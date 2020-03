Bij FC Eindhoven is er eindelijk tijd om de diepvriezer te ontdooien

‘Het meeste mis ik het contact met mensen’

Werner Rossou (58), materiaalbeheerder, sinds 2019 in dienst van FC Eindhoven



Werner Rossou Beeld FC Eindhoven

“Een normale werkdag begint voor mij rond half acht, kwart voor acht. Dan zorg ik dat de trainingskleding voor de spelers klaarligt in de kleedkamer en zet ik de hesjes, pionnen, ballen en waterflessen alvast gereed. Vanaf half negen komen dan normaal de spelers binnen ­druppelen. Om tien uur begint de training. Na afloop ruim ik alles weer op. Dan begin ik met het wassen, drogen en opruimen van de trainingskleding, zodat het de volgende dag weer gebruikt kan worden. Maar nu? Afgelopen maandag was ik voor het laatst op de club. Het was er stil, verlaten. Ik keek nog even in mijn werkruimte, maar er was weinig te doen. Ik ben toen maar een beetje gaan opruimen. Wat ik het meeste mis? Het ­contact met mensen; de spelers, de staf, de hele organisatie. Dat mis ik, ja. En verder mijn werk, het dagelijkse ritme. Ik wil dat altijd alles in orde is voor de ­spelers.”

*

‘Ik denk dat veel spelers een ontslagbrief zullen krijgen’

Ruud Swinkels (33), keeper/aanvoerder, sinds 2015 in dienst van FC Eindhoven

Ruud Swinkels Beeld FC Eindhoven

“Als keeper kan ik me momenteel slechts beperken tot ­hardlopen en wat sprintwerk. Van de club hebben we een ­trainingsschema meegekregen, waarmee ik mijn conditie op peil probeer te houden. Alle ­spelers hebben zich aangemeld op Strava (een mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden, red.), zodat iedereen kan zien wat je doet. Keepen zit er momenteel niet echt in. Ik mis dus een zeker bal­gevoel en ritme. De club is afgesloten, net als diverse amateurvelden om mij heen. Dat maakt het ­lastig. Er komen onzekere tijden aan voor voetballers in de eerste divisie. Veel contracten lopen af. Ik denk dat veel spelers een ontslagbrief zullen krijgen, waarna wordt gekeken hoe het verder gaat. Ikzelf heb na dit seizoen nog een jaar contract. Wat ik op dit moment vooral mis, is de ­sociale omgang met 25 jongens in een kleedkamer. Het lachen, de muziek en het ­gezamenlijk ­toewerken naar een doel, zoals een wedstrijd op vrijdag.”

‘Slechts één supporter wilde zijn geld terug’

Yvonne van Berkel (59), ticketing, sinds 2002 vrijwilliger bij FC Eindhoven

Yvonne van Berkel Beeld FC Eindhoven

“Samen met mijn echtgenoot ben ik nog elke dag op de club, waar we ons uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM. Normaal gesproken doe ik de ticketing en het secreta­riaat, maar nu werken we vooral wat achterstallige dingen weg, zoals het doornemen van de horecavoorraad, het bellen van debiteuren en het ont­dooien van de diepvries. Ik vind het fijn dat we dit nog kunnen doen. Het is ­beter dan thuis op de bank zitten. Wel mis ik het contact met mensen. Dat is nu minimaal. Normaal gesproken regel ik ­kaarten voor de tegenstander, zorg ik ervoor dat de onlineverkoop gestroomlijnd verloopt en maken we per wedstrijd een overzicht van de inkomsten. De laatste wedstrijd, thuis tegen TOP Oss, was ­helemaal uitverkocht met 4200 bezoekers. Normaal zijn er op vrijdag­-avond zo’n 2500 mensen bij FC Eindhoven, waaronder zo’n vijftienhonderd seizoenkaarthouders. Voor de uitgestelde wedstrijd tegen Jong Ajax is maar één supporter langs geweest om zijn geld terug te vragen. Voor sommige mensen is de portemonnee snel leeg. Laten we ­hopen dat het niet te grote ­consequenties heeft voor FC Eindhoven. We blijven ­positief.”

‘Een fysiotherapeut kan niet even voelen aan het lichaam van een speler’

Frank Hagenaars (47), fysiotherapeut, sinds 2010 verbonden aan FC Eindhoven

Frank Hagenaars Beeld FC Eindhoven

“Het is vrij rustig. Op dit moment leveren wij alleen patiëntgerelateerde zorg, wat erop neerkomt dat we voetballers begeleiden die terugkomen van een blessure. Ons vak is natuurlijk fysiek en vanwege de huidige richtlijnen van het RIVM kunnen we niet even voelen aan het lichaam van een speler. Wel kunnen we ­coachen. Elke dag is er telefonisch contact met de spelers. We hebben ze trainingsschema’s meegegeven die erop gericht zijn dat we vanaf 6 april weer gaan voetballen. Het is de bedoeling dat ze hun basisconditie onderhouden. Tevens gebruiken we deze periode om extra aandacht te geven aan het kracht- en uithoudingsniveau van spelers, wat je in een reguliere trainingsweek niet zomaar ongestraft kunt doen. Zodoende kunnen spelers aan hun fundament werken. Ik mis de spelersgroep. De voetballerij is een heerlijke hectische wereld die in één keer tot stilstand is gekomen. Wij kunnen onze spelers alleen maar voorbereiden op het moment dat we weer mogen voetballen. Voor­lopig is dat 6 april.”

‘We gebruiken de tijd om wat o p te ruimen’

René Kremers (53), sinds 2002 vrijwilliger en sinds 2015 supporterscoördinator bij FC Eindhoven

René Kremers Beeld FC Eindhoven

“FC Eindhoven is mijn tweede thuis. Ik kom er al sinds m’n vijfde en ben er zeker twee, drie keer per week. Ik ken iedereen op de club. Sinds 2015 ben ik officieel supporterscoördinator. Dat houdt in dat ik in contact sta met diverse supportersgroepen, zoals de harde kern en de kidsclub. Ook organiseer ik de busreizen naar uitwedstrijden. Als we ­bijvoorbeeld tegen Helmond Sport spelen, gaan er zo drie- tot vierhonderd supporters mee. Die mensen willen onderweg ook iets te drinken. Dat regelen wij. Momenteel ligt het helemaal stil. We gebruiken de tijd om wat op te ruimen en achterstallig onderhoud weg te werken. Ik val niet in een zwart gat, want ik heb een eigen schildersbedrijf, maar ik mis vooral het voetbal en een bepaalde druk om dingen te regelen. Dat doe ik altijd graag. De laatste wedstrijd van FC Eindhoven was op 6 maart tegen TOP Oss, 2-2, maar wanneer de volgende is? Ik vrees dat dat nog wel eens lang kan gaan ­duren.”

Wanneer kunnen we weer spelen? Dat is de grote vraag

Marc Scheepers (49), technisch manager, sinds augustus 2019 in dienst van FC Eindhoven

Marc Scheepers Beeld FC Eindhoven

“Wat gaat er nu gebeuren? Dat is de vraag die ons elke dag bezighoudt op de club. Toen ik hier vorig jaar begon, spraken we met elkaar de ambitie uit om een aantal stappen te maken. Daar waren we druk mee bezig. We wilden alles zo optimaal mogelijk maken, zodat we mee konden doen om het spelen van nacompetitie. We werkten aan voedingsschema’s, wilden nieuw trainingsmateriaal kopen en waren aan het kijken naar nieuwe spelers. Dat ligt nu op z’n gat. Ik ben samen met drie, vier anderen dagelijks op kantoor om scenario’s voor de toekomst uit te werken. We hebben bijvoorbeeld zes aflopende contracten in onze selectie, waarbij we moeten kijken of we in de toekomst nog iets voor elkaar kunnen betekenen. Van paniek is nog geen sprake onder de spelers. Iedereen leeft in het ongewisse over de toekomst. Wanneer kunnen we weer spelen? Dat is voorlopig de grote vraag.”

