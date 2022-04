Bejubelde zege voor Feyenoord in spektakelstuk

Wat was er allemaal niet gebeurd toen om iets na elven het eindsignaal had geklonken? Eerst wat tactisch geschuif. Dan een portie ren-je-rot-voetbal. Daaromheen: fraaie steekpasses. Onbegrijpelijke missers. Blunders. Weifelende keepers. Oogstrelend aanvalsspel. En uiteindelijk liefst vijf doelpunten, waardoor de Kuip, dat sfeervolle bastion in Rotterdam, soms op een doldwaze achtbaan in een attractiepark leek.

Maar Feyenoord-Olympique Marseille, vooraf opgepompt tot een duel tussen de tactische meesterbreinen Slot en Sampaoli, was vooral ook een lesje in nederigheid voor beide coaches. Zij staan erom bekend aanvallend voetbal te spelen en hoog druk te willen zetten, maar zoals Slot vooraf al terecht had gezegd: “Niet systemen of coaches winnen een wedstrijd, maar uiteindelijk is de kwaliteit van de spelers bepalend.”

Een rommelig spektakelstuk

En die kwaliteit ligt toch beduidend lager dan in de Champions League, zoals deze week weer werd bewezen. Maar wat gaf het? Mede omdat het positiespel bij beide ploegen vaak rommelig en onzorgvuldig was, een tekortkoming die ook hoort bij het nieuwe, derderangs toernooi, werd het geluk beproefd met passes achter de verdediging van de opponent. Dat resulteerde in een spektakelstuk en veel doelpunten.

In de rust stond de teller al op vier. Na twee rappe treffer van Feyenoord – Dessers en Sinisterra zorgden al binnen twintig minuten voor de 2-0-voorsprong – kwamen de Fransen sterk terug, waarbij de zwakte bij Feyenoord, het ietwat trage centrale verdedigingsduo Trauner/Senesi, werd blootgelegd. De snelle Senegalees Dieng, die meerdere keren op snelheid rendeerde, schoot binnen het half uur raak, waarna Gerson vlak voor de pauze voor de gelijkmaker zorgde. Een gebrek aan controle nekte Feyenoord, zoals dat ook te zien was in de kwartfinale tegen Slavia Praag.

In de tweede helft had Feyenoord, gedragen door een vroege voorsprong (Dessers profiteerde al na acht seconden van een foute terugspeelbal), iets meer controle. Langzaam leek de storm te gaan liggen. Alsof beide ploegen zich verzoenden met de 3-2.

Cyriel Dessers viert zijn doelpunt tegen Olympique Marseille in de Kuip. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Gabbermuziek en vuurwerk

Olympique Marseille zou Feyenoords beste tegenstander tot nu toe zijn, waartegen ook de beste prestatie van dit seizoen zou moeten staan, maar de nummer twee van de Franse Ligue 1, een competitie die toch hoger aangeslagen mag worden dan de eredivisie, was niet in beste doen. Vooral defensief rammelde het. Het leidde tot een oorverdovend gejuich en applaus toen de zege eenmaal binnen was.

Oren die toch al op de proef waren gesteld tijdens een ouderwetse voetbalavond in de Kuip. Na een flink kabaal bij de warming-up, waarbij ene DJ Paul Elstak de gabbermuziek uit de jaren negentig liet herleven, volgde een even oorverdovend vuurwerk, waardoor Feyenoord een boete van de Uefa tegemoet kan zien. De zoveelste. Hoewel de Rotterdamse club in dit Europese seizoen al vijftien miljoen euro aan premies mocht incasseren, moest er ook een half miljoen worden teruggestort na wangedrag van de fans. Ook in het uitvak, met daarin ruim drieduizend meegereisde supporters van Olympique Marseille, werden meerdere keren fakkels afgestoken. Dat vuurwerk mag donderdag ook op het veld verwacht worden bij de return in Marseille.

Leicester City en AS Roma houden elkaar in evenwicht De strijd tussen Leicester City en AS Roma om een plek in de finale van de Conference League is nog allesbehalve beslist. De eerste wedstrijd van het tweeluik in Engeland eindigde in een gelijkspel: 1-1. AS Roma, met oud-Feyenoorder Rick Karsdorp in de basis, opende in de 15e minuut de score via aanvoerder Lorenzo Pellegrini. Ademola Lookman tekende in de 67e minuut voor de gelijkmaker namens Leicester, dat in de kwartfinales PSV de baas was.

