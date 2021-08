Beladen rentree van Biles in de turnzaal: ‘Wij zijn niet alleen sporters, maar ook mensen’

Daar is ze dan toch. Simone Biles. De wereldster die worstelt met haar mentale gezondheid. Precies een week geleden trok zij zich terug uit de teamfinale. Daar had Amerika niet op gerekend. Zes gouden medailles werden er verwacht. Biles trok het niet meer. De volgende vier individuele finales miste ze ook. Maar nu is ze terug, voor dit moment in ieder geval.

Het boegbeeld van de door schandalen geplaagde turnsport wandelt het Ariake Gymnastics Centre binnen. Ze kijkt strak voor zich uit, laat geen emoties zien. De balkfinale staat op het programma – het toestel dat de minste rotaties vereist. Daarom mag ze meedoen van de medische staf, met een aangepaste oefening.

De afgelopen week is Biles ieder etmaal door de teamarts van de Amerikaanse ploeg onderzocht. Ook had ze dagelijks twee sessie met een sportpsycholoog. Er is iets geknakt in haar gespierde lichaam, figuurlijk gesproken dan. Wat weet ze zelf ook nog niet precies. Maar ze voelt dat haar geest en lijf niet goed meer met elkaar verbonden zijn. Dat is ook de reden waarom zij zich uit die teamfinale terugtrok. Ze achtte de kans op blessures te groot, omdat de ‘storing’ tussen geest en lijf zich naar een gevoel van desoriëntatie in de lucht vertaalde. “Ik wil de gymzaal lopend kunnen verlaten en niet op een brancard. Mijn gezondheid is belangrijker dan welke medaille ook.”

Staande ovatie

Ze is deze balkfinale als derde aan de beurt. Bij het voorstellen van de acht turnsters, voor de vrijwel lege tribunes, geven de aanwezigen haar een staande ovatie. Het klinkt door het beperkte aantal mensen wat mager, maar het is duidelijk dat iedereen verheugd is over haar terugkomst. De sport heeft haar nodig. Juist nu, na alle verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Biles, zelf slachtoffer van misbruik, straalt een grootsheid uit die positief en krachtig is.

Zelfs nu oogt zij niet kwetsbaar, van de buitenkant dan. Het is meer aan de omstanders te merken dan aan haar hoe beladen dit moment is. Haar coach geeft haar meermaals een schouderklopje en omhelst haar lang voordat Biles naar het strijdtoneel loopt. Ze turnt een foutloze oefening, maar wel een voor haar doen hele makkelijke. Dat is een bewuste keuze geweest. “Ik stond hier niet voor een medaille, maar voor mezelf. Het betekent veel voor me dat ik dit heb gedaan. Daar ben ik trots op.”

Uitgerekend twee turnsters uit China krijgen een hogere waardering van de jury. Het was de concurrentie met dat land en met Rusland, dat de Verenigde Staten lang deed geloven dat kampioenen alleen volgens de harde lijn gekweekt kunnen worden. Winnares Chenchen Guan is zestien, haar landgenote Xijing Tang achttien. Biles is 24 jaar. Als de voorlaatste turnster, een Braziliaanse, een fout maakt op de balk wordt ze langs de kant geknuffeld door haar coach. Lang en innig. Dan is duidelijk dat zij toch een medaille wint. Dat zal uiteindelijk brons blijken.

Druk en chaotisch

Na de wedstrijd, in de mixed zone, verdringen de journalisten zich. Niemand lijkt zich nog iets van corona aan te trekken. Het is er zo druk en chaotisch dat zelfs de Japanse toezichthouders het maar laten gebeuren. De Amerikanen willen weten of Biles deze bronzen medaille mooier vindt dan haar bronzen in Rio, toen Sanne Wevers beslag op het goud legde. Naar een vergelijking met haar vier gouden plakken van vijf jaar geleden, op de andere onderdelen, wordt niet geïnformeerd. Want ja, goud is goud, toch?

Natuurlijk wil iedereen ook weten hoe het nu met haar is. Biles staat er monter bij, zelfverzekerd ook. “Ik weet niet precies hoe ik me voel. Het is niet gemakkelijk geweest hier in Tokio. Ik train zoveel en dan is het moeilijk om je lichaam niet onder controle te hebben. Ik ga nu naar huis, en aan mezelf werken.”

Een verslaggeefster wil weten of ze haar moeder heeft gemist. Biles antwoordt lachend: “Nee, want ze probeert me bijna elke vijf minuten te bellen.” Haar hondjes dan, informeert een ander. Een Fransman hoopt dat ze wel naar Parijs komt, voor de volgende Spelen over drie jaar. “Ik ga eerst verwerken wat hier is gebeurd. Een belangrijk voornemen is in ieder geval dat ik me in de toekomst meer op mezelf focus.”

Toch vervalt ze iets later weer even in haar oude rol, die van voorvechtster van veranderingen in haar veeleisende sport. “Wij zijn niet alleen sporters, maar ook mensen. Er moet meer aandacht komen voor onszelf. Het voelt alsof we het contact hebben verloren met onze gevoelens.”

