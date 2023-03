BEAT stapt als eerste wielerploeg ter wereld over op volledig elektrische volgauto’s

BEAT wordt het eerste wielerteam ter wereld dat structureel overstapt op volledig elektrische ploegleiderswagens. Zaterdag, als de ploeg de Ster van Zwolle rijdt, is de primeur. Teammanager Geert Broekhuizen: “Dit is geen experimentje. We hebben geen back-up-plan. Liever een keer tijdens een wedstrijd met een lege accu langs de kant van de weg staan, dan nooit proberen te veranderen.”

De inzet van elektrische ploegleidersauto’s is een uitvloeisel van het duurzaamheidsbeleid binnen de ploeg. Zo wordt de kleding gemaakt van gerecycled materiaal, komt de energie van zonnepanelen, gebruikt de ploeg biologisch afbreekbare bidons en heeft elke renner en ploegleider inmiddels een eigen dopper en broodtrommel gekregen. Broekhuizen: “Soms zijn bij instanties duurzaamheidsplannen gewoon te groot. Wij beginnen klein, en voeren dat echt uit.”

Niet overal genoeg laadpalen

Nu zijn er dus de elektrische auto’s, een innovatie die in de wielersport altijd werd afgedaan als bijna on­mogelijk, omdat de accu’s de reikwijdte niet zouden hebben en er niet overal genoeg laadpalen staan. Drie jaar geleden in de Arctic Race in Noorwegen reden 46 volgauto’s elektrisch. Maar die waren door de organisatie beschikbaar gesteld, omdat de race te ver weg was voor de meeste teams om met de auto naartoe te gaan.

De laatste jaren zit er wel enigszins beweging in het gebruik van duurzame auto’s. De Engelse Saint-Piran-ploeg heeft een hybride wagenpark, de Franse Tour-organisatie Aso reed bij enkele etappes in de Ronde van Frankrijk elektrisch en enkele profteams zetten af en toe elektrische ploegleiders­auto’s in.

Het Nederlandse Beat heeft voor het seizoen vier elektrische BYD-­auto’s tot de beschikking. Daarmee kan het de wedstrijden op het continentale niveau rijden, het derde niveau in het profwielrennen. Ze staan onder meer bij de Scheldeprijs, de ZLM Tour en de Belgium Tour op de startlijst.

Broekhuizen: “De grote teams hebben logistiek een flinke uitdaging. Zij rijden soms op drie plekken tegelijk. Wij hebben een overzichtelijk programma in de Benelux. Daarom kunnen wij dit doen. Het is wel zo dat we af en toe een wedstrijd moeten laten schieten omdat dat laadtechnisch niet uitkomt. Gelukkig hebben we daar wel weer mooie vervangende wedstrijden voor gevonden.”

Dat BEAT nu deze structurele stap durft te zetten is ‘mooi nieuws’ voor de sport, zegt Erik Bronsvoort, die met zijn non-profitorganisatie Shift Cycling Culture probeert duurzaamheid in het wielrennen te bevorderen. “Het initiatief moet vanuit de ploegen komen, omdat er nu nog weinig regels zijn vanuit bijvoorbeeld de internationale wielerunie UCI. Dat Beat dit doet, is wel supertof. En als veel teams stapjes nemen, gaat verduurzaming sneller.”

Betalende leden

Volgens Bronsvoort staat duurzaamheid bij lang niet alle teams bovenaan. “Dat komt ook door de finan­ciële structuur. Elk team moet ieder jaar weer op zoek naar budget. Dan is langetermijnplanning moeilijk, ook op dit vlak.”

BEAT heeft die financiële zekerheid wel, omdat het een verenigingsstructuur kent met inmiddels veertig partners en een breed fundament aan betalende leden.

Zaterdag in de Ster van Zwolle is de eerste wedstrijdtest voor de nieuwe elektrische auto’s. Broekhuizen is vol vertrouwen. “Tijdens trainingen van tweehonderd kilometer hadden we geen problemen. Aan de start komen we zeker en de auto’s houden het echt vol. Zijn we bang dat we een overwinning mislopen omdat de auto leeg is en een renner geen nieuwe fiets kan krijgen? Wij moeten vooral zorgen dat dat nooit voorkomt.”

