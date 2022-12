België voltooit op het WK de kroniek van een aangekondigd einde

Als Graham Taylor voor het einde fluit, loopt Romelu Lukaku al naar de zijkant. De grootste schlemiel van de avond verbergt zijn hoofd in zijn shirt en zoek troost bij assistent-coach Thierry Henry. Elders zit Jan Vertonghen diep voorover gebogen Qatarees gras te bestuderen. Verspreid over het veld verwerken de Rode Duivels zo de eerste emoties. Ze realiseren zich dat dit meer is dan zomaar een uitschakeling. Het is het einde van een tijdperk.

Voor het eerst sinds 1986, toen de halve finale van het WK in Mexico werd bereikt, dacht België met deze ‘gouden generatie’ prijzen te kunnen pakken. Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Lukaku spelen bij grote clubs en lieten de Rode Duivels vaak voortreffelijk voetbal spelen. Op het WK in 2016 leek de overwinning op Brazilië in de kwartfinale de voorbode van iets heel groots. Het werd brons.

Na het EK vorig jaar voltrok de kroniek van een aangekondigd einde zich in Qatar volgens een klassiek patroon. Te lang is vastgehouden aan voetballers met een grote status, die echter niet meer aansluiten bij het vereiste internationale niveau. In de frustratie dat het niet meer liep zoals voorheen, vooral na het verlies tegen Marokko in Qatar, kwamen onderlinge verwijten en ruzies naar buiten. Er werd gelekt.

Dries Mertens liep er verloren bij

In zo'n negatieve spiraal lukt blijkbaar niets meer. België had donderdag in Doha heus genoeg kansen om van Kroatië te winnen. Vooral Lukaku. Omdat hij nog niet lang fit is, moest hij in de eerste helft nog toezien hoe Dries Mertens er verloren bij liep in de spits. Na de rust kwam Lukaku erin en creëerde België meer kansen dan in de voorgaande wedstrijden bij elkaar.

Maar Kroatië leek onder leiding van de begaafde dirigent Luka Modric het verschil te gaan maken. Het ‘Luuuuka, Luuuuka’ van zijn landgenoten op de tribune golfde door het Ahmad Bin Ali-stadion. Modric stuitte een paar keer op zijn teamgenoot bij Real Madrid, Thibaut Courtois. Misschien wel de beste doelman ter wereld had ook een antwoord toen Kovacic hem onder vuur nam.

De Belgische hoop bleef levend. En Lukaku trof zelfs de binnenkant van de paal. Als teken van de oplopende wanhoop in de dugout bestormde Henry de vierde official na een arbitrale beslissing. De Belgische fans floten en riepen boe toen de gepasseerde Eden Hazard aan de zijlijn verscheen om in te vallen. Hazard zou in de kleedkamer na Marokko ruzie hebben gehad met Jan Vertonghen, met de koppen tegen elkaar, meldde L’Equipe. Hazard had ook gezegd dat de verdedigers van België te traag waren. De Bruyne liet zich eerder al ontglippen dat het elftal ‘te oud’ was.

Lukaku miste de scherpte

Lukaku had België in de slotfase alsnog naar de achtste finales kunnen helpen. Als de bal na een schot van Tielemans niet via zijn been net naast was gestuiterd. En als hij de bal niet van zijn borst had laten springen, vrij voor het Kroatische doel. Hij miste simpelweg de scherpte. Zijn enorme missers versterkten het dramatische karakter van dit démasqué der Belgen.

Wie haken er nu allemaal af? Verdediger Alderweireld, een van die dikke dertigers, zegt in de catacomben eens goed over zijn toekomst na te gaan denken. De oud-Ajacied (33) staat er geslagen bij, ‘zwaar teleurgesteld’. Hij stipt nog wel aan dat die zogenaamde trage, oude defensie twee van de drie keer op dit WK de nul heeft gehouden.

Iets verderop begint de Belgische bondscoach Roberto Martinez aan zijn persconferentie. De Spaanse gentleman stelt dat het is misgegaan bij de eerste twee wedstrijden op dit WK. Door een verkeerde ‘mindset’, dat het echte spelplezier toen ontbrak en dat de buitenwereld voor onrust had gezorgd. Zijn ploeg had de rug gerecht tegen Kroatië en dat maakte hem trots, net als alle mooie momenten die hij in zes jaar met deze selectie had beleefd. Nu is het tijd om te stoppen. Tijd voor een nieuwe baan.

