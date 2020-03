‘Betaalbaar houden van sport is lastiger door de uitspraak van de AP’

De KNLTB heeft zonder individuele toestemming van de leden informatie over hen (telefoonnummers, adressen, geboortedata) doorgegeven aan commerciële partners en dat mag niet, stelt de privacywaakhond AP. De tennisbond is nu een boete van 525.000 euro opgelegd. Die uitspraak zal ook consequenties hebben voor andere bonden, denkt Robert-Jan Schumacher, directeur dienstverlening van de KNLTB. “Alle bonden zijn op zoek naar nieuwe wegen om de sport toegankelijk en betaalbaar te houden. Dan zijn afspraken zoals wij die hadden met bedrijven voor de hand liggend. De uitspraak van de AP bedreigt nu de financiële voedingsbodem van de Nederlandse sport.”

Sportmarkteting en sponsoring van bonden bestaan allang niet meer alleen uit reclame op kleding en op borden langs het veld. Het gaat bijvoorbeeld ook om relatiemarketing. Eén aantrekkelijke mogelijkheid voor bedrijven is ook om via een bond een specifieke doelgroep - de leden - via mailings te kunnen benaderen met kortingsacties. Schumacher: “Wij zien het ook als een meerwaarde geven aan het lidmaatschap. Mensen kunnen met korting nieuwe schoenen of rackets aanschaffen. De commerciële inkomsten drukken de contributie en bonden hebben extra middelen om verenigingen te ondersteunen. Dat is hard nodig want er is steeds minder geld beschikbaar. Wij willen ons aan de wet houden, maar wij zouden het betreuren als het nu nog moeilijker wordt alternatieve inkomstenbronnen te krijgen.”

Voor de duidelijkheid: de AP verbiedt deze vorm van marketing niet. Het is echter tegen de wet om zonder toestemming van aangesloten leden privégegevens door te spelen naar bedrijven. Sportkoepel NOCNSF was al enige tijd in gesprek met de AP over wat een bond of vereniging namens aangesloten leden wél mag en waarover individuele toestemming nodig is, laat een woordvoerder weten.

Een uitspraak in de bezwaarzaak van de KNLTB en mogelijk van de rechter is volgens Slot zeer welkom om clubs en bonden meer duidelijkheid te geven over toepassing van de nieuwe privacywet AVG. Apart toestemming van alle leden vragen, is haast ondoenlijk; de KNLTB heeft ruim een half miljoen leden.

Andere sportbonden volgen de zaak met interesse. “Er zijn interpretatieverschillen over de huidige wet. Het is zeer wenselijk als er een soort leidraad komt”, zegt Erik Gerritsen, directeur van hockeybond KNHB. Ook aan de hockeybond hebben sponsors wel eens gevraagd of het ledenbestand niet beschikbaar gesteld kon worden. Gerritsen: “Dat doen wij niet aan een commerciële partij. We willen daar voorzichtig in zijn. Je merkt dat in de samenleving het ethisch besef over dit soort zaken is opgeschoven. Je hebt wetgeving maar ook nog je morele kompas.”

Niettemin is ook de hockeybond op zoek naar nieuwe verdienmodellen. De digitalisering van het ledenbestand (260.000 mensen) biedt kansen maar daarbij denkt de KNHB vooral aan andere voordelen. Gerritsen: “Wij kijken vooral hoe we met al die data onze dienstverlening aan clubs en hockeyers kunnen verbeteren.”

