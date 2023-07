Bij Wimbledon staan duizenden mensen urenlang in de bekendste Britse wachtrij. ‘Wees blij dat je hier mag staan’

Terwijl het pijpenstelen regende in Londen, arriveerde Welshman Rhodri Spearing om 5.00 uur ’s ochtends met zijn tent in het modderige Wimbledon Park, na een slapeloze reis vanuit zijn dorp Chepstow. Een paar uur later vormt zich voor zijn opgezette tent een rij van duizenden mensen in de richting van grandslamtoernooi Wimbledon. Spearing kijkt tevreden vanaf zijn slaapmatje, met koffie en een broodje in zijn hand, naar de demotiverend lange rij. Waarom staat Spearing daar niet? “Ik sta hier alvast voor de rij van morgen”, zegt Spearing. Omdat hij zo vroeg is, is hij de volgende ochtend verzekerd van een plek vooraan. En daarmee ook van een kaartje voor de Britse thuisfavoriet Andy Murray op het centercourt.

Van baby’s tot bejaarden

Welkom in The Queue, de bekendste Britse wachtrij. Dagelijks staan hier, in Wimbledon Park, bijna tienduizend mensen in de rij voor kaartjes die Wimbledon buiten de reguliere verkoop hield. Sommigen overnachten in tenten om ’s ochtends kansrijker te zijn. Om 5.00 uur wekt de beveiliging hen om The Queue te vormen. Wie niet wil overnachten, kan ’s ochtends aansluiten.

Wimbledon stelt aan The Queue de eerste 1500 kaarten beschikbaar voor banen in de drie stadions. De pechvogels vanaf nummer 1501 kunnen daarna overgebleven algemene toegangstickets voor het terrein krijgen, of op kaarten van afzeggers gokken die na 15.00 uur ’s middags in de verkoop gaan. Sommigen hebben aan het einde van de dag dus ook pech. Het is een belangrijke Wimbledon-traditie, naast die van de aardbeien en slagroom, verplichte witte tenniskleding en de regen die het toernooi ook dit jaar ontregelt.

En het is een typisch Brits verschijnsel, queueing, netjes in de rij staan. Waarom doen Britten dat zo getrouw? “Ik denk dat we gewoon beleefd zijn”, lacht Spearing. Maar deze rij? Die vindt hij echt ‘completely bonkers’ en ‘madness’, vrij vertaald 'gestoord’. “Ik denk niet dat je in Groot-Brittannië nog een rij vindt op deze schaal.”

Brits tennis in de lift

Van over de hele wereld komen mensen af op The Queue, van gezinnen met baby’s tot bejaarden. Velen dragen een zonnebril om vermoeidheid te maskeren, want de zon is in Londen vaak verborgen achter wolken. Sommigen slapen in de rij nog op de grond. Anderen doen in de motregen rek- en strekoefeningen of leggen contact met de ‘buren’ met wie zij urenlang richting de Wimbledon-poorten sloffen. Dat leidt soms tot hechte vriendschappen en zelfs aanwezigheid op elkaars bruiloften.

Spearing debuteert dit jaar als ‘queuer’. “Het nieuwe verkoopsysteem was een nachtmerrie. Zo ingewikkeld, ik kan het nauwelijks uitleggen. The Queue zag ik als enige optie.”

Wimbledon verkocht dit jaar namelijk een recordaantal kaarten. Het toernooi lift onder andere mee op de stijgende populariteit in eigen land, nu het Britse tennis weer in de lift zit dankzij Cameron Norrie en US Open-winnares Emma Raducanu. Ook tweevoudig Wimbledon-winnaar Andy Murray is bezig aan een succesvolle comeback. Het aantal spelers in Groot-Brittannië verdubbelde afgelopen jaar ten opzichte van 2021, bleek uit onderzoek van grastennisbond LTA. Maandelijks spelen nu twee miljoen Britten tennis.

Ook de angst voor coronabesmettingen is voorbij. Vorig jaar bleven 25.000 tickets daardoor onverkocht. The Queue is nu zo druk, dat Wimbledon mensen al herhaaldelijk moest oproepen niet meer aan te sluiten.

Nederlander Jayson Visser in The Queue, die achter hem doorloopt. Beeld Matthijs van Dam

Ziekenhuispost en foodtrucks

De eerste verslaglegging van The Queue dateert uit 1927. Ineens zagen buurtbewoners een lange rij tennisfans voor hun ramen. In de jaren zestig kwamen er ook overnachters, naar verluidt gestimuleerd door de rivaliteit tussen Björn Borg en John McEnroe. Na de internationale toestroom verhuisde het fenomeen in 2008 van de stoep naar het huidige Wimbledon Park. De setting is nu een rustig weiland met een groot meer ernaast. Daar overnachten zelfs mensen zonder tent. Een vrouw ligt ’s avonds in de modder onder alleen een paraplu, die nog enigszins beschermt tegen de regen.

The Queue veranderde mee met de tijd en verwelkomde een eigen ziekenhuispost, watertappunten, foodtrucks en een toiletgebouw met douches. De grootste winnaar is financieel dienstverlener American Express, wiens advertentieborden door de hoge heggen van Wimbledon Park het enige uitzicht zijn voor wachtenden.

Ook de lokale bevolking profiteert van het toernooi. Op de route vanaf het metrostation naar het tenniscomplex in de slaperige Londense wijk rusten vrolijke buurtbewoners karren uit met koffie of de op Wimbledon veel geziene panamahoeden, om te verkopen aan het passerende volk.

Rond 11.00 uur ’s ochtends begeleidt een vrouw met een gele vlag op haar rug en de Q van ‘Queue’ erop Jayson Visser naar het einde van de rij. Anders dan Spearing overnachtte de student journalistiek uit Breukelen niet in Wimbledon Park. In de verte is alleen een schier eindeloze stroom stilstaande mensen te zien.

Veel mensen kamperen in Wimbledon Park om in de ochtend aan te sluiten in The Queue. Beeld Matthijs van Dam

Van traditie naar farce

“Gewoon rustig blijven”, zegt hij. Dus klapt Visser zijn campingstoel uit, trekt een blik bier open en steekt een sigaret op. Gisteren sloot hij om 6.00 uur ’s ochtends aan. Acht uur later was Visser binnen. Hij en zijn Britse buren doodden deels de tijd met gesprekken over talentenshow Britain’s got Talent. Wimbledon bleek het wachten zo waard, dat Visser van zijn vierdaagse trip naar Londen ook dag twee grotendeels in The Queue spendeert. Met Van de Zandschulp, Griekspoor en Brouwer tennissen immers drie Nederlanders die dag op Wimbledon.

Niet iedereen heeft engelengeduld. De uitzonderlijk lange wachttijden van acht tot tien uur komen door verscherpte bagagecontroles op verf, zeggen beveiligers, uit vrees voor klimaatactivisten van Just Stop Oil. Het zorgt voor onbegrip en woede. Wachtenden noemen de rij in Britse media een ‘traditie veranderd in een farce’.

Goede rijen zijn gebaat bij organisatie. De verwachting is dat klimaatdemonstraties alleen maar in aantal toenemen. Gaat The Queue dat overleven? “Het houdt denk ik pas op als mensen het niet meer leuk vinden”, zegt Spearing, “en ik zie nog steeds veel mensen met plezier”.

Confetti op de baan

Visser heeft een oplossing. “De organisatie communiceerde niets naar de wachtenden en er was nauwelijks vermaak. Misschien kunnen ze volgend jaar grote schermen neerzetten die de wedstrijden uitzenden. Dat geeft weer positieve energie.”

Uiteindelijk bleken alle controles voor niets. Op donderdag gooiden klimaatdemonstranten op de banen confetti en puzzelstukjes, gekocht in de Wimbledon-fanshop.

Pas aan het einde van de middag is Visser na uren The Queue door, maar door de regenval zijn slechts een paar partijen niet afgelast. De Nederlandse spelers blijven binnen, maar hij treurt niet. The Queue gaf hem vooral nieuwe inzichten. “Ik liep gisteravond naar mijn hotel, en zag onderweg veel zwervers op de stoep slapen. Ik dacht: wat zeur ik over lang wachten? Wees blij dat je hier in de rij mag staan om je helden te zien. Het is een teken dat je het goed hebt.”

