Bij vragen over de oorlog stokt de woordenstroom bij tennisser Medvedev

Daniil Medvedev is van huis uit een vlotte, makkelijke prater. De 26-jarige Russische tennisser ventileert, vaak met een vleugje humor, zijn mening over allerlei zaken binnen en buiten de sport. Bij vragen over de oorlog in Oekraïne en de uitsluiting van Russsen en Wit-Russen op Wimbledon blijft zijn blik open en vriendelijk, maar zwakt zijn woordenstroom wel af.

Op de openingsdag van het grastoernooi in Rosmalen vermaakt Medvedev jonge bezoekers met een korte clinic. Hij gaat met de kinderen op de foto, deelt handtekeningen en schouderklopjes uit en vervolgt daarna zijn weg naar de persruimte voor een interviewsessie met een aantal Nederlandse verslaggevers. In zijn kielzog een tweetal beveiligers, toernooidirecteur Marcel Hunze en Olivier van Lindonk, zijn Nederlandse agent bij het Amerikaanse managementbureau IMG.

De bijeenkomst verloopt voorspelbaar. In de kleine ruimte maakt Medvedev achter de tafel met drie microfoons een ontspannen indruk. Met zijn in Monaco gekortwiekte kapsel en zijn sympathieke oogopslag praat hij honderduit. Over de mooie herinneringen aan het Brabantse toernooi, zijn bezoekjes aan Amsterdam en Rotterdam (“In Den Bosch is niet veel te doen”), de moeilijke overgang van gravel naar gras en zijn droom om ooit in een racewagen in de 24 uur van Le Mans te rijden.

Niet welkom

Tot de onvermijdelijke vraag komt wat hij ervan vindt dat de Russen en Wit-Russen niet welkom zijn op Wimbledon, later deze maand. Hij wist dat de vraag zou komen en geeft het antwoord dat hij al vele malen eerder gaf, onlangs nog op Roland Garros. “Ik hou van Wimbledon. Als je daar bent voel je dat alles aan het toernooi speciaal is. Ik wil daar graag spelen, maar nu ik niet mag komen ga ik mij op andere toernooien voorbereiden. En ik hoop dat ik volgend jaar weer welkom ben.”

Over de oorlog in Oekraïne wil hij niet veel kwijt, hij vindt dat hij al vaak zijn zegje heeft gedaan. Medvedev heeft altijd geroepen tegen de oorlog te zijn, dat vrede veel belangrijker is dan zijn nummer 1-positie en dat hij niet degene is die de beslissingen neemt, dat dat Wimbledon en de spelersorganisatie ATP zijn. “Ik heb er al veel over gezegd en ook alles wat ik er over wilde zeggen. Ik zou nu weer hetzelfde kunnen zeggen, maar dan val ik alleen maar in herhalingen.”

De bijeenkomst is voorbij, maar Medvedev toont zich bereid een aantal vragen te beantwoorden voor het dagjournaal van het toernooi, en ook nu neemt hij de tijd. Ook spreekt hij een kort tekstje in voor de site van de ATP, waarin hij de tennisfans op Mallorca op zijn komst voorbereidt. Medvedev speelt dit grasseizoen niet alleen in Rosmalen. Volgende week meldt hij zich in Halle en de week vóór Wimbledon is hij te zien op Mallorca.

Verrast door de commotie

De komst van Medvedev naar Rosmalen veroorzaakte een stroom van verontwaardigde reacties. Zijn aanwezigheid zou koren op de molen zijn van de propagandamachine van de Russische president Poetin. Waarom sloot het toernooi de Russen en Wit-Russen niet uit van deelname? Toernooidirecteur Hunze was verrast door de commotie, zegt hij. Hij herhaalt dat de richtlijnen van ATP, de Nederlandse regering en sportkoepel NOC-NSF glashelder zijn. Onder een neutrale vlag mogen Russische en Wit-Russische tennissers meedoen aan toernooien.

“We doen niks verkeerd en we zouden ook niets anders kunnen doen”, zegt Hunze, die Medvedev had vastgelegd voor de edities van 2020 en 2021 van de Libéma Open, maar die gingen vanwege corona niet door. “We hadden dit jaar pech met de timing. Precies op de dag dat wij naar buiten brachten dat Medvedev naar Rosmalen kwam, maakte Wimbledon bekend dat Russen en Wit-Russen niet welkom waren. Daardoor leek het alsof ze nergens welkom waren, alleen in Rosmalen. Maar het was en is andersom. Ze zijn overal welkom, behalve in Engeland.”

Uit gesprekken met Medvedev, de Wit-Russische Aryna Sabalenka en andere Russen maakte Hunze op dat zij gigantisch met de hele situatie in hun maag zitten. “Wat wij met z’n allemaal moeten begrijpen is dat zij niks goed kunnen zeggen. Dat is het dilemma. Als zij niks zeggen is het niet goed, als ze zeggen dat ze voor vrede zijn is dat niet sterk genoeg. En zij kunnen ook niet zeggen wat ze willen zeggen. Ze hebben allemaal familie in Rusland en Wit-Rusland. Het is voor hen onveilig om te zeggen wat ze echt vinden.”

