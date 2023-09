Bij Ajax blijft het rommelen: eerste haarscheuren in samenwerking tussen Mislintat en Steijn

Is coach Maurice Steijn zich al aan het indekken omdat hij aanvoelt dat het weer een teleurstellend seizoen voor Ajax gaat worden? Daar leek het zondag wel op. Na de povere 0-0 bij Fortuna Sittard bleek dat Steijn niet overloopt van vertrouwen in zijn selectie. Die groep is al omschreven als een vreemdelingenlegioen en een allegaartje.

Op de samenstelling van die groep heeft Steijn ‘weinig invloed’ gehad, zei hij. Alle suggesties voor versterkingen die hij en zijn assistenten hebben gedaan, zijn door technisch directeur Sven Mislintat genegeerd. Alleen met de Kroaat Josip Sutalo kan Steijn leven. “Van de rest moeten we afwachten of ze de kwaliteiten hebben die Sven ze toedicht.”

Ajax vertoonde zondag ongeveer evenveel cohesie op als naast het veld, namelijk geen. De club wilde na de sportieve crisis en organisatorische chaos van het vorige seizoen een nieuwe start maken, maar na een paar maanden zijn de eerste haarscheuren in de samenwerking tussen Mislintat en Steijn evident. Waar voorheen Marc Overmars als technisch directeur en Erik ten Hag als trainer intensief samenwerkten en vuile was binnenskamers hielden, zette Steijn met zijn lichaamstaal en teksten openlijk vraagtekens bij het transferbeleid.

Solistisch

Typerend ook was dat Mislintat zondag, in een gesprek met de pers, verklaarde dat hij ‘happy’ is met de huidige selectie. Alsof hij het beeld dat hij solistisch te werk gaat wilde corrigeren, zei hij heel erg goed samengewerkt te hebben met de rest van de directie en toezichthouders, waarbij hij Susan Lenderink, Maurits Hendriks en Jan van Halst expliciet noemde.

Maurice Steijn noemde hij niet in dat rijtje. Volgens Steijn is in de voorbereiding afgesproken dat hij zou aangeven op welke plekken hij versterking nodig achtte en dat Mislintat daar spelers bij zou zoeken. Als de Hagenaar daar inderdaad mee ingestemd heeft, zal hij het resultaat nu moeten accepteren. Maar dat kost hem moeite. Steijn mikte bij een topclub op spelers uit een hoger segment.

Clubs weten dat Ajax diepe zakken heeft

Mislintat legde zijn beperkingen uit: Ajax krijgt veel minder geld binnen door het missen van de Champions League, waardoor het salarisniveau fors omlaag moest. Dat betekent winkelen op een lager niveau. Daar komt bij, zei Mislintat, dat clubs donders goed weten dat Ajax met een eigen vermogen van 270 miljoen euro heel diepe zakken heeft. Dan stijgt de vraagprijs snel, als Ajax op de stoep staat, ook voor spelers die nog niets hebben bewezen op het hoogste niveau.

Ajax verkocht voor 156 miljoen maar gaf ook 115 miljoen euro uit op de transfermarkt. Dat is meer dan het dubbele van PSV. Die club versterkte zich met Noa Lang, Jerdy Schouten, Serginio Dest en Armel Bella-Kotchap heel gericht op posities waar dat nodig was. Hirving Lozano was een relatief ‘goedkoop’ buitenkansje. Feyenoord volgde min of meer dezelfde strategie. Bij Ajax lijkt de strategie eerder op die van een schot hagel. Mislintat hoopt op forse waardevermeerdering van een deel van de nieuwelingen in de toekomst.

Presteren acute noodzaak

Het kan nog maanden duren voordat Ajax weer een echt topteam is, zei Mislintat. Sterker: “De vorige keer dat Ajax de Champions League miste duurde het vier jaar voor we terug waren.” Hij leek daarmee tijd te willen kopen. Dat verklaart mogelijk de irritatie bij Steijn later op de zondag. Hij weet dat presteren bij Ajax acute noodzaak is. Op de korte termijn is het programma loodzwaar, met duels tegen FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord in het verschiet.

Jan van Halst, lid van de raad van commissarissen, is nu tijdelijk algemeen directeur omdat AZ nog vasthoudt aan het concurrentiebeding van Alex Kroes. Van Halst zal deze interlandperiode moeten gebruiken om intern plooien glad te strijken. Ook bij de scouting, want daar zit ‘spanning’ op de relatie, erkende Mislintat zondag. Steijn zal zijn ergernis snel moeten parkeren en met de spelers aan de slag moeten. In het verleden kwamen er genoeg onbekende spelers die pas bij Ajax een grote naam werden, omdat ze een faire kans kregen.

Ajax heeft op het debutantenbal in Sittard geen enkele indruk gemaakt.