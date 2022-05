Bloemendaal alwéér landskampioen: ‘Er zit nul gif in dit elftal, alleen maar liefde’

Geen scheldkannonades, veroordelingen of hangende koppies. Bloemendaal hield het hoofd koel, toen de Amstelveense hockeydwerg Pinoké donderdag heel brutaal driemaal voorkwam in de eerste van mogelijk drie finales. Voor elkaar door het vuur blijven gaan, zoals al jaren, op elkaar vertrouwen. Op die pure wilskracht kwamen zij in de laatste seconden voor een derde maal langszij. In de shoot-outs kon Pinoké het vervolgens niet meer bolwerken tegen de Bloemendaalse specialisten. Die ontknoping liet volgens Bloemendaal-vedette Jorrit Croon hun mentale kracht zien.

Zaterdagochtend wist Croon dat zij elkaar later die dag opnieuw zouden vastpakken. En zo geschiedde, want van een wedstrijd was in deel twee weinig sprake. Roel Bovendeert had na twintig minuten al tweemaal raak geschoten. De 3-0 van Tim Swaen vlak voor tijd betekende definitief de derde titel op rij en de 22ste in de clubgeschiedenis, een record. Omdat ook de Euro Hockey League (EHL) werd gewonnen, pakte Bloemendaal voor het tweede jaar op rij de dubbel.

Teamgenoten boven vriendinnen

Die ongenaakbaarheid smeedde het team ook zonder veld in de buurt, als achttien onafscheidelijke vrienden. Iedereen woont in Amsterdam, van wie de helft met elkaar in twee ‘clubhuizen’, zoals Croon ze na afloop noemt. “We investeren zoveel in elkaar. We zoeken elkaar op voor koffie, gaan samen naar de sportschool en herstellen met zijn allen.” Uit eten? Dan reserveren ze voor achttien man. Ja, geeft Croon grif toe, ze zien elkaar vaker dan hun eigen vriendinnen. “Dat draagt ook bij aan ons spel. Het is zo’n hecht team, ik kan bijna niet uitleggen hoe bijzonder dat is.”

Het is de filosofie van coach Rick Mathijssen, die een langer verblijf bij Bloemendaal verkoos boven de Oranje-vrouwen. Een succesvol elftal is volgens hem geen kwestie van kopen, maar van bouwen. En dat gaat bij Bloemendaal haast vanzelf. “Die gasten gaan voor elkaar door het vuur. Als ik ze vrijaf geef, gaan ze met zijn allen eten of bier drinken. Er zit nul gif in dit elftal, alleen maar liefde.”

Meer dan hockey

Die liefde kwam na afloop tot uiting bij Florian Fuchs, die na zes jaar Bloemendaal afscheid nam van het profhockey. Na afloop vloog iedereen als eerste de Duitser om de nek. Toen hij op de schouders ging, onder toeziend oog van zijn ouders en doorweekt van de champagne, vereeuwigden supporters hun band: ‘Fuchsie is van ons! Fuchsie is van ons!’

Florian Fuchs gaat na afloop op de schouders van zijn medespelers. Voor de Duitse vedette van Bloemendaal was het zijn laatste wedstrijd als profhockeyer. Beeld ANP

Afgelopen weken wist Fuchs dat het einde naderde, maar zijn voornemen een ijskonijn te zijn lukte niet echt. Filmpjes over hem die de club op sociale media postte, zorgden toch voor tranen. Hij liet ze dan maar gewoon gaan. Op de schouders van zijn ploeggenoten en vrienden hield de publiekslieveling het opnieuw niet droog.

Want Bloemendaal was voor Fuchs meer dan hockey. Hij maakte er ook een ontwikkeling door als mens. “Ik heb beter leren communiceren. Directer, gewoon elkaar aanspreken. In deze nieuwe cultuur en omgeving voelde ik mezelf gewoon veranderen.” Hij zegt inmiddels meer Nederlander dan Duitser te zijn. “Daarom zal het hier altijd voelen als thuiskomen.”

Iedereen wordt geaccepteerd

In zes jaar tijd won Fuchs drie landskampioenschappen en twee Europese titels bij Bloemendaal. Die heerschappij was volgens Fuchs alleen mogelijk door hun kameraadschap. Zoals zij het samen deden, vol vechtlust en mentaliteit, maakte hij naar eigen zeggen nooit eerder in zijn carrière mee.

Hoe Fuchs van een Hamburger een Bloemendaler werd, is volgens Croon typerend voor het succes. “Of je nou uit Duitsland komt, bij Amsterdam niet meer speelt of vanuit het zuiden komt, iedereen wordt hier geaccepteerd. Dat maakt ons zo ontzettend goed. En dat kan denk ik alleen maar bij Bloemendaal, een familieclub waar iedereen zich op zijn gemak voelt.”

Lees ook:

Olympisch kampioen Fuchs: ‘Duurzaamheid is totaal geen thema in het internationale hockey’

Jarenlang vloog Florian Fuchs (30) als tophockeyer de planeet rond. Hij vindt dat de internationale hockeygemeenschap wel wat milieubewuster mag gaan denken. ‘Duurzaamheid is een must-have, geen nice-to-have.’