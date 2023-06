Belarussische Arina Sabalenka moest op Roland Garros twee gevechten leveren

Het was wachten geblazen op Arina Sabalenka na haar derde ronde op Roland Garros, maar het bleef stil in de groepsapp met persconferentie-aankondigingen. De reden sijpelde pas een paar uur later het mediacentrum binnen. Alle journalisten wachtten op iets wat stiekem al had plaatsgevonden.

Zonder mededeling had de Belarussische alleen iemand van de tennisfederatie te woord gestaan. De rest kreeg het transcript. Vooral Poolse en Oekraïense journalisten waren woedend. Die vonden dat Sabalenka haar mediaverplichtingen en kritische vragen ontweek. Bij haar vorige twee persconferenties voelde ze zich ‘onveilig’, stond in het transcript als reden voor het besluit geen persconferentie te geven.

Dubbel gevecht

Geen enkele naam viel in Parijs zo vaak als Arina Sabalenka. De mondiale nummer twee speelde met een doelwit op haar rug. Dat werd na haar eerste ronde tegen de Oekraïense Marta Kostyuk steeds groter.

Kostyuk verweet Sabalenka vooraf zwijgzaamheid over de Oekraïne-oorlog en een trainingskamp in Rusland. Ze gaf Sabalenka na de wedstrijd zoals aangekondigd geen hand, en werd door het publiek uitgejouwd. Sabalenka kreeg juist applaus. Sindsdien leverde de 25-jarige Belarussische elke ronde twee gevechten: met opponenten en de pers.

Geef nou eens duidelijkheid, vroeg een heetgebakerde Oekraïense journalist na het handenschudincident. De gespannen Belarussische zei op de persconferentie dat ‘elk normaal mens deze oorlog niet goedkeurt’. De afwezige ik-vorm zorgde voor nieuwe vragen. Was Sabalenka normaal? Ook in het mediacentrum ontstond discussie. Waren dit goede kritische vragen, of wel erg scherp geslepen messen?

De vraag was vooral of je van Sabalenka de ik-vorm mocht verlangen. Niet alleen omdat ze online al het meest bedreigd werd van alle tennisters, bleek uit onderzoek gepubliceerd vlak voor Roland Garros. Het antwoord lag vooral bij Darina Kasatkina.

Haar Russische collega, openlijk kritisch op de oorlog, werd in januari bedreigd door een Russisch parlementslid met het stempel ‘buitenlands agent’, oftewel westerse spion. Ze kreeg hem niet, maar Kasatkina zei zich ermee verzoend te hebben dat zij vrienden en familie in Rusland niet kan bezoeken uit veiligheidsoverwegingen. Sabalenka’s familie woont in Minsk en zijzelf woont daar deels ook, al huist ze ook in Miami.

Superster

Sabalenka klapte dicht toen op de volgende persconferentie haar steunverklaring uit 2020 aan en foto’s met de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko opdoken. Ze beantwoordde daarom twee rondes lang alleen vragen van geselecteerde journalisten. Om haar mentale gezondheid te beschermen, zei ze later.

Soms oogde ze inderdaad onzeker. “Je bent een superster”, zei Eurosport-commentator Mats Wilander tegen Sabalenka na een imponerende vierde ronde. “Ik? Nee!” Ze maakte een twijfelgebaar en kon van ongemak niet stilstaan.

Maar Sabalenka tenniste wel degelijk als een ster, onverstoorbaar en met grote progressie. Haar harde forehand zorgde voor oeh’s en ah’s bij het publiek, dat Sabalenka wel steunde. Tribunes zaten voller bij haar partijen. Ze stond tot de halve finale geen set af en verzorgde de enige vrouwenpartij van alle avondwedstrijden. Het bevestigde haar sterrenstatus, omdat verder alleen mannen in de avonden tennisten.

Slaapproblemen

De controverse bleef. Na de kwartfinale wilde Sabalenka handen schudden aan het net met de Oekraïense Elina Svitolina, maar die negeerde de starende Sabalenka en werd daarvoor uitgejouwd. Wederom was daar kritiek. Ze wist toch dat Svitolina geen handen wilden schudden?

Even later kregen alle journalisten een verrassend appje: “Arina Sabalenka, om 16:15 in perszaal één.

Ze liep naar het net ‘uit instinct’, zei ze met blijkbaar hernieuwde moed. Waarschijnlijk was het een averechtse verzoeningspoging. Ze had slaapproblemen van de eerdere persconferenties. Ze was geen politiek expert. Een grandslam gaf al genoeg druk. En toen zei Sabalenka het toch. “Ik steun de oorlog niet, wat ook betekent dat ik Loekasjenko nu niet steun.” Mét ik-vorm, voor het eerst, maar het ‘nu niet’ riep nieuwe vragen op.

Sportief was het Sabalenka’s beste graveltoernooi ooit, maar Roland Garros eindigde toch dramatisch. In de halve finale tegen de Tsjechische Karolína Muchová vocht ze zichzelf op de rand van uitschakeling terug naar de drempel van de finale, miste het matchpoint, om daarna compleet in te storten en de finale tegen Iga Swiatek te missen. Sabalenka keert huiswaarts zonder titel, maar met uitspraken tegen de oorlog en Loekasjenko. De vraag is daarom waar thuis straks is: Minsk, of toch Miami.

