typerends”, schetst hij. “We speelden een oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk. Burak deed nog niet mee. In de rust kwam hij binnen lopen - een speler van ons had een foutje gemaakt bij een doelpunt - en Burak geeft ’m een tikje op zijn rug en gaat weer weg. Dát is voor mij leiderschap.”

Ook aanvoerder Mats Seuntjes ziet dat het aantrekken van Yilmaz mentaal iets met het elftal doet. “Ik had het er net met Deroy (Duarte, red.) over onder de douche”, zegt hij na afloop. “Hij heeft ook het gevoel dat we vorig jaar wat sneller van het kastje naar de muur werden geschoven door tegenstanders. Nu is het: borst vooruit, hoofd omhoog en er gewoon vol voor gaan.”

