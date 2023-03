Blind en Fraser over de Klassieker: ‘Dat Ajax moet winnen, dat kan ook verlammend werken’

Het is lang geleden dat de Klassieker zo cruciaal was in de titelrace. Danny Blind blijft altijd Ajacied, Henk Fraser speelde jaren voor Feyenoord. In een dialoog blikken ze terug en kijken ze vooruit naar de Ajax-Feyenoord van zondag.

Het weerzien is hartelijk. Henk Fraser en Danny Blind melden zich stipt op tijd in een hotel in Vianen. De oud-internationals gaan op uitnodiging van Trouw met elkaar in conclaaf over de Klassieker die zondag op het programma staat. Onbevangen, want beiden zijn momenteel niet gebonden aan een club. Blind speelde 493 wedstrijden voor Ajax, Fraser 188 duels namens Feyenoord.

Fraser (56), tot vorig jaar april assistent van bondscoach Louis van Gaal – naast Blind –, is clubloos, nadat hij in december na ‘grensoverschrijdend gedrag’ opstapte bij FC Utrecht. “Sinds ik ben gestopt met voetballen, is dit voor mij de eerste keer dat ik zo’n lange periode vrij ben. Dat bevalt me prima, maar ik denk dat het wel weer gaat kriebelen. Dat voel ik nu al, als ik eerlijk moet zijn.”

Voor Blind (61) ligt dat anders. Nadat hij als assistent bij het Nederlands elftal was teruggekeerd van het WK in Qatar, werd bekend dat hij niet meer zou terugkeren in de raad van commissarissen van Ajax. “Ik ben nu echt een pensionado”, lacht hij. Serieus: “Als Louis nog iets zou gaan doen en hij vraagt mij, dan ga ik mee, maar alleen als het een land is. Ik ga geen club meer doen. Ik ben op mijn zeventiende begonnen, heb twintig jaar gevoetbald en ben daarna bijna dertig jaar in allerlei functies werkzaam geweest. Het is wel goed zo.”

De sfeer rond de titanenstrijd kan intimiderend zijn

Als de Klassieker ter sprake komt, versnelt hun woordenstroom. Het is de wedstrijd van het jaar. Blind en Fraser stonden tussen 1990 en 1995 zes keer tegenover elkaar in de topper. Vijf keer won Ajax, een keer Feyenoord.

“Toen ik net bij de club kwam, in 1990, merkte ik dat er enorm veel antipathie was tegenover Ajax”, herinnert Fraser. “De échte Feyenoorders hadden keiharde meningen over de spelers, de club Ajax. Dat was nieuw voor mij. Ik heb zelf nooit antipathie gehad, maar ik ben wel beïnvloed geweest. Wij probeerden alles te doen om belangrijke spelers van Ajax, zoals Danny, uit hun spel te halen.”

Ja, ook toen kon de sfeer rond de titanenstrijd al intimiderend zijn, weet Blind. “Er is wel eens een steen door de ruit van onze spelersbus gevlogen”, herinnert hij. “Dat moet je niet afdoen alsof het erbij hoort. Want dat hoort er natuurlijk niet bij. Ik ben zelf vijf jaar coach van Ajax Onder 19 geweest, en zelfs met de jeugd gingen we onder politiebegeleiding naar Rotterdam. Dat geeft wel aan hoe de rivaliteit door een bepaalde groepering beleefd wordt. Andersom leven die gevoelens minder.”

‘Spelers vertellen elkaar de waarheid niet meer’

Is de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord uit de hand gelopen? “Dat lijkt me wel, ja”, zegt Blind. “De regeling dat er geen uit-supporters meer mee mogen naar de Klassieker (sinds 2018, red.) is er niet voor niets. Terwijl de uitfans wel bij het voetbal horen. Het uitvak hoort zondag vol te zitten met Feyenoorders. Andersom idem dito.” Fraser: “Voor de huidige generaties is dat echt een gemis. Die uit-supporters maken de Klassieker speciaal in mijn ogen.”

Fraser denkt met plezier terug aan zijn tijd bij Feyenoord. “De selectie waar ik in zat, was echt een vriendengroep, maar op de trainingen, daar ging het soms enorm tekeer. Met schoppartijen en zelfs knokken tot gevolg. We trainden op het scherp van de snede. We hadden alleen de pech dat er toen in Nederland een elftal van wereldklasse was. Wij zijn daardoor wel een hecht team geworden. Er ontstond verbondenheid om het samen op te nemen tegen het grote Ajax. En wij vertelden elkaar de waarheid.”

Of dat nu niet meer gebeurt? Fraser, meteen: “Nee. Spelers vertellen elkaar absoluut de waarheid niet meer. Niet op het veld, niet in de kleedkamer.”

Blind: “Bij Ajax hadden wij Frank Rijkaard. Als wij onder druk kwamen te staan, dan kon Frank even met de bal onder zijn voet gaan staan en dan wist je: oké, nu even rust in de tent.” Fraser: “Jullie hadden allemaal goede voetballers en waren ook winnaars, wij gooiden de beuk erin. Jullie waren wereldtop, wij Europese top.”

‘Je ziet de verloedering van Nederland’

Een Ajacied of Feyenoorder moet tegenwoordig vooral ook buiten de lijnen weerbaar zijn, zien Blind en Fraser. Over de ophitsende rol van sociale media en ook sommige reguliere media deed Ajacied en ex-Feyenoorder Steven Berghuis na de laatste Feyenoord-Ajax zijn beklag. Fraser: “We leven tegenwoordig in een afmaak-maatschappij. Ik ga geen namen noemen, maar ik kan me mateloos storen aan analisten die willen scoren door iemand te beledigen.” Blind knikt. “Men houdt van leed op de één of andere manier. Daarin zie ik wel de verloedering van Nederland. Bij Ziggo, waar ik af en toe analyses geef, probeer ik alleen vanuit de inhoud te praten over voetbal.”

Of ze zondagmiddag als échte Feyenoorder en échte Ajacied naar de Klassieker zullen kijken? Fraser denkt even na. “Ik ben wel trots dat ik voor Feyenoord heb gespeeld. Maar ik heb ondertussen bij zo veel clubs gezeten en zo veel mensen leren kennen... voor mij is dat de club; de mensen. Maar ik wel warme gevoelens voor de club Feyenoord.”

Blind kent geen twijfel. “Ik voel me wel Ajacied natuurlijk. Bij Sparta heb ik altijd een speciaal gevoel, maar mijn grootste liefde is Ajax geworden.” Of het huidige seizoen bij Ajax, waarin Blind niet meer terugkeerde in de raad van commissarissen en zijn zoon Daley transfervrij mocht vertrekken naar Bayern München, afbreuk doet aan die clubliefde? “Nee, niet als het gaat om de club an sich. Henk had het net over mensen. Bij Ajax heb ik ook hele fijne mensen ontmoet. Maar er zijn ook mensen die beslissingen nemen waardoor je anders tegen ze aan gaat kijken.”

‘Heitinga geeft duidelijkheid, dat is belangrijk’

Zoon Daley haalde in een interview hard uit naar de huidige leiding van Ajax. Hoe het daar verder moet? Blind: “Ik denk dat ze nu bezig zijn om de pionnen die de club verlaten hebben – vooral technisch gezien – weer goed op te vullen. Als commissaris heb ik altijd tegen Marc Overmars (voormalig technisch directeur bij Ajax, red.) gezegd: ‘Marc, één ding: jij en de trainer kunnen nooit op hetzelfde tijdstip vertrekken, knoop dat in je oren.’ Want dan zou je in een vacuüm terecht kunnen komen. Maar dat gebeurde wel, door omstandigheden. Ze zijn nu bezig met een nieuwe technisch directeur en er moet iemand in de rvc komen met technische bagage. Dat is niet zo makkelijk.”

Maar de eerste zorg van Ajax is proberen om de kloof van drie punten met Feyenoord te dichten, zondag in de Johan Cruijff Arena. Hoe kijkt Blind naar het huidige Ajax onder John Heitinga? Hij ziet dat het elftal bij ‘omschakelmomenten', dus counters van de tegenstander, nog wel eens kwetsbaar is.

Blind: “Maar als je net met een nieuwe trainer werkt, heeft zoiets tijd nodig. Ik vind dat Heitinga het voorlopig goed doet. Hij zegt geen gekke dingen. Als het goed is, is het goed, en als het wat minder is, moet het beter. Dat is ook de enige manier om de boel weer op de rit te krijgen. En vooral ook duidelijkheid creëren naar je spelers toe, in je keuzes. Dat was daarvoor wel wat anders.”

‘Feyenoord is heel stabiel en erg fit’

Fraser: “Feyenoord heeft nu het type spelers waarmee ze in balbezit dwingend kunnen zijn. Ze hoeven niet veel te verdedigen, omdat ze zo goed zijn in balbezit. Dat heeft Arne Slot wel toegevoegd bij Feyenoord. Ik vind ze erg stabiel en ook erg fit.”

Blind: “Het is heel herkenbaar wat Feyenoord doet. Het is ook helemaal niet zo ingewikkeld, bijvoorbeeld de manier van druk zetten. Ik denk ook dat ze heel fit zijn, met een hoge mate van professionaliteit. Ze zijn honderd procent klaar om een enorme reeks wedstrijden te spelen. Ze zakken niet door hun hoeven. En zo breed zijn ze niet als groep. Dat is de hand van de trainer, met zijn staf.”

Een prognose? Blind: “Ajax speelt thuis en laat de laatste weken weer flarden van aardig voetbal zien. Al vind ik dat Feyenoord aan de hand van Slot altijd wel bepaalde delen in een wedstrijd naar z’n hand kan zetten. Natuurlijk hebben zij wat te verliezen, maar dat is prettiger dan dat je op zes punten achterstand kunt komen. Dat je moet winnen, dat kan ook verlammend werken. Ik zeg toch 2-1 voor Ajax.”

Fraser: “Nee, Feyenoord gaat niet zomaar verliezen. Met de mentale weerbaarheid en fitheid zit het wel goed onder Slot. Ik houd het op een gelijkspel of misschien wel een gluiperige 1-2.”

Lees ook:

Kökcü weigert namens Feyenoord OneLove-band, tot onvrede van Humberto Tan

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü zal tijdens de Klassieker tegen Ajax zondag opnieuw niet de OneLove-band dragen. Humberto Tan reageert teleurgesteld op de keuze.