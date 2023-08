Behalve de titel staat er dit seizoen meer op het spel: het prestige van het voetbal

Eén ding is zeker: het wordt een boeiend voetbaljaar. Genoeg om naar uit te kijken, zoals de strijd tussen de traditionele topclubs. Hoe gaat Feyenoord om met de bijna onwezenlijke rol van favoriet en kan trainer Arne Slot zijn ploeg zelfs laten stunten in de Champions League? Wat gaat het intrigerende experiment van Peter Bosz met zijn aanvallende genen bij PSV opleveren? En wat gaat er terechtkomen van diep gevallen Ajax? Krijgt Maurice Steijn bij zijn eerste topclub de tijd om een eenheid te kweken van het raadselachtige samenraapsel dat technisch directeur Sven Mislintat van de selectie aan het maken is?

Het wordt sowieso een sleuteljaar voor de top 3, met AZ als geduchte outsider in hun spoor. Voor het eerst zijn er dit seizoen twee directe startbewijzen voor de groepsfase van de Champions League te verdienen. Dat is een gevolg van de goede Europese resultaten de laatste jaren, van Feyenoord maar ook AZ en eerder Ajax. De Champions League wordt vanaf volgend seizoen vernieuwd, met meer wedstrijden en veel hogere premies. Wie die financiële boot mist, zal op termijn ook sportief een achterstand oplopen.

Voor Ajax dreigt een enorm begrotingstekort

En dus worden er enige risico’s genomen. Uit een overzicht dat VI maakte van alle begrotingen blijkt dat de 18 eredivisieclubs dit seizoen samen acht procent meer uitgeven dan in het vorige seizoen. Voor het eerst wordt de grens van 600 miljoen euro doorbroken. Veel clubs zeilen scherp aan de wind. Voor het dichten van begrotingstekorten blijven ze afhankelijk van winst maken met het verkopen van spelers. Ajax bijvoorbeeld begroot voor dit seizoen 140 miljoen euro aan inkomsten, maar gaf de laatste seizoenen rond de 190 miljoen uit. De club stevent af op een enorm begrotingstekort.

Het gestegen uitgavenpatroon past bij de groeimarkt die het voetbal blijft. De transfersommen en salarissen blijven stijgen. Voetballers schieten de laatste weken als balletjes in een flipperkast kris kras door Europa. Fans zien soms door de bomen het bos niet meer.

Trainers weten dit weekend, als de strijd begint, nog niet hoe hun definitieve selectie er eind augustus uit ziet. Elk moment kunnen er nog pionnen afvallen en bijkomen. Gaat Kudus nog weg bij Ajax? En Sangaré bij PSV? De onderhandelingen rond Lutsharel Geertruida deze week was illustratief voor het spel om de knikkers. De nieuwe aanvoerder van Feyenoord dacht naar RB Leipzig te gaan, maar plots haakte de Duitsers af omdat de Rotterdamse club toch nog iets meer dan 29 miljoen euro wilde hebben.

Supporters van Feyenoord tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in de Kuip tegen PSV. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Het financiële optimisme in het Nederlandse voetbal is ook een uiting van het feit dat het nog altijd een grote aantrekkingskracht heeft, op naar schatting acht miljoen mensen. Niet voor niets is het eerste bod van live-rechtenhouder ESPN voor een nieuwe contract door de clubs nog even afgewezen; ze willen er meer uitslepen. Ook met de sponsoring gaat het onverminderd goed. Bij veel clubs is het maximale aantal seizoenkaarten verkocht, vertelde Jan de Jong, directeur van eredivisiekoepel ECV, donderdag in Trouw.

Scheidsrechters zullen strenger zijn bij wangedrag

Dat is toch opmerkelijk, na het vorige seizoen dat ontsierd werd door vele incidenten met hooligans. Door al dat wangedrag, van supporters maar ook van spelers en trainers, ligt het voetbal als maatschappelijk verschijnsel nog wat meer dan anders onder een vergrootglas. Met een reeks maatregelen hopen de KNVB, clubs, politie, OM en overheden de kwetsende spreekkoren, vernielingen, het vuurwerk, vechtpartijen en veldbestormingen tegen te gaan. Scheidsrechter zullen ook veel strenger zijn voor spelers en trainers die zich bezondigen aan geklaag, theater en gemekker.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV (0-1) was al iets van de verscherpte richtlijnen te zien. Scheidsrechter Allard Lindhout gaf vier gele kaarten voor commentaar op de leiding of voor een opstootje. De kernvraag bij alle goede voornemens is of ze tot consequente handhaving leiden. Al sinds 2012 mogen formeel alleen de aanvoerders bij een scheidsrechter protesteren. Die regel wordt al jaren niet toegepast. “Dat is jammer en niet goed”, erkende scheidsrechtersbaas Dick van Egmond donderdag in Zeist.

De Nederlandse voetbalwereld zegt zich te realiseren dat het prestige van de bedrijfstak wel op het spel staat, náást de sportieve strijd om de punten en de titel. Of het gevecht tegen degradatie van bijvoorbeeld Almere City. Dat zorgt zondag om 16.45 uur voor een primeur: voor het eerst speelt een club uit Flevoland een eredivisiewedstrijd, tegen FC Twente. De terugkeer van de eigenzinnige trainer van Almere, Alex Pastoor, is al alleen al een reden om je te verheugen op een nieuw eredivisieseizoen.

Feyenoord: van eeuwige underdog naar prooi Dat zaken snel kunnen veranderen in het voetbal, bleek ook deze week in de Kuip. Feyenoord presenteerde Ayase Ueda als nieuwe aanwinst, een Japanse spits van 24 jaar. Het is de duurste aankoop ooit in de geschiedenis van de club. De man die overkwam van Cercle Brugge kostte ruim 8 miljoen euro. En dat voor een reserve. Eerste keuze voor de spits blijft Santiago Giménez. Die is overigens wel geschorst voor de eerste twee duels in de Champions League. Door de successen van de afgelopen twee jaar heeft het voorheen armlastige Feyenoord al meer dan 100 miljoen euro aan transfergeld geïncasseerd. Veel schulden zijn afgelost, een deel is geherinvesteerd. Het vertrek van Orkun Kökçü naar Benfica leverde Feyenoord inclusief premies zo’n 30 miljoen op. Door de sterk verbeterde financiële en sportieve positie kon de club deze week ‘nee’ zeggen tegen een bod van 29 miljoen van RB Leipzig voor Lutsharel Geertruida. Of hij daadwerkelijk blijft, moet de komende weken nog maar blijken. In de voorbereiding was Geertruida een steunpilaar van een elftal dat nog moest wennen aan een nieuwe rol. De eeuwige underdog is plots de prooi waarop wordt gejaagd. Heel overtuigend was Feyenoord nog niet. Ramiz Zerrouki is (nog) van minder niveau dan Kökçü. Calvin Stengs, aangetrokken als de vervanger van Sebastian Szymanski, maakte ook geen flitsende start. Thomas van den Belt en Thomas Beelen kwamen over van PEC Zwolle, Bart Nieuwkoop (Union Sint-Gillis) keert terug en de Kroaat Luka Ivanusec lijkt nog op komst. Het voordeel van Feyenoord is dat de achterhoede redelijk intact is gebleven. Ook is de offensieve speelstijl voor iedereen duidelijk. En vooral: Arne Slot is gebleven. In Rotterdam-Zuid is het vertrouwen dat hij voor de eerste titelprolongatie sinds 1962 gaat zorgen bijna net zo hoog als de Kuip zelf.

PSV: metamorfose dankzij trainer Bosz Bedroefd waren ze in Eindhoven toen in juli bleek dat topscorer Xavi Simons toch wegging. Als een van de weinigen bleef hij overeind bij PSV dat onder Ruud van Nistelrooij nooit een vaste structuur heeft gekregen. Muiterij in de selectie over zijn aanpak leidde Van Nistelrooijs vertrek in, wat de weg vrijmaakte voor Peter Bosz. Dat is op voorhand sowieso een verrijking voor de eredivisie. Met hem aan het roer heeft PSV nu al een metamorfose ondergaan. Feyenoord werd verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en Sturm Graz kreeg in de voorronde van de Champions League met 4-1 op de broek. Bosz laat PSV spelen naar zijn visie: zeer aanvallend, met veel beweging, met risico’s én met lef in de passing. Dat doet hij met grotendeels dezelfde spelers als vorig seizoen, op Simons na. Noa Lang heeft zijn rol als publiekslieveling overgenomen. Zijn start was veelbelovend. Ondanks óf dankzij zijn kleurrijke persoonlijkheid kan hij uitgroeien tot smaakmaker van de eredivisie. En wordt achttienjarige Isaac Babadi dan de revelatie? De technisch vaardige Nijmegenaar baarde al opzien, maar krijgt concurrentie van de Amerikaan Malik Tillman. Hij wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München. Met Ricardo Pepi als nieuwe stand-in voor Luuk de Jong als spits heeft PSV de zaken aanvallend aardig voor elkaar. Joey Veerman lijkt zich senang te voelen bij de speelwijze van Bosz, net als Johan Bakayoko. De achilleshiel van PSV zal de verdediging zijn en blijven. Daarin is nog weinig geïnvesteerd. Wordt dat beter onder ‘spektakeltrainer’ Bosz? “Ik ben een andere trainer. Ik heb meer ervaring, ben beter geworden in het herkennen van situaties en in het aanpassen daarvan”, zei hij deze week bij ESPN.

Ajax: vechten tegen alle twijfels Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Ze hadden de dichtregels van J.C. Bloem kunnen citeren, de bezoekers van de open dag van Ajax afgelopen dinsdag. Menig supporter stelde vast dat het dit seizoen alleen maar mee kan vallen. Met donderend geraas viel Ajax afgelopen seizoen van zijn voetstuk. Er sneuvelden reputaties, van trainers en directie, de organisatie liep leeg, de aankopen rendeerden niet, er was gemopper en de prestaties waren navenant. Jurriën Timber en Edson Álvarez leverden vervolgens een smak geld op, maar ook kwaliteitsverlies. Dat boegbeeld Dusan Tadic wegging uit onvrede, maakt de weg vrij voor de nieuwe hiërarchie waar de selectie naar snakte. Maar wie is de nieuwe leider? Uit armoede is Steven Bergwijn tot aanvoerder gekozen. Over de stoet nieuwkomers is veel scepsis: kan deze ‘tweede garnituur’ Ajax wel beter maken? Branco van den Boomen speelde voor FC Eindhoven en De Graafschap, mislukte bij Heerenveen, maar richtte zich op bij Toulouse. Kan hij echt de vormgever van Ajax worden? Ook Carlos Borges, Jakov Medic, Benjamin Tahirovic komen van (veel) lagere niveaus, wat ook al geldt voor de beoogde reservespits, Chuba Akpom. En waarom geeft Ajax 8 miljoen uit voor een tweede keeper (Diant Ramaj)? De Kroaat Josip Sutalo zou wel de versterking zijn die centraal achterin hard nodig is. Technisch directeur Sven Mislintat richt zich vooral op spelers die nog groeipotentie hebben. Daar zit best iets in. Bovendien kan het lagere verwachtingspatroon voor Ajax nu ook heilzaam gaan werken. En bij voetbal gaat het niet om grote namen, maar om het smeden van een team. En dat kunstje lijkt Maurice Steijn te beheersen. De nieuwe trainer verklaarde aanstellerij en maniertjes van spelers al taboe en lijkt volkomen zichzelf en nuchter te blijven, bij alle onrust die er nog is rond Ajax. Van de supporters krijgt Steijn, terecht, het voordeel van de twijfel.

