Bij het amateurvoetbal stikt het ineens van vrijwilligers, want die mogen nog wel naar de wedstrijd

Werken, naar de bouwmarkt, een ingegroeide teennagel of – ja, héél toevallig – de auto is kapot. Bij FC Binnenmaas, een amateurvoetbalvereniging in de Hoeksche Waard, kennen ze de smoesjes van ouders om hun kind niet te hoeven rijden naar een uitwedstrijd. “Zeker bij de oudere jeugdelftallen wil dit nog weleens tot problemen leiden”, zegt bestuurslid Gerard Leggedoor.

Maar na afgelopen maandag, toen het kabinet bekendmaakte dat vanwege het coronavirus publiek voorlopig niet meer welkom is bij jeugdwedstrijden en trainingen, staan de ouders in rijen klaar om te helpen. Want begeleiders, zoals bijvoorbeeld een trainer, grensrechter of vervoerder, mogen wél aanwezig zijn bij de wedstrijd van hun kind. “Ik hoorde een vader maandagavond al zeggen: nou, zet mij er voor de komende drie weken maar op om te vlaggen”, lacht Leggedoor. “Dan kan hij in ieder geval zijn kind zien voetballen.”

Die ‘voetbalvader’ is Ben van der Bom, wiens zoon Finn in FC Binnenmaas Onder 17 voetbalt. “Bij ons wil iedereen altijd wel rijden”, weet Van der Bom. “Maar met vlaggen ligt dat anders. Sommige ouders kennen de regels niet, anderen hebben moeite met rennen. Vandaar dat ik dat met twee andere vaders op me heb genomen.”

‘We hebben nu ook een notulist, die de doelpunten bijhoudt’

Van der Bom, tevens secretaris bij FC Binnenmaas (850 leden), verwacht dat ouders de nieuwe maatregelen zullen gehoorzamen. Ook bij thuiswedstrijden en trainingen. “We hebben het geluk dat ons complex aan een langgerekte parkeerplaats grenst, waardoor ouders vanuit hun auto door de bosjes naar hun kind kunnen kijken.” Daarnaast wordt men creatief in het bedenken van ‘begeleidende functies’, ziet hij. “Naast een verzorger hebben we nu ook een assistent-verzorger en een notulist, iemand die de assists en doelpunten bijhoudt.”

Dat laatste brengt Stefan van Denderen, jeugdtrainer van het nabijgelegen SHO in Oud-Beijerland, op een idee, bekent hij eerlijk. “Want zeker als we thuis voetballen, zoals dit weekend, is het voor ouders lastig om niet naar hun eigen kind te mogen kijken”, meent hij. “Blijf je als ouder dan twee uur lang in je auto op de parkeerplaats staan? Voor sommigen zit er niets anders op, vrees ik.”

‘Ieder kind heeft een privé-chauffeur’

Zaterdag speelt FC Binnenmaas Onder 17 ‘gelukkig’ een uitwedstrijd bij VVOR in Rotterdam, vertelt Van der Bom. Gelukkig, omdat rijdende ouders als begeleider worden gezien en derhalve de wedstrijd van hun kind mogen bijwonen. “We gaan met zestien auto’s naar VVOR”, lacht de voetbalvader. “Ieder kind heeft een privé-chauffeur. Alle ouders willen rijden, want ze hebben verder toch niets te doen. En ze willen natuurlijk allemaal hun kind zien spelen.”

Dat iedere ouder wil rijden, is geen uitzondering bij FC Binnenmaas Onder 17, weet trainer Marius Heinerman. “De betrokkenheid van de ouders is bij dit elftal heel groot”, ervaart hij. “Ik vraag me alleen één ding af: gaat VVOR zaterdag wel geloven dat we met zoveel auto’s zijn gekomen? En wie bepaalt wie wel of niet het terrein op mag?” Heinerman, worstelend met de situatie: “Alles valt of staat met ons gedrag. Dat geldt niet alleen voor het voetbalveld, maar eigenlijk voor de hele maatschappij.”

