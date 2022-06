Beste zwembond: als je transgenders wil verbannen, zég dat dan gewoon

Mag een vrouw die geboren werd als jongen meedoen bij de vrouwen? De kwestie kreeg deze week nieuwe dimensies. Diverse sportfederaties kwamen met nieuwe regels. Zwembond Fina sluit transvrouwen voortaan uit bij vrouwenwedstrijden. De mondiale rugbyfederatie besloot hetzelfde voor transrugbysters. De Duitse voetbalbond DFB kwam met een heel andere boodschap. Transgender, intersekse en non-binaire personen mogen vanaf nu zelf kiezen of ze bij de mannen of vrouwen meedoen. Sebastian Coe, voorzitter van World Athletic, liet doorschemeren dat atletiek het zwemmen gaat volgen. Want: “Biologie is belangrijker dan identiteit”.

Wat moet ik vinden? Coe heeft ten minste een helder statement: wat je bij je geboorte in je broekje hebt, bepaalt in welke categorie je moet rennen, springen of vliegen op de atletiekbaan. Jongens of mannen die later vrouw worden, hebben vette pech.

Controverse rond Emily Bridges

Ik duik in de materie. Recente fysiologische studies zijn duidelijk: jongens die pas tijdens of na de puberteit testosteronremmers kregen, blijven meer spiermassa en kracht houden dan andere vrouwen. Het leidde in Engeland dit jaar tot de controverse rond baanwielrenster Emily Bridges. Binnen één maand stapte ze over van de mannen naar de vrouwen. Massaal kwamen haar nieuwe concurrentes in opstand. Bridges kreeg een startverbod. In Amerika ging zwemster Lia Thomas bij de vrouwen ineens wel winnen.

Heel goed begrijp ik alle vrouwelijke atleten en een oud-toptennisster als Martina Navratilova die hun competitie willen beschermen. Als vroeger de grote jongens die minstens een kop groter waren ineens met ons mee kwamen voetballen vond ik er ook niks meer aan. Zit ik dan in het kamp-Boris Johnson? Hij zei: “Ik denk niet dat biologische mannen moeten deelnemen aan vrouwenwedstrijden”. Dat Bridges na een worsteling van jaren door de premier werd gereduceerd tot ‘biologische man’ deed haar pijn. Na Johnsons uitspraak ontving ze een stortvloed aan bedreigingen.

Transgender Hubbard eindigde in de achterhoede

Dan neig je naar het kamp-Megan Rapinoe, de Amerikaanse voetballegende. Zij vindt dat iedereen mag meedoen en zichzelf moet kunnen zijn. Dat is voor haar belangrijker dan biologie. En ach, oneerlijk? Transvrouwen zijn niet per definitie beter. Gewichthefster Laurel Hubbard was vorig jaar de eerste transgender ooit op de Olympische Spelen maar ze eindigde in de achterhoede.

En daarbij: rechtvaardigheid wordt maar zelden bereikt, zeker niet in de topsport. Rijke landen domineren altijd medailleklassementen, om maar wat te noemen. Van de andere kant, vind ik: topsport verliest haar essentie zonder de illusie van eerlijkheid.

Genderfluïde

Het duizelt mij nu. Om hoeveel transvrouwen gaat het nou helemaal? Hen uitsluiten is voor een toch al gemarginaliseerde minderheid pijnlijk. Die groep kan overigens wel snel groeien, nu een nieuwe, genderfluïde generatie opgroeit. Moet de sportwereld op termijn ook alle geslachtelijke schotten weghalen?

Mijn eerste conclusies: 1. Maak een onderscheid tussen team- en individuele sport. Bij teams maakt het minder uit – hulde Duitse voetbalbond! 2. Doe niet als de Fina. Die verklaarde eerlijkheid én inclusie na te streven. Dat is geklets. De Fina wil een ‘open categorie’ voor transgenders creëren, een soort g-zwemmen. Dat is geen inclusie, dat is exclusie. Zeg dat dan gewoon. 3. Ik wantrouw iedereen die in deze kwestie een helder standpunt inneemt. Omdat het zo complex is. Al sprak Rapinoe wel rake woorden: “Ik denk dat mensen ook moeten begrijpen dat sport niet het belangrijkste is in het leven. Toch?”

John Graat is chef sport bij Trouw en schrijft wekelijks een column. Lees ze hier terug.

Hij of zij? Zo duidelijk is de realiteit op het sportveld niet meer

Transgenders confronteren de topsport met ethische dilemma’s. ‘We gaan toe naar een non-binaire samenleving. Ondertussen blijft de sport zeggen: we willen in je broekje kunnen kijken en dan beslissen of je mag meedoen.’