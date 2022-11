Bettine Vriesekoop daagt Van Gaal en zijn mannen uit: laten we een potje pingpong spelen

Ophef in de Nederlandse tafeltenniswereld. Beoefenaars van de razendsnelle racketsport waren gisteren onaangenaam verrast door een opmerking van... Louis van Gaal. De bondscoach van Oranje liet zich op camera ontvallen dat het Nederlands elftal op het WK “moet leveren. Kijk, ik blijf het maar zeggen, het is niet een pingpongspelletje, om even leuk te gaan tafeltennissen. Nee dat is het niet, je wil wereldkampioen worden.”

En dat was tegen het zere been van menig pingponger, dan wel tafeltennisser. Zo ook dat van Bettine Vriesekoop (61). “Kijk, ik heb Van Gaal hoog zitten en hij bedoelt het vast niet verkeerd, maar hij had beter ‘pimpampetten’ kunnen zeggen, of iets dergelijks. Woorden maken uit. Nu zet hij een kleine sport te kakken die het al niet makkelijk heeft. Tafeltennis is misschien wel de meest trainingsintensieve sport die er is”, aldus de tweevoudig Europees kampioene en Sportvrouw van het Jaar in 1981 en 1985.

Potje pingpong

Maar Vriesekoop is de beroerdste niet. Op sociale media doet ze een oproep aan Van Gaal en zijn mannen: ‘Hierbij daag ik alle spelers van het Nederlands voetbalelftal uit om tegen mij een potje te tafeltennissen. Nee, geen potje padel, ook geen potje tafelvoetbal, maar een potje pingpong! Eerst ‘leveren’ heren en wereldkampioen voetbal worden. Potje pingpong is daarna een peulenschil!’

Van Gaal heeft nog niet gereageerd op de uitdaging.

