Benzema putte mentale kracht uit zijn fouten en werd als dertiger pas echt ambitieus

Marca, de grootste sportkrant van Spanje, vatte het samen onder de kop: ‘De justicia y oro’. Het had een dubbele betekenis. De Gouden Bal voor Karim Benzema was een vorm van gerechtigheid, maar de kop refereerde ook aan het justitiële verleden van de spits van Real Madrid.

Benzema was vaak omstreden, zowel op als buiten het veld. De prijs voor de beste voetballer ter wereld, die hij maandag in Parijs kreeg, lijkt een overwinning op dat verleden. Het leverde hem en de winnares bij de vrouwen, Alexia Putellas van Barcelona, een felicitatie op van de Braziliaanse legende Pelé op Instagram: “Jullie zijn voorbeelden die toekomstige generaties die van voetbal houden zullen inspireren. Bedankt voor de show.”

Benzema droeg zijn prijs op aan ‘het volk’. Hij wilde ermee verwijzen naar waar hij vandaan komt. De Fransman werd geboren in Algerije en groeide op in Bron, een voorstad van Lyon. In 2009 ging hij van Olympique Marseille naar Real Madrid. Sindsdien kwam hij herhaaldelijk in opspraak. In 2010 werd bekend dat de Franse justitie onderzoek naar hem deed. Benzema en Franck Ribéry zouden seks hebben gehad met een minderjarige prostituee. In 2014 werd de zaak geseponeerd, omdat de voetballers niet zouden hebben geweten dat ze pas zestien jaar was.

Sekstape-affaire

Ondertussen werd Benzema in 2011 ook door zijn oma aangeklaagd, omdat hij weigerde een maandelijks bedrag van 1500 euro aan haar over te maken. Zij had haar kleinzoon, grootverdiener bij Real, voor een flink deel opgevoed, maar kon met haar uitkering van 800 euro nauwelijks in haar levensonderhoud voorzien. De rechter stelde oma in de civiele zaak in het gelijk.

In een strafrechtelijke ‘sekstape-affaire’ werd Benzema een jaar geleden door de rechtbank in Versailles veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro. Hij werd medeplichtig bevonden aan een poging tot chantage van collega-international Mathieu Valbuena, door te dreigen een intieme video openbaar te maken.

Door die voortslepende zaak speelde Benzema van 2015 tot 2021 niet voor de nationale ploeg. Na zijn rentree won hij vorig jaar oktober met Les Blues de Nations League. “Ik heb lastige momenten gekend toen ik niet voor de nationale ploeg speelde en alleen was op het trainingscentrum Valdebebas van Real, omdat verder iedereen aan het spelen was voor zijn nationale team”, vertelde de spits maandag in Parijs. “Ik ben heel trots op al het werk dat ik erin heb gestoken.”

Champions League

Jarenlang stond hij bij Real in de schaduw van Ronaldo. Hij moest vechten tegen de twijfels over zijn capaciteiten. Na Ronaldo’s vertrek in 2018 werden die capaciteiten snel beter zichtbaar voor de hele wereld. Afgelopen seizoen leidde dat tot een hoogtepunt. Vooral dankzij zijn 44 doelpunten en 15 assists werd Real Madrid Spaans kampioen en veroverde het de Champions League door in Parijs Liverpool te verslaan. Benzema wees Real op de beslissende en moeilijkste momenten de weg, concludeerde de jury van de Gouden Bal, een verkiezing van het blad France Football.

Zelf vertelde hij in Parijs dat hij ‘mentale kracht’ heeft geput uit zijn fouten. En dat hij na zijn dertigste ambitieuzer is geworden. “Toen ik 21 of 22 jaar oud was, had ik niet dezelfde ambitie als ik vandaag heb. De ambitie is pas na die tijd in mijn hoofd gekomen. Ambitie betekent harder werken en een leider zijn voor mijn team. Ik ben heel gelukkig dat ik voor Real Madrid mag spelen, de beste club in de wereld. En ik ben nog steeds ambitieus. Ik wil graag naar het WK met Frankrijk.”

Het Franse sportdagblad L’Equipe schreeft dinsdag dat de Gouden Bal ‘een apotheose’ is maar ook symbool staat voor een ‘belofte’, namelijk dat Benzema in de herfst van zijn carrière binnenkort op het WK ook bij de Franse ploeg een mooie erfenis nalaat.

Lees ook:

Real Madrid is koploper in Spanje na zege in El Clásico

In Spanje heeft Real Madrid de koppositie overgenomen van FC Barcelona na een rechtstreeks duel in het Santiago Bernabéu. De thuisploeg was in de Clásico met 3-1 te sterk voor de eeuwige rivaal uit Catalonië.