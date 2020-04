Betaald voetbal maakt de balans op, hoe groot wordt de financiële catastrofe?

In het buitenland hopen ze het seizoen nog af te maken

Hervatting van het Nederlandse betaald voetbal is dit seizoen dus definitief van de baan. Hoe zit dat elders in Europa?

Duitsland

De kans bestaat dat in mei de Bundesliga weer wordt opgestart. De sportministers van enkele deelstaten achten het ‘met de kennis van nu’ mogelijk dat er dan weer kan worden gevoetbald in de twee hoogste professionele afdelingen. Voorwaarde is wel dat dit zonder publiek gebeurt; daar hadden alle clubs zich al bij neergelegd. De Duitse profclubs werken sinds twee weken in aangepaste vorm weer gezamenlijke trainingen af.

Italië

In Italië heeft de voetbalbond de hoop uitgesproken dat de clubs na 3 mei weer kunnen gaan trainen. Op die dag loopt de huidige lockdown af. Spelers en stafleden van clubs in de Serie A zullen dan eerst worden getest op het coronavirus om zich vervolgens geïsoleerd in trainingskampen te gaan voorbereiden op de herstart van het seizoen, zo heeft de medische commissie van de bond geadviseerd.

Maar minister van sport Vincenzo Spadafora is zeer terughoudend waar het gaat om hervatting van de hoogste voetbalcompetitie van het land. “Zelfs als we zouden toestaan dat de clubs weer in training gaan, wil dat nog niet zeggen dat de competitie een paar weken later ook weer kan beginnen”, aldus de minister maandagavond. Vandaag staat een gesprek tussen de regering en de voetbalbond op het programma.

Engeland

De clubs uit de Engelse Premier League blijven op het standpunt staan het seizoen (in totaal nog 92 wedstrijden) te willen uitspelen, zo hebben ze na een overleg nog eens laten weten. Wanneer en hoe is onduidelijk. Als de competitie niet wordt afgemaakt, zou dat de clubs een schade van zo’n 1 miljard euro opleveren.

Spanje

Een eventuele herstart van de Spaanse voetbalcompetitie zal niet eerder dan 28 mei plaatsvinden. Dat heeft Javier Tebas, voorzitter van La Liga, de hoogste divisie, laten weten in een onderhoud met de media.

België

De Belgische clubs gaven begin april al aan de competitie (Pro League) definitief te willen beëindigen, maar dat is formeel mede door druk van de Europese bond Uefa nog altijd niet besloten. De algemene vergadering van de Pro League wil nu samen met de Belgische bond eerst het standpunt weten van de nationale veiligheidsraad. Die beraadt zich vrijdag over het verbod op massa-evenementen en over de vraag of bijvoorbeeld voetbal zonder publiek daar ook onder valt.