Betaald voetbal krijgt 30 miljoen uit NOW-pot; waarvan 4 miljoen voor Ajax

Bijna 25 miljoen euro ging naar de eredivisie, de clubs uit de eerste divisie kregen samen zo’n vijf miljoen euro uitgekeerd. Dat blijkt uit het register dat het UWV vrijdag heeft vrijgegeven.

Ajax kreeg veruit het hoogste bedrag: 3,9 miljoen euro. Daarna volgen PSV (2,7 miljoen), AZ (2,2 miljoen), FC Utrecht (1,5 miljoen), FC Twente (1,4 miljoen) en Feyenoord (1,3 miljoen).

De clubs met veel lagere begrotingen en minder personeelskosten deden vanzelfsprekend minder een beroep op de noodmaatregel om loonkosten door te kunnen betalen. Het gaat bij FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC om bedragen minder dan zes ton. Ook in de eerste divisie zijn de verschillen onderling groot. NEC Nijmegen is koploper met een NOW-uitkering van 630.054 euro, gevolgd door NAC Breda (587.000), De Graafschap (499.000), Cambuur (480.000 en Roda JC (474.000). Telstar ontving het minste: 101.000 euro.

Lang niet het hele salaris wordt vergoed

Voetbalclubs konden net als andere bedrijven aanspraak maken op de noodregeling. Staatssteun aan het betaalde voetbal ligt altijd gevoelig vanwege de riante salarissen die vooral in de top aan spelers worden betaald. Vooral Ajax trok afgelopen jaar de salarissen nog eens extra omhoog, tot drie à vier miljoen per jaar, om Europees concurrerend te kunnen blijven. Overigens wordt met de NOW-steun lang niet het hele salaris van topspelers vergoed: er geldt een maximum per persoon van 9538 euro per maand. Ajax kon dat financieel opvangen. De Amsterdammers bouwden de afgelopen jaren grote reserves op.

Ook bij het beleid van clubs worden door onafhankelijke experts al jaren vraagtekens gezet. Veel clubs hadden al een negatief eigen vermogen en kampten de laatste jaren met exploitatietekorten door te hoge uitgaven. Bij NAC Breda in de eerste divisie bijvoorbeeld is het al jaren onrustig, met een komen en gaan van directeuren, bestuurders en trainers. Onlangs vertrokken een directeur, manager en hoofdtrainer waarbij het betalen van een afkoopsom gebruikelijk is. In dezelfde tijd krijgt NAC tonnen gemeenschapsgeld uitgekeerd.

KNVB: deltaplan om voetbal te redden

“Gebruikmaken van de NOW-regeling is onderdeel van het Deltaplan om het betaald voetbal te redden”, laat de KNVB in een reactie weten. “Het betaald voetbal is zeer zwaar getroffen: vanuit de overheid mocht er sinds half maart niet meer gevoetbald worden. Dat betekent dat stadions leeg stonden, terwijl de kosten bleven oplopen.”

Volgens de KNVB zijn ongeveer 10.000 mensen voor hun inkomen afhankelijk van het betaald voetbal. Naar verwachting hebben de clubs samen ongeveer 10 miljoen euro per maand aan NOW nodig, tot ze in september weer mogen voetballen. Onlangs wees toenmalig sportminister Van Rijn het verzoek om een sectorbreed financieel vangnet voor het profvoetbal te creëren, voor maximaal 140 miljoen euro, af. Clubs in nood kunnen nog wel individueel aankloppen.

KNVB heeft zelf ook voor bijna twee miljoen euro aan steun aangevraagd. Vrijwel alle andere sportbonden kregen ook NOW-steun. Zo ging er 588.000 euro naar de KNLTB (tennis), 586.000 euro naar de KNHB (hockey), en 519.000 euro naar de KNHS (paardensport). Ook veel amateurverenigingen hebben gebruik gemaakt van de leningen. De bedragen variëren van enkele tienduizenden verenigingen tot de 318 euro die BSVV, de voetbalvereniging van Bovensmilde, op de rekening kreeg gestort.

