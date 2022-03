Beste Biniam, hopelijk ben je een inspiratie voor zwarte jongens wereldwijd

Beste Biniam,

Heb je soms ook niet dat je graag eens vooruit zou reizen in de tijd, honderd jaar bijvoorbeeld, niet om te kijken hoe we dan leven, maar om te zien hoe we terugkijken op het nu? Ik heb dat wel. Ik wil zo graag weten hoe we het heden dan beschouwen. Een dag als zondag, bijvoorbeeld. De dag waarop jij Gent – Wevelgem won. Als eerste Afrikaanse wielrenner ooit: zegevieren in een Vlaamse klassieker, in België, het land van poepweggetjes, kasseien, macadamwegen met een spleet in het midden waar je wiel makkelijk in blijft haken in het dringen, duwen, schreeuwen, stoempen, snokken, snot, zweet en tranen.

Van jou leek het allemaal af te glijden, als water van een eend. Telkens volgde je het juiste wiel. Hoe doe je dat, als je nog maar zo kort wielrenner in Vlaanderen bent? Ik heb echt geen idee. Ik heb het zelf gedaan. Weet hoe verdomd moeilijk het is om überhaupt vooraan te rijden. En jij doet alsof je nooit anders deed. Zonder kennis van parcours, kennis van kasseien.

De grote ogen waarmee je aanschoof in de Sporza-studio nadat je de sprint had gewonnen van mannen die honderd jaar meer ervaring in dit soort koersen hebben dan jij – dat was zo mooi om te zien. Voor je begon te vertellen bedankte je iedereen die je bedanken kon. Je bedankte voor de sfeer, het publiek, de ontvangst, voor de overwinning, de hartelijkheid en de blijdschap van iedereen. Je bedankte de zon, de maan, de sterren. En je vrouw en kind.

Al drie maanden onderweg

Naar hen ga je weer toe, naar Eritrea. Zonde. Zonde dat je de Ronde van Vlaanderen niet tóch gaat doen. En ook weer niet. Het is goed dat je naar huis gaat. Drie maanden ben je al onderweg. Je hebt gelijk. Je dochter is pas 1,5. Die wil je niet langer missen. Je bleef al langer, om geschiedenis te schrijven, door deze wedstrijd te winnen die je op het allerlaatste moment besloot te rijden.

Ik weet hoe groot wielrennen is in jouw land. Het is zoals wij hier voetbal beleven. Zelfs nog groter. Wielrenners zijn in Eritrea wereldsterren. De president ontving je na je zilveren WK-medaille, je werd rondgereden door een open auto, door duizenden mensen toegejuicht. Maar weet jij ook wat je écht betekent, als voorbeeld voor zwarte jongens wereldwijd bij wie nu misschien wielerdromen ontwaken? Ik las ooit het boek De vliegende neger en de kleine koningin van Jan Boesman. Het gaat over een Afro-Amerikaanse wielrenner die in 1901 naar Europa werd gehaald, om het hier ingedutte wielrennen nieuw leven in te blazen. Kun je je in de huidige tijd voorstellen dat deze jongen, Major Taylor, zo’n bijnaam had? De vliegende neger. Bizar hè.

Maar wat eigenlijk nog bizarder is: Major Taylor werd in 1899 wereldkampioen sprint, op de baan. Na hem is er nog maar één zwarte renner geweest die dat presteerde: de Fransman Grégory Baugé in 2009. Natuurlijk kwamen er de afgelopen jaren weleens zwarte renners bij in het internationale peloton. Jouw held en landgenoot Daniel Teklehaimanot bijvoorbeeld, die in de Tour van 2015 de bolletjestrui won. Maar in al die 120 jaar wonnen er niet meer zwarte wielrenners dan Major Taylor en Grégory Baugé zo’n grote prijs. Tot zondag.

Ik hoop dat we over honderd jaar kunnen constateren dat wat jij deed het begin was van iets nieuws. Van de échte internationalisering van het wielerpeloton. Voor jou telt nu alleen je zege. Maar dat zou pas de ware overwinning zijn.