Bij al het chagrijn verlangen dolende Ajacieden naar Oranje

Eind september had bondscoach Louis van Gaal het nog met klem gezegd. Het was vanaf dat moment aan de spelers zelf of ze selectie voor het WK zouden afdwingen. Bij hun clubs moesten ze ‘léveren’. Dat de meeste potentiële Qatar-gangers van Ajax al weken niet in vorm zijn, bleek ook woensdag tegen Vitesse (2-2). Tegen PSV zondag was het niet veel anders.

Van Gaal zal er ‘lijkwit’ naar gekeken hebben, schreef Willem van Hanegem deze week in zijn AD-column. Hij voegde eraan toe dat Van Gaal wel zal denken: ‘onder Alfred Schreuder spelen ze slecht, maar onder mijn leiding is alles anders’. En daar zit iets in.

Vrijdag maakt Van Gaal zijn definitieve selectie voor het WK bekend. Een grote vraag is welke doelmannen hij meeneemt. Remko Pasveer keepte de twee interlands in september maar blinkt de laatste weken bepaald niet uit. Tegen Vitesse had hij twee keer geen verweer op schoten van Million Manhoef die toch niet onhoudbaar waren.

Penalty versieren

Er stonden nog acht Ajacieden op Van Gaals groslijst van 39. De kans is groot dat Brian Brobbey tot de afvallers behoort. Hij maakte het in diverse topwedstrijden niet waar. Fysiek lijkt hij vreemd genoeg ook niet fit genoeg om negentig minuten te spelen. Tegen Vitesse probeerde hij met een schwalbe weer een penalty te versieren. In de slotfase trof hij nog de paal.

Overigens staat de WK-selectie van Devyne Rensch en Kenneth Taylor ook nog lang niet vast. De rest van de Ajacieden zal zich zeer waarschijnlijk maandag in Zeist mogen melden voor de reis naar Qatar. Het Oranjekamp zal voor hen aanvoelen als een welkome ontsnapping aan het chagrijn en negativisme dat de eigen club in zijn greep heeft. Van Gaal zal hen de duidelijkheid geven die voor hen nu ontbreekt bij Ajax.

Door het teleurstellende gelijkspel (2-2) tegen laagvlieger Vitesse mislukte de poging om de koppositie op PSV te heroveren. Het leverde Ajax weer een striemend fluitconcert op. Luider dan eerder galmde het ‘Schreuder rot op’ door de Johan Cruijff Arena. Onder grote druk moet Ajax zaterdag nog naar FC Emmen, waar het op kunstgras de laatste wedstrijd voor de lange WK-pauze speelt. Tijdens het reces lijkt een grondige bezinning bij Ajax onvermijdelijk, waarbij ook de vraag aan de orde zal komen of Schreuder de man is die deze selectie ook in januari nog zal moeten coachen. Zelf zei hij begrip te hebben voor de emoties van de fans maar geen druk van de clubleiding te voelen.

Heel vaak gaf hij aan dat Ajax door vele wisselingen in de selectie deze zomer tijd nodig heeft, maar van progressie is geen sprake, eerder het omgekeerde. Sinds half september verloor Ajax maar liefst zes keer en speelde het thuis gelijk tegen Go Ahead Eagles en Vitesse. Voor de twaalfde keer op rij wist Ajax woensdag niet de nul te houden.

Schreuder had de boel wéér overhoop gehaald

De onvrede bij veel spelers is voelbaar, ook bij internationals. Of het nou Bergwijn, Berghuis, Klaassen, Blind, maar ook Taylor of Rensch is; ze weten al weken niet waar ze aan toe zijn. Allemaal wisselden ze van positie, een aantal belandde op de bank. Tegen Vitesse had Schreuder de boel wéér overhoop gehaald. Om in de tweede helft weer van alles te veranderen.

Het gebrek aan vastigheid brak Ajax opnieuw op. Het zorgelijkste was misschien wel dat Schreuder na Vitesse best tevreden was, over het aanvalsspel en de vele kansen die waren gecreëerd. “Het had ook 8-2 kunnen worden”, aldus de coach. De hoge eisen zijn in Amsterdam blijkbaar al drastisch naar beneden bijgesteld. Nog groter punt van zorg was dat Ajax opnieuw opzichtig faalde in de ‘restverdediging’. Na balverlies lag het bij elke serieuze tegenstoot van Vitesse achterin wagenwijd open. Dat leidde ook tot de doelpunten van Manhoef.

Ook Jurriën Timber ging weer in de fout. Hij zal door Van Gaal beslist geselecteerd worden voor het WK. Timber zelf kan zich vasthouden aan de wetenschap dat hij in Oranje in het centrum achterin niet één maar twee man naast zich heeft, Virgil van Dijk en waarschijnlijk Nathan Aké. Die zijn van een ander niveau dan Calvin Bassey.

