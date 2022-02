Bij de kapitaalkrachtige schaatsunie ISU draait alles om het kunstrijden

Internationale sportbonden en bedrijven kijken likkebaardend naar de markt van 1,4 miljard Chinezen bij wie ze hun sport de komende twee weken willen promoten. Zo ziet de Internationale Schaats Unie (ISU) deze Olympische Spelen als een mooie kans om de bevolking aan het schaatsen te krijgen: op de langebaan, in het shorttrack of kunstrijden.

Al voordat de vorige Winterspelen in Pyeongchang (2018) waren gehouden, reisde de Nederlandse ISU-voorzitter Jan Dijkema herhaaldelijk naar Peking om de vinger aan de pols te houden. Zijn inzet: de Ice Ribbon, waar het olympisch toernooi op de langebaan zaterdag begint, moet ook na de Spelen voor het schaatsen behouden blijven. De ISU wil daar een ‘center of excellence’ vestigen waar schaatsers en coaches hun vaardigheden in alle takken van het schaatsen kunnen verbeteren.

Florissante financiële positie

De schaatsunie heeft er de middelen voor, dankzij Azië. Zes van de tien euro’s die in de kas van de ISU vloeien komen uit dat werelddeel. ‘Slechts’ 32 procent komt uit Europa en niet meer dan acht procent uit Amerika. De inkomsten komen uit televisierechten, sponsoring en het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De florissante financiële positie is niet te danken aan het langebaanschaatsen, dat qua mondiaal bereik en interesse diep in de schaduw staat van die andere discipline. De cash cow is het kunstrijden, dankzij de enorme toegenomen populariteit in vooral China, Japan en Zuid-Korea.

De basis daarvoor is in 2010 gelegd toen de Koreaanse Yu Na Kim olympisch kampioene werd en de Japanner Daisuke Takahashi brons veroverde. In Europa is de interesse voor die tak van het schaatsen stabiel. Met uitzondering van Rusland, waar een zomerse test van de nationale selectie al voor een vol stadion zorgt. Rechtstreekse uitzending op de nationale tv-zenders daar is vanzelfsprekend.

Soap rond Tonya Harding en Nancy Kerrigan

In Noord-Amerika was kunstrijden ongekend populair. Het hoogtepunt van 48,5 miljoen kijkers werd bereikt in 1994. Toen speelde de soap rond Tonya Harding en Nancy Kerrigan, waarin eerstgenoemde betrokken zou zijn geweest bij een complot om Kerrigan te blesseren. Die piek aan belangstelling is echter nooit meer gehaald. Sinds de eeuwwisseling daalt de interesse. In 2018 schakelden nog maar 6 miljoen kijkers in. De zender NBC, dat 1 miljard dollar voor de rechten betaalt, rekent voor Peking op een verdere daling. Reden: zes maanden geleden waren er al Zomerspelen en het ontbreekt aan aansprekende Amerikaanse deelnemers.

Niettemin heeft de mondiaal toegenomen interesse geleid tot een gespekte bankrekening bij de ISU. Die beschikte in 2018 over een vermogen van 311.111.680 euro, zo staat in een financieel rapport uit dat jaar. Het kapitaal wordt goed onderhouden door het IOC, dat jaarlijks nog eens 18 miljoen euro bijstort. Dan zijn de slordige zeven miljoen die jaarlijks aan de ontwikkeling van alle vormen van schaatsen worden besteed peanuts.

Pogingen van schaatsontwikkelingslanden om dat kapitaal te investeren in infrastructuur – denk aan ijsbanen in Roemenië en Argentinië – zijn echter op niets uitgelopen. Dergelijke plannen kwamen steevast uit de hoek van het armlastige hardrijden. Voor de langebaan en het shorttrack is het lastig grote sponsors te krijgen, dat bleek wel nadat Samsung en Essent enige jaren geleden afhaakten.

Dochter van Samaranch kandidaat-voorzitter ISU

Het belang van het kunstrijden voor de inkomsten vertaalt zich nog niet in de machtsverhoudingen in de ISU. Sinds de jaren tachtig wordt de ISU geleid door voorzitters met een achtergrond in het hardrijden. Maar de kans is groot dat de opvolger van de in 2016 aangetreden Dijkema, die dit jaar 78 wordt, uit het kunstrijden komt. En dat die, voor het eerst in de historie, een vrouw zal zijn.

Van de twee genoemde kandidaat-opvolgers heeft er één een opvallende achternaam. Naast de Amerikaanse Patricia St. Peter is de Spaanse Maria Teresa Samaranch in de race, dochter van voormalig IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch. De successen van kunstrijder Javier Fernandez (twee keer wereldkampioen en zeven Europese titels) kunnen haar mogelijke kandidatuur versterken. St. Peter, een advocate in Minneapolis, was voorzitter van de bond US Figure Skating en roert zich aanzienlijk minder dan haar Spaanse collega.

