Het is een klassement binnen het medailleklassement, de strijd tussen de langlaufers van Rusland en Noorwegen, de twee landen die deze sport al zo lang domineren. Met vandaag de teamsprint voor mannen en vrouwen op het programma gaan de Russen aan de leiding met drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons. De Noren staan op drie keer goud, een keer zilver en een keer brons.

De grote ster in de Russische ploeg is Alexander Bolsjoenov, de man die erom bekend staat dat hij zijn temperament niet altijd onder controle kan houden. In 2021 bevestigde hij tijdens een wereldbekeraflossing zijn weinig vleiende reputatie van ‘de meest gehate man in het langlaufen’. Op het laatste rechte stuk sloeg hij zijn concurrent Joni Mähi met de skistok en botste hij na de finish hard tegen de Fin aan. Zijn wangedrag kwam de Russische ploeg duur te staan: diskwalificatie.

In het National Cross-Country Skiing Centre in Zhangjiakou heeft Bolsjoenov laten zien dat hij tot beste langlaufers ter wereld behoort, met al twee gouden medailles op zak. Na zijn triomf op de skiatlon werd hem gevraagd naar het dopingverleden van de Russen. “Als jullie zouden zien hoe hard wij trainen, zouden jullie deze vraag nooit meer stellen.” Maar bij het langlaufen is een vraag over doping snel gesteld. Op de ‘eigen’ Spelen van Sotsji (2014) werden zes Russische langlaufers betrapt op het gebruik van verboden middelen.

Ook op Therese Johaug, de 33-jarige grande dame uit de Noorse ploeg, rust een dopingsmet. In oktober 2016 testte ze positief op de anabole steroïde clostebol. Ze beweerde dat de stof afkomstig was van een lippencrème, die ze had gekregen van de teamdokter Fredrik Bendiksen, die na het slechte nieuws onmiddellijk opstapte. Johaug kreeg een schorsing opgelegd van achttien maanden waardoor ze niet kon starten op de Olympische Spelen van vier jaar geleden in Pyeonchang. Maar in China is ze er weer bij, en hoe. Ze veroverde al goud op de skiatlon en de 10 kilometer klassieke stijl.