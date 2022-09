Blessures zorgen voor onnodig veel sportuitval

Door een blessure stonden sporters vorig jaar in totaal 50 miljoen dagen stil. Dat is ongezond en onnodig, volgens VeiligheidNL.

Vorig jaar raakten 3,5 miljoen sporters in Nederland geblesseerd. In totaal stonden zij daardoor samen naar schatting 50 miljoen dagen langs de zijlijn. Dit sportverzuim is voor het eerst onderzocht en becijferd. De uitkomsten overstijgen het individuele ongemak en illustreren – juist ook door de grote aantallen – de maatschappelijke impact: stilstand is ongezond en duur. Bovendien is deze vorm van sportuitval deels te voorkomen.

Op basis van eigen onderzoek, dat vrijdag wordt gepresenteerd, heeft het kenniscentrum VeiligheidNL vastgesteld dat meer dan de helft van de blessures tot sportuitval leidde. Gemiddeld kon er negentien dagen niet worden gesport. “Bewegen is goed en meer bewegen beter”, benadrukt programmamanager Maurice Leeser. Om daaraan toe te voegen: “Maar blijven bewegen is het best. Verantwoorde sportbeoefening is een onderbelicht onderwerp. Het is essentieel dat dat de komende jaren verandert.”

Hardlopen, voetbal en fitness zorgden voor de meeste blessures. Die drie sporten tekenden samen voor 51 procent van het totale aantal. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het grote aantal beoefenaars. Fitness bijvoorbeeld kent een relatief laag risico op kwetsuren, een risico dat wordt berekend over duizend sporturen per discipline. Voetbal is een contactsport en daarmee wel gevaarlijker voor het lijf.

Mountainbiken, skeeleren en skateboarden

Het sportverzuim was onder hardlopers het hoogst: 81 procent van de geblesseerde atleten kon één of meerdere dagen niet sporten. “Hardlopen kent veel beginners en is vrij belastend voor spieren en gewrichten”, verklaart onderzoeker Huib Valkenberg. “Beginnende sporters lopen sowieso een hoger risico.”

De kans om op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis te belanden, was het grootst bij mountainbiken, skeeleren en skateboarden. Over de periode tussen 2012 en 2021 zijn die bezoeken enorm toegenomen: met een verdrievoudiging is de wielertak qua stijgingspercentage koploper. Valkenberg: “In de coronatijd zijn die sporten, waarbij veel gevallen wordt, in populariteit toegenomen. Als daar iets gebeurt, is het vaker ernstig.”

We winnen veel met sport, stelt het kenniscentrum, maar er gaan ook aanzienlijke medische kosten mee gepaard. De ziekenhuisrekening voor sportblessures bedroeg in 2021 180 miljoen euro. Voetbal zorgde met 39 miljoen voor de hoogste kosten. Ook werkgevers zullen niet altijd blij zijn geweest met hun bewegende werknemers. Het arbeidsverzuim als gevolg van een blessure die in het ziekenhuis moest worden behandeld, kostte in totaal 220 miljoen euro.

Ongekwalificeerde trainers

VeiligheidNL baseert zijn conclusies op een representatieve steekproef onder 10.000 Nederlanders, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, en op data uit het Letsel Informatie Systeem. Hoeveel sporters er na een blessure definitief afhaken, kon niet worden vastgesteld. Respondenten werd gevraagd naar hun ervaringen in de afgelopen drie maanden. Een op de vijf had op het moment van de ondervraging de sport nog niet hervat.

Dat zoveel mensen stilvallen door een blessure heeft Valkenberg verbaasd. “Ook op de lange termijn kost dat de samenleving veel geld, door het verlies aan gezondheid. De algehele fitheid wordt minder.”

Een deel van de blessures is bovendien te voorkomen, stelt Leeser. “Op het gebied van preventie valt nog veel winst te behalen.” Als voorbeelden noemt hij deskundige begeleiding. Te vaak staan nog ongekwalificeerde trainers voor een groep. Ook zijn vaste valvaardigheidstrainingen in het bewegingsonderwijs op scholen nodig. In de ongeorganiseerde sport helpt het als mountainbiketrails bijvoorbeeld op kleur worden ingedeeld naar moeilijkheid. Samen met de Atletiekunie probeert VeiligheidNL lopers te informeren en waarschuwen: luister naar je lichaam, schat jezelf niet te hoog in.

“Wij vinden dat verantwoorde sportbeoefening ook onderdeel moet worden van het nieuwe Nationale Sportakkoord”, zegt Leeser. “Het voorkomen van sportuitval en het doorverwijzen naar een andere vorm van bewegen als de eigen sport (tijdelijk) niet meer mogelijk is, zijn van groot belang. Alleen op die manier blijft de ambitie van de Rijksoverheid om 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen in zicht.”

