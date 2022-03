Bergwijn redt tegen Duitsland de eer van Oranje, dat nog aan alle kanten rammelt

Het tweede hoofdstuk in de voorbereiding op dat ‘belachelijke’ WK in Qatar begon met het respectloze fluiten tijdens het Duitse volkslied door een deel van dat zogenaamd zo leuke Oranjepubliek in de Johan Cruijff Arena. Deze toeschouwers, die regelmatig scandeerden dat alle Duitsers ‘homo’ zijn, leken lang te krijgen wat ze verdienden: een treurige vertoning van het Nederlands elftal, dat technisch, maar vooral tactisch aan alle kanten rammelde.

Maar uiteindelijk, met Steven Bergwijn als invaller binnen de lijnen, kreeg Oranje in het laatste kwart alsnog de geest, wat tot een aanvaardbare uitslag leidde. Met zijn treffer voorkwam de aanvaller van Tottenham Hotspur de eerste nederlaag van Van Gaal in het derde tijdperk bij Oranje.

Het is uiteraard allemaal nog maar oefenvoetbal, en dat is maar goed ook, want er ging gisteravond heel veel mis bij Oranje, vooral in de eerste helft. Het optreden bewees hoe weinig conclusies er aan de eerste, geslaagde test afgelopen zaterdag kunnen worden geknoopt. Tegen het gehavende Denemarken hadden de Oranje-spelers zich af en toe in een speeltuin gewaand.

Duitsland hoefde lang niet op volle sterkte te zijn om Nederland in verlegenheid te kunnen brengen. Zo vlotjes en fris het zaterdag was, zo stroef en lauw oogde de ploeg van Louis van Gaal gisteravond. Omdat de bondscoach een paar andere spelers wilde proberen in zijn nieuwe systeem, had hij zijn opstelling op twee plaatsen gewijzigd. Malacia stond als ‘wingback’ op links, waardoor Blind in zijn negentigste interland aan linkerkant van het centrum achterin opereerde. Malen mocht voorin starten.

Duitsland, dat net als Nederland op het EK al in de achtste finale strandde, heeft onder Hansi Flick een nieuwe start gemaakt en dat was te zien. Gisteravond had hij niet eens de beschikking over Kimmich, Gnabry, Goretzka en Wirtz, maar met Neuer, Rüdiger, Müller, Sané en Havertz stond er nog altijd een sterke as.

Met ‘hoge pressie’ op de bal door de Duitsers wist Oranje zich in de eerste helft geen raad. De bal kwam ook door de vele slordigheden in hele fases van de wedstrijd amper achterin weg. Bovendien had Nederland – net als zaterdag – in het nieuwe systeem veel moeite met het verdedigen van de ‘uitzakkende’ vrije man op het middenveld. Dan was dat weer Müller, dan weer Havertz, dan weer Sané. De Ligt, De Vrij en Van Dijk zochten constant naar de afstemming. Wennen, dat is het, dat 1-3-4-1-2.

In het hart van het elftal was Berg­huis geen schim van de drijvende kracht die hij zaterdag was. Net zo veel ongelukkige acties waren er van Teun Koopmeiners, die in de rust in de kleedkamer mocht achterblijven. Toen stond het al 0-1 door een treffer van de ervaren Thomas Müller. Hoe dat doelpunt viel, was typerend. Frenkie de Jong stond niet op te letten toen Musiala, de snel rijzende ster van Bayern München (19), bij hem wegliep. Müller, ooit doorgebroken onder Van Gaal bij Bayern, toonde in de rebound zijn efficiëntie.

Met Georginio Wijnaldum op de positie van Koopmeiners kreeg ­Nederland in de tweede helft gaandeweg iets meer grip op de Duitsers die wel gevaarlijk bleven counteren. De 85-voudig international, al een tijdje dolend Paris Saint-Germain, kon niet overtuigen.

Doneyll Malen pakte de kans die hij kreeg met een basisplaats niet. Bij de spaarzame keer dat Nederland in de eerste helft er gevaarlijk uitkwam, vond hij het zijnet. Pas met Bergwijn kwam er in de laatste twintig minuten plots vuur in bij Oranje. Met het lef, het tempo en de felheid die tot dan toe ontbraken, werd Duitsland meer en meer vastgezet. Bergwijn poeierde de bal, na een assist van Dumfries, hard binnen: 1-1. Depay dacht zijn veertigste interlandgoal uit een strafschop te gaan maken, maar na een ingreep van de VAR werd die kans hem ontnomen, al werd hij van achteren ondersteboven gelopen.

Oranje hervat de voorbereiding op het WK in juni met vier wedstrijden in de Nations League.

