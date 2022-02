Bij kunstschaatsen voor vrouwen geldt: hoe jonger, hoe beter. Maar is dat wel zo?

Tieners domineren het kunstschaatsen bij de vrouwen. Het is de vraag of dat een gezonde ontwikkeling is. ‘Viervoudige sprongen zien er prachtig uit, maar is dit de toekomst die we voor de sport willen?’

Jong geleerd, oud gedaan? Voor kunstschaatsen gaat het bekende gezegde niet langer op. De introductie van viervoudige sprongen heeft de küren ontegenzeggelijk naar een hoger atletisch niveau getild, maar het is de vraag of vooruitgang altijd vooruitgang is. In de sport die veel parallellen met het geplaagde turnen kent, staat dat zeker bij de vrouwen ter discussie.

“Als je puur kijkt naar de technische ontwikkeling moet je constateren dat die samenhangt met leeftijd”, zegt Karen Venhuizen, jarenlang Nederlands kampioen en tegenwoordig de disciplinemanager kunstrijden bij schaatsbond KNSB. “Dat is een gevoelig onderwerp. Vijftienjarigen mogen meedoen bij de senioren. Wat je nu bij de Russen ziet, is dat ze op die leeftijd dingen laten zien die ze op hun negentiende niet meer hoeven te proberen.”

‘Moeten we dit wel willen?’

Vier jaar geleden, bij de Spelen van Pyeongchang, werd de strijd om het podium nog beslist met drievoudige sprongen. De beste schaatssters in Peking zullen een extra omwenteling om hun lichaamsas moeten maken. De vijftienjarige Kamila Valieva liet bij de landenwedstrijd al als eerste vrouw tijdens een olympische kür twee keer een viervoudige sprong zien. Hoera? De afgelopen dagen ging het vooral over dopinggeruchten rondom het meisje uit Moskou.

“Het is bij de vrouwen heel hard gegaan met de viervoudige sprongen”, weet Venhuizen. “Dat is misschien knap, maar er zitten haken en ogen aan, en het is de vraag of dit fysiek oké is. Als iets niet is vol te houden op je negentiende, moeten we dan wel willen dat het gebeurt? Want wat wil je daarmee als sport uitstralen?”

Survival of the fittest

Kunstrijden is een zogeheten vroeg-ontwikkelsport, net als turnen. Bepaalde bewegingspatronen moeten jong aangeleerd worden. Ook vragen beide sporten al op jeugdige leeftijd veel trainingsuren. “Het landen is het meest belastende voor een lichaam”, weet bewegingswetenschapper Jos de Koning. “De rijdsters moeten voorwaartse snelheid omzetten in opwaartse. Daarbij bewegen ze armen en benen zodanig dat die rotatie erin komt. Het lijf schiet naar boven en komt vervolgens naar beneden met nauwelijks snelheidsverlies. Dat moet op dunne ijzers worden opgevangen.”

De docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam vindt het verbazingwekkend dat jonge meisjes die belasting aankunnen. Hij is daar geen voorstander van. “Hun lichaam is nog niet uitgegroeid. Je kunt je ook afvragen waarom je geen winnaressen van 24 jaar ziet. Misschien zijn die al dusdanig geblesseerd geraakt dat het niet meer kan. Het is een survival of the fittest.”

Niet te vroeg pieken

De Russische Alina Zagitova won vier jaar geleden als vijftienjarige de olympiade. Deze editie zijn haar jongere landgenoten Kamila Valieva (15), Anna Sjtsjerbakova (17) en Aleksandra Troesova (17) de blikvangers. Venhuizen: “Als boegbeeld van de sport zie ik liever volwassen vrouwen met persoonlijkheid dan meisjes die na twee jaar weer zijn vervangen door andere meisjes die ze in Rusland uit een blik trekken”.

“Het zijn eigenlijk vooral de rijdsters van de school uit Moskou die viervoudige sprongen laten zien. Ik weet niet wat ze daar doen, maar ze hebben daar iets gevonden waardoor iedereen die daar vandaan komt viervoudig kan springen. Het ziet er prachtig uit, maar is dit de toekomst die we voor de sport willen? Wij proberen in Nederland onze schaatssters in ieder geval zo op te leiden dat ze niet op hun 15de pieken maar op hun 22ste.”

Battelen met concurrenten

Toch is de Nederlandse deelneemster, Lindsay van Zundert, pas zeventien jaar oud. Venhuizen hoopt ook van harte dat dit niet haar hoogtepunt is, maar een eerste stap in een duurzame carrière. “Het zou mooi zijn als ze er over vier jaar weer bij is en dan misschien kan meedoen in de top 10, want dat is nu niet realistisch.”

Dinsdag maakt Van Zundert haar olympisch debuut. Het is voor het eerst in 46 jaar dat er een Nederlandse mag meedoen op de Spelen. Moeder Chantal Vervuren weet dat haar dochter opkijkt naar de Russinnen en ervan droomt om ooit zelf die viervoudige vlucht door de lucht te kunnen. “Zij vindt het inspirerend om rijdsters te zien die nog verder zijn.”

Een Russische coach had haar uitgenodigd om in het najaar in Moskou te komen meetrainen. Dat ging niet door, omdat Van Zundert corona kreeg. Vervuren: “Het zou goed zijn voor Lindsay om te kunnen battelen met zulke concurrenten. Op de training in Nederland is zij het altijd die het tempo bepaalt.”

Hoe breder, hoe trager

Hoeveel haast moet je hebben? Een meisjeslichaam is geschikter voor een viervoudige sprong dan een vrouwenlijf. Venhuizen: “Hoe breder je bent, hoe trager je draait. Dat heeft niks met dik zijn te maken, wat vaak wordt gezegd. In de puberteit worden je heupen breder.”

Dat zet extra druk op jonge sporters. Na de misstanden in het turnen hebben zich ook internationaal kunstrijdsters gemeld met verhalen, bijvoorbeeld over trainers die sloegen omdat ze te lui waren. Voor Vervuren voelt dat als de ver-van-mijn-bedshow. “Lindsay heeft altijd prettige coaches gehad. Natuurlijk hoort strengheid erbij. Ze moeten je naar een bepaald niveau krijgen, maar ik zie dat meer als motivatie.”

Een hartfrequentie van meer dan 180 slagen per minuut

De eisen waaraan een kunstrijdster moet voldoen om internationaal mee te kunnen, worden steeds hoger. De Koning: “Ze maken niet alleen steeds meer en steeds ingewikkelder sprongen, ook de snelheid waarmee ze over het ijs schaatsen is enorm toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de hartfrequentie tijdens de vrije kür kan oplopen tot boven 180 slagen per minuut.”

Na de invoering van een nieuw jurysysteem in 2005 waren de sprongen een aantal jaar minder dominant, omdat met andere elementen ook meer punten te verdienen zijn. Venhuizen: “Inmiddels zie je dat iedereen op wereldniveau perfecte pirouettes kan en zijn de sprongen weer doorslaggevend geworden”.

