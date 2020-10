Besmette Giro ziet ploegen vertrekken. Haalt de ronde de finish in Milaan?

Het was niet een valpartij, een tactische blunder of een slechte dag dat Steven Kruijswijk dinsdag uit de Ronde van Italië dwong. Het was corona. De ploegleiding moest hem dinsdagochtend wakker maken met het bericht dat hij positief was getest en de Giro moest verlaten. In zijn gevolg ging de hele Jumbo-Visma ploeg niet van start in de door Peter Sagan gewonnen etappe naar Tortoreto, omdat dan ‘waarschijnlijk meer besmettingen bij zouden komen’.

Kruijswijk stond na de eerste rustdag op de elfde plaats, nadat hij zondag nog een halve minuut had verloren op een steile aankomst in het midden van Italië. Hij had toen last van de kou, vertelde hij. Maar dat hij positief zou zijn op Covid-19, kon hij niet bevroeden. “Ik kan het niet geloven”, zo stelde de man die vanwege een schouderblessure ook al de Tour de France moest missen.

Meer ploegen getroffen

Naast Kruijswijk was ook Michael Matthews besmet door het virus, zo meldde Team Sunweb dinsdag. De ploeggenoot van Wilco Kelderman, de nummer twee van het klassement, startte eveneens niet. Ook vier stafleden van Mitchelton-Scott waren positief, waardoor het hele team ‘verantwoordelijkheid nam’ en de Giro verliet, al vertoonde niemand symptomen. Bij Team Ineos en AG2R-la Mondiale was één staflid positief.

Met acht gevallen op één dag (uit 571 testen) kwam corona weer volledig op de voorgrond in een sport die het virus lange tijd uit het peloton wist te bannen. Vrijdag was favoriet Simon Yates de eerste. Giro-baas Mauro Vegni had ook al laten doorschemeren dat hij een team niet zomaar uit de ronde zou zetten bij twee positieve gevallen, zoals dat in de Tour wel een eis was. De regels werden met Italiaanse slag gelezen, zo was vooraf al duidelijk, en de vraag is of er nog wel een bubbel is.

Slordigheden in hotels

Want ook organisatorisch is er wel het een en ander op te merken. In de officiële reglementen van de internationale wielerunie UCI staat bijvoorbeeld dat elk team een aparte vleugel van een hotel moet krijgen. Maar Kruijswijks ploeggenoot Jos van Emden vertelde in de Cycling Podcast dat het al vanaf het eerste hotel verkeerd ging. “Er waren vier of vijf teams samen. Dat is niet erg, want binnen het team wordt goed opgelet. Maar in hetzelfde hotel zat ook de politie, personeel van de neutrale materiaalwagen en gewone mensen. Zij aten allen van hetzelfde buffet.”

Van Emden zei dat dit niet alleen in het geval van Jumbo-Visma zo was. “Ik kreeg een filmpje van iemand van Deceuninck Quick-Step. Die zat in een hotel met Mitchelton-Scott, de ploeg van de besmette Yates. Voor mij is het geen twijfel waar dat is gebeurd. Daar, in dat hotel.”

Giro-baas Vegni zei dinsdag op Rai Sport dat de organisatie ‘probeert te wijzen op het feit dat renner geen vrienden of familie kunnen uitnodigen in de hotels’. Maar de besmetting binnen Mitchelton-Scott riep ook nog een andere vraag op, omdat het virus zich daar flink verspreid had. De vraag is of dat bij de getroffen ploegen ook zo wordt.

Jumbo-Visma wilde eenzelfde scenario voorkomen, zei ploegleider Addy Engels kort na de bekendmaking van het besluit om uit voorzorg volledig uit koers te stappen. Team Sunweb rijdt voorlopig wel door, omdat niemand daar volgens de ploeg symptomen vertoont. Wel wordt er extra getest.

