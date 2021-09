Bier kopen in sportkantines is voor minderjarigen een fluitje van een cent

Jongeren onder de 18 slagen in driekwart van hun pogingen om bier of een andere alcoholische consumptie te kopen in een sportkantine. Dat is een veel hoger percentage dan bij slijterijen en supermarkten. Daar lukt het jongeren maar in respectievelijk 33 procent en 40 procent van de gevallen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (vws).

Het blijkt voor verenigingen lastig om de alcoholregels na te leven in drukke sportkantines. Achter de bar staan vaak vrijwilligers, en die vinden het soms moeilijk om nee te verkopen als een minderjarig lid om drank vraagt. Eerder deze week bleek dat het aantal kinderen in Nederland dat met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis terecht kwam tijdens de coronalockdowns, fors was gedaald. De onderzoekers schreven dit onder meer toe aan aan de sluiting van de horeca én sportkantines.

Voorzitter Peter Smetsers van voetbalvereniging Una uit Veldhoven (1100 leden) herkent het probleem. “Wij hebben een behoorlijk grote kantine met vrijwilligers achter de bar. We proberen het alcoholverbod voor minderjarigen na te leven. Maar je kunt niet alles even eenvoudig controleren als er iemand van 18 een dienblad vol bier haalt. Het is erg moeilijk te handhaven.”

Wie weet gaat het bier naar een teamgenoot of bekende die jonger is. “De meeste mensen bij ons achter de bar kennen de klanten, maar ik denk dat er achter onze rug om wel het één en ander gebeurt. Dat er iemand denkt ‘ik mats jou even’ en een extra biertje meegeeft.”

Bewustwording

Daarom wil vws samen met sportkoepel NOC*NSF en diverse sportbonden (hockey, tennis, korfbal, voetbal) de vrijwilligers in sportkantines helpen om dit probleem aan te pakken en de bewustwording te vergroten. Deze week start de campagne ‘NIX18, wel zo sportief’. Verenigingen kunnen hulpmiddelen aanvragen, waaronder posters en bierviltjes met teksten als ‘pak alvast je ID’ en ‘deel geen alcohol onder de 18’. Ook zijn er stickers die vrijwilligers helpen herinneren om te vragen naar de leeftijd van hun klanten.

Smetsers heeft twijfels bij het nut van de campagne. “Het zijn mooie woorden, de overheid kan laten zien dat ze goed bezig is. Maar de vraag is of zulke hulpmiddelen helpen. Hoe groot is de behoefte om een probleem op te lossen als je het probleem als niet zo groot ervaart? We willen dat soort hulpmiddelen best gebruiken, maar het oplossend vermogen ervan acht ik niet zo groot.”

Staatssecretaris Paul Blokhuis van vws erkent dat handhaving voor sportclubs lastig kan zijn. “Ik snap heel goed dat het in de praktijk niet zomaar even geregeld is. Voor de meeste sportclubs is het al een hele klus om überhaupt voldoende vrijwilligers te vinden voor de kantine.”

Professionals achter de bar

Hockeyclub Tilburg pakt dit anders aan. Daar staan mede om deze reden professionals achter de bar, zegt voorzitter Rob Kluyt. “Wij hebben mensen in dienst en die hebben diploma’s sociale hygiëne. Dat is een bedrijfsmodel binnen onze club. We kunnen ons niet permitteren dat het op dat gebied mis gaat. Het risico met vrijwilligers lopen wij niet. Ook schenken wij op zaterdag tot 16.00 uur geen alcohol.”

Hockeyclubs staan er niettemin om bekend dat de tapkraan er vaak openstaat. Kluyt erkent dat er een probleem is in sportkantines. Hij denkt dat bewustwordingscampagnes wel degelijk kunnen helpen. “Als het een landelijke campagne is met veel aandacht van de media, hebben wij als grote club ook onze verantwoordelijkheid daarin. Wij hebben eerder al gebruik gemaakt van ander campagnemateriaal, dus als je als club een probleem ervaart kun je zeker gebruik maken van dit soort hulpmiddelen en informatie.”

Lees ook:



Nieuwe wet of niet, jongeren komen wel aan hun alcohol

De nieuwe Alcoholwet moet het voor minderjarigen moeilijker maken om aan drank te komen. Maar op camping De Lakens in Bloemendaal aan Zee weten jongeren hoe ze de regels moeten omzeilen.