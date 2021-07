Bijna honderd rotondes in één Touretappe, kan dat niet wat veiliger?

Moet in het kader van veiligheid voor de wielrenners niet iets worden gezegd over de vele rotondes in de rit van vrijdag? Richard Plugge, baas van Jumbo-Visma, is een van de luidste stemmen in het debat over veiligheid: “De rotonde is van al het wegmeubilair nog wel het best te doen”, stelt hij. “Maar als het mis gaat, moet je veilig kunnen vallen.”

Veiligheid in het wielrennen is een belangrijk onderwerp, zeker ook na de valpartijen in de eerste week van de Tour. Plugge is samen met andere ploegbazen en een ‘externe partij’ bezig met een plan. “Je moet werken vanuit het principe dat elk ongeluk te voorkomen moet zijn. Dat is aan een externe partij, ook omdat in het wielrennen de kramp overheerst, van mensen die al jaren in het vak zitten en zeggen dat vallen bij het wielrennen hoort.”

Is een etappe met zoveel rotondes dan een moment om nogmaals aandacht te vragen voor het probleem? Niet echt, en dat komt ook omdat het een obstakel is dat niet voor de grote problemen zorgt. Plugge: “Ik ga het niet goedpraten, maar het peloton moet ook heel vaak links of rechtsaf, of de Ventoux af met honderd kilometer per uur. Je moet in staat zijn te sturen. Dat raakt het wezen van de sport. Alleen, je moet veilig een fout kunnen maken. Dat als het mis gaat bij een rotonde, je niet bij wijze van spreken in een ravijn valt. Daar schort het nog meer aan, dan aan het feit dat er een rotonde ligt.”

Niet meer door dorpjes rijden

Wel zijn er nog steeds snelle successen te boeken, zegt Plugge. “Als ik vroeger op vakantie ging naar Zuid-Frankrijk, reden we met negentig kilometer per uur door een klein dorpje. Nu liggen daar allerlei snelheidsbeperkende obstakels, en worden de auto’s over de rondweg geleid. Een winst voor het wielrennen kan zijn dat ook het peloton om de dorpjes heen kan rijden. Misschien is dat minder idyllisch, maar dat dorpje kan ook prima via de helikopter in beeld worden gebracht.”

De Franse departementen maken zich zorgen, omdat volgens hen niet elk punt meer volledig kan worden beschermd, zoals André Bancala vorige week in Trouw stelde. Plugge zegt dat ook daar dan een oplossing voor moet komen. “Woensdag bijvoorbeeld was het bij de Ventoux een heel mooi en veilig parcours waar de renners twee rondes reden. Mogelijkerwijs kan je zeggen: we hoeven geen rechte lijn te trekken, maar met drie keer een veilige ronde van zestig kilometer heb je ook 180.”

Maar, zo zegt Plugge: “Er zijn al genoeg doorbraken geweest. De hekken bij de aankomst zijn veel beter, en in de Tour worden al hele rotondes weggehaald en opnieuw geasfalteerd om een rechte weg te krijgen. Dat heeft al voor een stuk meer veiligheid gezorgd.”

Nils Politt wint na vlucht Nils Politt won donderdag de twaalfde etappe van de Tour, nadat hij in twee fases bij twaalf medevluchters was weggereden. Hij kwam in Nîmes solo aan, voor Erviti en Sweeny. Het peloton, vooraf bevreesd voor waaiers, deed het na een furieus begin rustig aan en finishte op ruim een kwartier. Tadej Pogacar behield zijn gele trui.

