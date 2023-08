Bij de Oranjevrouwen is de geest van Van Gaal te bespeuren

Het klinkt misschien gek, maar in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, echoot deze dagen toch ook het gedachtegoed van Louis van Gaal, de afgezwaaide bondscoach van de mannen.

Want wie Andries Jonker daags voor de kwartfinale tegen Spanje op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland hoort praten, kan zich moeilijk aan die vergelijking onttrekken. De bondscoach van de Oranjevrouwen heeft veel raakvlakken met de gepensioneerde trainer. Beiden zijn geboren Amsterdammers. Beiden begonnen als gymnastiekleraar in het hoofdstedelijke onderwijs. En beiden zijn in staat om hun gedachten over voetbal helder te formuleren. Nee, het was niet voor niets dat Van Gaal Jonker vroeg als assistent bij FC Barcelona en Bayern München. Zelfde bloedgroep, zelfde filosofie.

Hollandse School

En daarmee houden de overeenkomsten niet op. Van Gaal en Jonker lieten hun Oranje overschakelen naar een ander spelsysteem. Welke cijfers je daar ook op plakt (1-5-3-2 of 1-3-5-2), het komt erop neer dat Nederland daarin speelt met drie centrale verdedigers en twee zogenoemde aanvallende ‘wingbacks’ aan de zijkanten. Dat is een speelwijze die volgens de puriteinen nogal vloekt met de Hollandse School, met vier verdedigers en drie spitsen.

Wat Van Gaal vorig jaar op het WK in Qatar moest ondergaan, is ook Jonker niet bespaard gebleven bij zijn WK-debuut: discussie over dat systeem. Is dat wel de juiste spelopvatting in het land waar veelal wordt opgeleid volgens het 4-3-3-systeem?

“Als je succesvol wilt zijn, dan moet je in mijn ogen kijken naar de kwaliteiten én de tekortkomingen van je spelers”, zegt Jonker vanuit Wellington. Soortgelijke woorden sprak Van Gaal herhaaldelijk rond het WK in Qatar: hij had de speelwijze aangepast aan de in zijn ogen beperkte kwaliteiten van zijn selectie. Jonker: “Ik ben ervan overtuigd geraakt dat 1-5-3-2 het beste past bij deze groep met deze specifieke kwaliteiten. Maar ik heb ook altijd gezegd: we moeten twee plannen hebben. Bij elke bespreking staat ook de 1-4-3-3 op het bord. Dat is een uitstekend alternatief.”

Bondscoach Andries Jonker dolt tijdens de training in Nieuw-Zeeland met Victoria Pelova. Beeld AP

Jonker heeft het voordeel dat zijn spelers zich durven uit te spreken. Dat bleek ook tijdens de achtste finale tegen Zuid-Afrika, toen Oranje voor rust een paar keer goed wegkwam. Aanvoerder Sherida Spitse, verdediger Stefanie van der Gragt en Daniëlle van de Donk, die het duel met Spanje moet missen vanwege een schorsing, namen in de rust nadrukkelijk het woord om te zeggen dat het beter moest.

“De drive bij deze meiden is zo ongelofelijk groot”, vindt Jonker. “Als je ziet hoeveel interlands Sherida heeft gespeeld (220, red.) en je zet dat af tegen haar gretigheid, dan wekt dat nog steeds de indruk alsof ze haar eerste WK speelt. Ik vind dat geweldig, heel mooi.”

Een andere overeenkomst tussen Van Gaal en Jonker is dat ze beiden altijd bezig zijn met het kneden van de psyche van hun spelers. Jonker sprak niet uit dat Nederland wereldkampioen kan worden, omdat dat ongepast zou zijn na een matig EK. Hij wil de speelsters niet onnodig belasten met een (te) hoge doelstelling. Van de andere kant zei hij al vele malen dat dit Oranje van iedereen kan winnen. Veel titelfavorieten zijn intussen al naar huis. Van de acht landen die nog over zijn op het WK heeft alleen Japan (2011) ervaring met het winnen van een mondiale eindronde.

Beeld Trouw

‘We liepen tegen onszelf te voetballen’

Van Gaal koos voor resultaatvoetbal in Qatar, waar niet iedereen heel enthousiast van werd. Ook de Oranjevrouwen verdienen op dit WK nog niet de schoonheidsprijs. Als ze bij de laatste vier willen komen, zullen ze tegen Spanje sowieso beter voor de dag moeten komen dan tot dusver, beseft Jonker. Vooral aan de bal. “Tegen Zuid-Afrika liepen we vanaf minuut 41, 42 echt tien minuten te klootviolen, met veel balverlies”, zag hij toen hij de achtste finale nog eens terugkeek. “Daar heb ik in de rust ook iets van gezegd. We liepen tegen onszelf te voetballen.”

Tegen Spanje, de mondiale nummer zes, wordt een evenwichtiger duel verwacht, waarin beide landen de bal willen hebben. Bij het Spaanse elftal heerst echter verdeeldheid. Veel internationals zijn thuisgebleven, omdat ze zich niet konden vinden in de werkwijze van bondscoach Jorge Vilda. Een contrast met het harmonieuze Nederland? “Onze onderlinge verhoudingen zijn uitstekend, ja”, beaamt Jonker. “Maar daarbinnen moet je elkaar nog wel kunnen zeggen dat het beter moet, of anders. En dat doe ik ook. Als ik het niet goed vind, dan zeg ik dat.”

Van Gaal had het ook kunnen zeggen. Als de voormalig bondscoach, die dinsdag 72 jaar oud werd, de verrichtingen van zijn oud-leerling wil bekijken, moet hij vroeg uit de veren. Nederland-Spanje begint vrijdag al om 03.00 uur Nederlandse tijd.

