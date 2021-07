Bellen met Jan Mulder: ‘Southgate een icoon? Nou, hier in Nieuwolda niet’

Even bellen met Jan Mulder. Een toernooi is voor mij geen toernooi, als ik hem niet even heb gesproken. We moeten hem op de Nederlandse tv al zo lang missen en ‘op de Belg’ konden we hem nu ook niet zien. Hij zat achter de decoder, in een praat­programma met de Belgische oud-international Marc Degryse.

Meteen op z’n Mulders: “Dat is een klap, hoor, als het ophoudt met zo’n uitschakeling. Dan hebben ze het wel over het volk en de spelers, maar wat denk je van de analisten? Al die gezelligheid die zomaar wegvalt.”

Maar ter zake. Weer op z’n Mulders: “Waarmee kan ik je van dienst zijn?”

Nederland eerst maar. “Dat gehype. Het werd volledig doorgetheoretiseerd. Dat gewauwel in de ruimte. Het nam in Nederland ook zo’n enorme vlucht: die commercials, dat gedoe in de supermarkt. Maar, dat moet ik wel zeggen, Wesley Sneijder was top. Die heb ik bewonderd, je moet het toch maar doen.

“Oranje, ik kan het woord niet meer hóren. Of wacht, die eerste wedstrijd, dat was nog aardig. Tegen wie was dat, ik haal het door elkaar. Oekraïne, ja – Weghórst, jarenvijftigsfeer, jongensboek.

“Maar daarna – die discussies over dat systeem. Frank de Boer, ik had zo nu en dan met hem te doen. Halverwege het toernooi ging hij glimlachen, charmant doen, zo aandoenlijk. Hij heeft het niet goed gedaan, maar het lag minder aan hem dan aan dat overgewaardeerde stelletje. Arme Frenkie, ­zoals hij in de laatste wedstrijd liep te sjokken. Dan moet je hem vervangen. Dat gebeurt dan niet, dat begrijp ik ook wel weer, want hij speelt bij Barcelona. Maar ik had het wél gedaan!”

‘Tu-bé-ke – de moed zakt je toch in de schoenen?’

België dan. “Die hadden een trauma van de halve finale op het WK: in het mes gelopen tegen Frankrijk. Ze zouden het nu voorzichtiger doen. Áltijd fout!

“Eerst het resultaat, dan mooi voetbal, zeiden ze nu ook in België. Berekenend voetbal. Néé, zo is het niet, het is altijd andersom! Mensen denken dat je het met mooi voetbal over hakjes hebt, een balletje tussen de benen. Nee, het is strak tempospel, aanvallend. En niet rekenen, nóóit rekenen.

“Maar bedenk dit ook. We gingen weleens naar het trainingskamp in Tubeke, voor gesprekjes met spelers. Dan rij je over een lange weg, aan het eind een kleine rotonde, onder een viaduct van een spoorlijn door en dan rechts. Tu-bé-ke, daar zes weken te moeten zijn – de moed zakt je toch in de schoenen?”

Frankrijk? “Vervelend stelletje, ruzie, saaie trainer, terecht eruit.” Engeland? Hij heeft zich ‘plaatsvervangend doodgeschaamd’. “Fluitconcerten tijdens het volkslied van Duitsland, zo’n keurig ­elftal. En dat gehos bij de BBC, van de grote Gary Lineker ook. Halve garen – dat dóe je toch niet? Die coach wordt een icoon van de wereld. Nou, hier in Nieuwolda niet, hoor. Alles wat hij op de bank heeft, zou ik opstellen.”

Nee, dan Italië. “Prachtig spel. Het wonder is geschied: ze vallen aan. Mijn kampioen, ja. Maar dan zal het wel weer niet gebeuren.”

Dank weer, Jan. Mijn EK is compleet.

