Bij de tegenstander van Ajax in de Champions League is altijd wat aan de hand

Davy Klaassen reisde niet met Ajax mee naar Portugal vanwege de liesblessure die hij overhield aan de laatste interland met Oranje tegen Turkije. Dat coach Erik ten Hag daarvan baalt, wilde hij dinsdagavond op een persconferentie in Estádio Jose Avelade niet verbergen. Klaassen was volgens hem eigenlijk nog niet fit genoeg om drie wedstrijden in een week te spelen, zoals bij het Nederlandse elftal gebeurde. “Maar we wisten dat dit soort dingen zouden gebeuren. Daar hebben we rekening mee gehouden bij het samenstellen van de selectie.”

Met Steven Berghuis als vervanger van Klaassen op ‘tien’, net als zaterdag tegen PEC Zwolle Klaassen, wil Ajax tegen Sporting Clube de Lissabon een eerste slag slaan in de poulefase van de Champions League. Sporting zou in groep C met het favoriete Borussia Dortmund en verder Besiktas wel eens de belangrijkste concurrent voor de tweede plaats kunnen zijn.

‘Een fantastische academie, die parels heeft voortgebracht’

Het wordt in Lissabon een treffen tussen twee clubs die in zeker opzicht op elkaar lijken. Zowel Ajax als Sporting Lissabon staat wereldwijd bekend om de jeugdopleiding. Zoals in Amsterdam al tientallen jaren nieuwe toppers worden opgeleid, werden bij Sporting grootheden als Luis Figo en Cristiano Ronaldo gevormd, maar ook Ricardo Quaresma, Paulo Futre, Simão, João Moutinho, oud-Ajacied Dani, Nani en vele andere Portugese internationals. “Het is een fantastische academie, die parels heeft voortgebracht. Daar profiteert het hele Europese voetbal van”, zei Ten Hag.

Ook het huidige elftal is relatief jong en telt nogal wat eigen kweek. Joao Palhinha, spits Tiago Tomás en en Gonçalo Inácio zijn daar voorbeelden van. Het meespelen van de laatste twee is onzeker, vanwege blessures. Sterspeler Pedro Gonçalves is zeker niet op tijd fit. De pas negentienjarige Nuno Mendes is er helemaal niet meer bij. De sterke verdediger werd eind augustus voor veertig miljoen verkocht aan Paris Saint-Germain. Het –noodzakelijke – verkopen van de grootste talenten is een andere overeenkomst met Ajax.

Frustratie onder fans

Ondanks die kweekvijver was Sporting jarenlang veroordeeld tot een plek in de schaduw van FC Porto en aartsrivaal Benfica. Het leidde tot veel frustratie onder de fans. In dat op zicht is het contrast met Ajax groot. Waar het in Amsterdam de laatste jaren bestuurlijk en sportief relatief rustig is, door de prestaties, is Sporting een vulkaan waar onrust en chaos nooit ver weg zijn.

Op 15 mei 2018 bereikte dat een dieptepunt. De harde kern supporters deed op het trainingscomplex een brute aanval op de spelers. Bas Dost, destijds succesvol doelpuntenmaker, hield er een hoofdwond aan over. Spelers wilden massaal weg, maar onder anderen Dost werd aan zijn contract gehouden. Hij moest beveiligers in huren om zijn eigen huis en zwangere vriendin te beschermen. De omstreden voorzitter Bruno de Carvalho gooide olie op het vuur door na het incident te zeggen: “Het was vervelend, maar morgen is er weer een nieuwe dag. We moeten ons realiseren dat criminaliteit een onderdeel is van het dagelijkse leven.”

Openlijke aanvallen op spelers, journalisten, zaakwaarnemers en de eigen fans

De Carvalho was in 2011 al kandidaat voor het presidentschap. Hij beloofde de fans dat Marco van Basten de nieuwe trainer werd áls hij zou worden gekozen. Maar hij verloor de verkiezingen. Twee jaar later kwam De Carvalho alsnog in het zadel en bleef dat. Hij zorgde voortdurend voor controverses, met openlijke aanvallen op spelers, journalisten, zaakwaarnemers, presidenten van andere clubs, de Portugese bond en de eigen fans. Herhaaldelijk eisten supporters zijn aftreden. Dat deden ze ook vorig jaar maart, toen de voorzitter het waagde om de jonge en nog vrij onervaren Rúben Amorim (36) als trainer aan te stellen. Voor Amorim werd een afkoopsom van maar liefst tien miljoen betaald aan FC Braga. Dat geld had beter in spelers gestoken konden worden, vonden de fans.

Ruim een jaar later wordt Amorim op handen gedragen. Hij bezorgde Sporting voor het eerst in negentien jaar de landstitel. Onder zijn leiding speelt het elftal aantrekkelijk, aanvallend voetbal. “Zijn filosofie en stijl vertonen veel overeenkomsten met die van Ajax. Sporting speelt heel agressief naar voren, met een hoge intensiteit”, zei Ten Hag.

