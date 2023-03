Bij SV CWO in Vlaardingen zijn ze voor Feyenoord, maar toch ook een beetje voor tegenstander Sjachtar Donetsk

Sjachtar Donetsk voetbalt al jaren ver van de eigen stad vanwege de oorlog in het oosten van Oekraïne. De wedstrijd tegen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League vindt donderdagavond in Warschau plaats. De basis van het internationale seizoen van Sjachtar, dat begon in de groepsfase van de Champions League, werd gelegd op een amateurveld in Vlaardingen.

Dankzij de bemiddeling van een bureau dat trainingskampen opzet bivakkeerde Sjachtar afgelopen zomer twee weken lang op het bescheiden Nederlandse sportparkje van SV CWO. Nooit eerder was een profclub neergestreken op de velden van ‘Combinatie wil Overwinnen’, ingeklemd liggen tussen de A20 en de A4. Vanwege een net geopend hotel vlakbij was het verzoek binnengekomen.

“Omdat ieder lid van onze vereniging wel iets wilde betekenen voor Oekraïne, zeiden we direct ja”, zegt voorzitter Bianca Post. “Toch dachten we ook al snel: waar zijn we aan begonnen? We hadden zoveel praktische vragen, maar we kregen geen antwoord. Tot we foto’s doorgestuurd kregen van het stadion in Kiev waar ze op dat moment in gehuisvest waren. Er waren net twee raketten ingeslagen.” Daarna ging bij de voorzitter de knop om. “Ik snapte plotseling dat zij hélemaal niet met onze praktische vragen bezig waren.”

Twee dagen voor de ploeg zelf zou komen, arriveerde de teammanager van Sjachtar al op het sportparkje. Een timide man, een tikkeltje gereserveerd, volgens Post nog met de stress in zijn lijf, stond opeens voor haar neus. “Hij stond onder stroom, dat zag ik meteen. Niet gek, als je net uit een gebied komt waar de raketten zijn ingeslagen.”

‘De hele tribune zat met natte ogen’

Toen de ploeg later aankwam, moesten buitenstaanders door vrijwilligers van het terrein worden weggehouden, zo was de afspraak. Toch zwierven er al snel fans uit Oekraïne om de velden, hopend op een blik op de selectie. Weggestuurd werd niemand. “Spelers knuffelden met hen.” Voor de ingelaste oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard verschenen de spelers van Sjachtar met vlaggen om hun schouders op het Vlaardingse veld. “We vonden een meisje uit Oekraïne dat het volkslied wilde zingen. De hele tribune zat met natte ogen. Ikzelf ook, ik had dikke tranen.”

De oorlog was nooit ver weg. Toch hadden ze het goed gehad, vertelden de spelers aan vrijwilligers toen het einde naderde. “Dat zag ik ook wel. Ze kwamen als los zand aan. Ze gingen als een hecht team weg.” Wat vaantjes en sjaals zijn nu nog het enige aandenken. De grasmat die dankzij een speciaal ingevlogen grasmeester afgelopen zomer even op een biljartlaken leek, is ‘helaas’ weer in oude staat hersteld.

Echt naar huis kon de club niet, want Sjachtar is en blijft op de vlucht. Al jaren. Het eigen stadion, de Donbas Arena, ligt er sinds de eerste onrust in 2014 verlaten bij. Sjachtar speelde sindsdien thuiswedstrijden in Lviv, in Charkiv, in Kiev. Europese wedstrijden worden gespeeld in Polen, in Stadion Wojska Polskiego, de thuishaven van Legia Warschau.

Psychologisch verwoestend

Coach Igor Jovicevic noemde dat ‘psychologisch verwoestend’. Zijn spelers zijn mentaal en fysiek moe, stelt hij. Na het trainen denken ze volgens hem aan schuilkelders, bunkers en aan de troepen die voor Oekraïne vechten. Niet meer aan voetbal. Een blessuregolf waart nu door de selectie. Deze winter werd bovendien sterspeler Mykhailo Mudryk aan Chelsea verkocht. Van de opbrengst (100 miljoen euro) werd 25 miljoen gedoneerd aan nabestaanden van oorlogsslachtoffers.

Voorzitter Post van SV CWO heeft Sjachtar al uitgenodigd om komende week, voor de return in Rotterdam, weer in Vlaardingen te komen trainen. Een reactie kreeg ze nog niet. Veel leden van de vereniging zijn fan van Feyenoord, maar Sjachtar is in Vlaardingen sinds afgelopen zomer ook geliefd. Ook bij de voorzitter. “Ik kijk sindsdien iedere week snel of ze gewonnen hebben. En dat blijf ik doen.”

