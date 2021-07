Liveblog Olympische Spelen 2021

Bertens sluit met verlies carrière af, handboogschutters stranden op millimeters van brons

Kiki Bertens en Demi Schuurs werden uitgeschakeld in de tweede ronde. Beeld REUTERS

Via dit liveblog houden we u op de hoogte van de prestaties van de Nederlandse sportersploeg in Tokio op maandag 26 juli. Ook leest u hier al het andere belangrijke nieuws over de Olympische Spelen. Het blog van gisteren leest u hier terug. Lees in dit dossier alle berichtgeving, reportages en verslagen over het toernooi.