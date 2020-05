Bij sportscholen slaat de paniek toe. ‘Het worden heel zware tijden’

Met een ‘gefrustreerd’ gemoed zocht hij na de persconferentie van Mark Rutte zijn bed op. “En met heel veel onbegrip”, zegt Jeffrey Bok (50). In januari droeg hij het eigenaarschap van zijn sportschool, Van Diermen in Soest, over aan zoon Jimmy (24). Twee maanden later moest vanwege het coronavirus het slot op de deur. Woensdagavond zaten vader en zoon met hoop en spanning voor de televisie. Het werd een bittere teleurstelling: sportscholen moeten dicht blijven, in principe tot 1 september.

Bok: “Allerlei contactberoepen mogen wel weer aan de slag, zelfs een masseur die aan zijn klanten zit. En wij moeten dicht blijven, terwijl je in onze fitnessruimte prima op anderhalve meter van elkaar kunt blijven. Dat draaiboek is allang klaar. Dan heb je het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten.”

Bang voor besmetting

Vader en zoon vrezen nu serieus voor de toekomst van een ‘echt familiebedrijf’. Jeffreys schoonvader Joop van Diermen begon deze sportschool in 1973. Van Diermen was judoka en die sport staat bij veel van de 400 leden nog steeds centraal. Sinds vorige week mogen kinderen alweer sporten, maar niet binnen. Dus zetten vader en zoon Bok buiten een partytent op, met judomatten erin. De kinderen tot en met 12 jaar krijgen daar nu in de buitenlucht training, die mogen ook elkaar weer vastgrijpen. “De groepjes zijn wel veel kleiner dan voorheen. Veel ouders zijn ook nog bang voor besmetting.”

Boven de 12 jaar krijgen de leden op afstand van elkaar weer judoles. Die wordt volgende week ook aangeboden aan de volwassen leden. Maar of daar veel animo voor is? Louis Penning (57), al tien jaar vaste klant, zal er niet bij zijn. “Ik zie niet voor me hoe je op anderhalve meter afstand aan judo kunt doen. Bovendien, je zweet altijd. In mijn ogen kunnen we beter nog even wachten, ook vanwege de veiligheid”, zegt Penning, in het dagelijks leven hoofddocent diergeneeskunde aan de universiteit van Utrecht. “Eerlijk gezegd snap ik wel dat de overheid de sportscholen nog even dichthoudt. Alle apparaten schoonhouden, met al dat zweet, is dat wel te doen? Je bent toch afhankelijk van de discipline van mensen. Ik snap dat de overheid dit risico nog niet neemt.”

Nog voor september failliet

Ook Rutte wees op het zweten en apparaten die niet schoon zijn. “Echt flauwekul”, vindt directeur Patrick Rijnbeek van NL Aktief, de brancheorganisatie die 4000 vestigingen van sportscholen in Nederland vertegenwoordigt. “Wij begrijpen de argumenten van het kabinet niet”, zegt Rijnbeek. “Wij waren een van de eerste branches die een goed protocol hadden.”

Rijnbeek voorspelt dat zonder heropening de helft van de sportscholen voor september failliet is. “Onze branche is verbijsterd en in paniek. Dit is voor ons dan ook onacceptabel.” Volgend week heeft Rijnbeek een gesprek met minister Van Rijn. Als de politieke lobby niets oplevert, volgt waarschijnlijk een gang naar de rechter.

Bij Van Diermen Sport liep de afgelopen twee maanden de omzet al drastisch terug naar tien procent van andere jaren. Box: “Wij hebben die eenmalige 4000 euro van de overheid gekregen, ja, maar met een maandelijkse omzet van 18.000 euro ga je het daarmee niet redden. Het worden heel zware tijden.”

