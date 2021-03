Bij Gibraltar weten de agent en de brandweerman elkaar in het veld goed te vinden

Het decor is bijzonder. Terwijl rechts de imposante Rots van Gibraltar opdoemt, de belangrijkste bezienswaardigheid in het Britse overzeese gebied ten zuiden van Spanje, ligt links de start- en landingsbaan van Gibraltar Airport.

Daar tussen, in het Victoria Stadium, speelt het Nederlands elftal dinsdagavond de derde groepswedstrijd in de WK-kwalificatie tegen de nummer 195 van de wereldranglijst. Het is geen tegenstander die angst inboezemt. Gibraltar, een staatje van 6,8 vierkante kilometer, heeft 33.000 inwoners. In poule G verloor het de eerste twee duels van Noorwegen (0-3) en Montenegro (4-1).

“De infrastructuur is onze grootste uitdaging”, vertelt Ivan Robba, secretaris van de Gibraltarese voetbalbond. “Omdat we een klein land zijn, zijn de percelen ter grootte van een voetbalveld erg duur - mede omdat ze zeer gewild zijn door commerciële partijen. Het aantal faciliteiten is hierdoor beperkt.”

In het Victoria Stadium ligt bewust een kunstgrasveld. Dat is nodig om de elf clubs uit de Premier Division, de nationale competitie, daar wekelijks tegen elkaar te kunnen laten spelen. “Het voetbal leeft hier enorm”, vertelt Job Derksen (25), die, net als Wessel Witbreuk, sinds afgelopen zomer voor Glacis United speelt. “De internationals, die in het dagelijks leven werken bij de brandweer en politie of een kantoorbaan hebben, hoeven hier niet te betalen voor een kopje koffie. Iedereen kent ze. Voor de lokale bevolking zijn het echt helden.”

Opportunistisch en fysiek voetbal

Derksen, voorheen actief voor Jong FC Twente, moest in het begin even wennen aan de voetbalstijl in Gibraltar. “Ik ben een centrale verdediger, die het in Nederland gewend was om in te dribbelen en passes te geven. Hier vinden ze dat niets. Ze willen gewoon dat je de spits uitschakelt. Verder niets. Qua spel is het redelijk Brits; er wordt heel opportunistisch en fysiek gevoetbald. Het niveau is te vergelijken met de derde divisie in Nederland.”

De Tukker vindt dat Gibraltar het ondanks alle beperkingen niet onaardig doet als voetballand. “Dat ze een serieuze profcompetitie hebben opgezet, is best knap”, vindt Derksen, die fulltime met zijn sport bezig is. “De bond heeft elke Premier Division-club verplicht om vijf lokale jongens in het elftal te hebben, zodat zij kunnen leren van de buitenlandse spelers waardoor het niveau van het nationale team weer omhoog gaat.”

Het Nederlands elftal speelde nooit eerder tegen Gibraltar, dat pas in 2013 werd toegelaten als lid van de Europese voetbalbond Uefa. Sinds 2016 is het erkend door wereldvoetbalbond Fifa. Met weinig succes. Gibraltar verliest vrijwel elke interland en kreeg gemiddeld vijf goals tegen. De grootste overwinning in de geschiedenis behaalde het twee jaar geleden tegen Liechtenstein (2-1).

600 toeschouwers

Dat Oranje naar Gibraltar komt, maakt veel los bij de lokale bevolking, vertelt secretaris Robba. “Een grote voetbalnatie als Nederland stimuleert ons bij het simpele doel dat we hebben: het nationale team verder ontwikkelen en stapje voor stapje proberen om vooruit te komen. En misschien dat we dan op de langere termijn een rol van betekenis kunnen spelen.”

In Gibraltar, waar al vrijwel de gehele bevolking is ingeënt tegen het coronavirus, hebben de lokale autoriteiten de interland aangemerkt als proef om weer publiek toe te laten bij sportwedstrijden. Er zullen zeshonderd gevaccineerde toeschouwers aanwezig zijn. Derksen en Witbreuk, die in het Spaanse Torreguadiaro wonen, zitten daar tot hun spijt niet bij. Zij krijgen over twee weken pas hun eerste prik.

De Boer wil minstens vijf goals zien Bondscoach Frank de Boer vindt dat het Nederlands elftal dinsdagavond tegen Gibraltar minimaal vijf keer moet scoren, zei hij maandag in Zeist. Met een fitte selectie reisde hij daarna af naar Gibraltar. “We moeten het tempo hoog houden en Gibraltar niet op adem laten komen.” Het doelsaldo is in de WK-kwalificatie belangrijk. Met de 2-0 van zaterdag tegen Letland was De Boer gezien de kansen daarom niet tevreden. Extra aanvallers zal De Boer niet opstellen. “Als je meer spelers voorin zet, wordt het niet automatisch makkelijker. De ruimtes worden dan nog kleiner.” De Boer kreeg de voorbije week, vooral na het duel met Turkije (4-2 verlies), veel kritiek. “Ik kan me daar goed voor afsluiten”, zei hij. “We weten wat we aan het doen zijn en wat ik aan het doen ben. Deze staf en spelersgroep zitten heel fijn in elkaar. Als ik dat zie, ben ik een hele blije bondscoach.”

